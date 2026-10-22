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Emanuele Tramacere
Traduit par

Côme-Manchester United, les comptes de deux mondes à l’envers : 340 millions pour bâtir un rêve et 2,6 milliards pour se perdre

Como
Manchester United
Ligue des Champions
Como vs Manchester United
FEATURES

Le commentaire sur les choix entrepreneuriaux de Côme et de Manchester United, qui se sont affrontés hier soir sur le terrain, avec une large victoire sans appel des joueurs de Fabregas.

Une Ligue Europa en treize ans, pour un coût d’environ deux milliards deux cents millions de livres sterling. Une Ligue des champions dès la première participation, en cinq périodes de mercato et environ trois cent quarante millions d’euros investis.

Le football a toujours eu un faible pour l’arithmétique, mais mercredi soir, au bord du lac, il s’en est moqué. Car sous la pluie battante du Sinigaglia, Côme a donné une leçon de football à Manchester United.


  • Un événement historique, à sa manière. D’abord par l’ampleur du résultat : 4-1, un doublé de Nico Paz, des buts de Douvikas et Ramon, Zirkzee sauvant l’honneur. Mais aussi parce que les Anglais n’avaient plus perdu sur le terrain d’une équipe italienne depuis 2007, lors de cette demi-finale retour contre « ce » Milan. Sir Alex était encore sur le banc des Red Devils. L’année suivante, il remporterait sa dernière Ligue des champions sous un autre déluge, celui de Moscou.


    Ce fil narratif tombe à pic. Car au-delà de la pluie et d’une soirée plus digne de Manchester que des bords du lac, le renversement de l’ordre des choses n’est pas seulement climatique : il est aussi footballistique.

  • Un renversement qui, bien sûr, ne surprend plus que ceux qui continuent à analyser le football à travers le prisme du portefeuille. Mais ici, remettre les chiffres dans l’ordre est indispensable.

    Depuis l’été 2013, au moment même où Sir Alex Ferguson a quitté la scène, United a déversé sur le marché des transferts des sommes dignes d’un budget d’État. Jusqu’en 2022-23, les données de Transfermarkt faisaient état de 1,43 milliard de livres sterling ; en ajoutant les quatre dernières saisons, on dépasse les deux. MILLIARDS. DE LIVRES STERLING. Soit environ 2,6 milliards d’euros.

    Pour donner un ordre d’idée : Manchester United a dépensé en indemnités de transfert plus que les fonds supplémentaires alloués par l’Italie à la santé en 2026, ou l’équivalent d’environ un quart de l’ensemble des dépenses publiques annuelles d’un petit État européen comme Malte, toujours pour 2026.

  • Le bilan, pour ce qui est des titres qui comptent, sur cette période de treize ans, se résume à une Ligue Europa, remportée à Stockholm en 2017 sous José Mourinho. De titre en Premier League, pas l’ombre d’un. Au mieux, deux deuxièmes places et, l’an dernier, une troisième avec Carrick.

    Se pencher aujourd’hui sur ces chiffres ferait presque sourire. Des montants (toujours en livres sterling) vraiment impitoyables au regard des performances : Pogba (94,5 millions) ; Antony (85,5) ; Maguire (78,3) ; Sancho (76,5) ; Lukaku (76,2). Rien qu’avec eux, on dépasse les 400 millions.

    Et, plus récemment, à Old Trafford, on a probablement fait encore pire. Bref, dans l’histoire récente du football, personne n’a dépensé plus et gagné moins que Manchester United, dont la gestion de ces dernières années ressemble fort à un cas d’école pour une école de commerce.

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  • Et à propos d’« étude de cas », voici le Como. Car de l’autre côté, il y a un club qui évoluait encore dans les divisions inférieures il y a quelques années.

    Depuis que Fabregas est sur le banc, le Como a investi environ 50 millions d’euros à l’été 2024, 49,2 millions en janvier 2025, 104 millions l’été suivant et environ 138 millions cet été. Soit quelque 340 millions d’euros en quatre périodes de mercato, auxquels s’ajoutent quelques ajustements réalisés sans faire de bruit en janvier 2026.

    Il serait naïf de le dépeindre comme une austère coopérative de quartier : l’exercice 2024-2025 s’est soldé par un déficit de 105 millions d’euros et, derrière le Como, se trouve l’une des dynasties les plus fortunées de la planète, la famille Hartono. Bref, le Como n’a jamais prétendu être pauvre. Il a, bien plus simplement, compris avant les autres comment il fallait dépenser, aujourd’hui, dans le monde fou du football.

  • Toute la différence est là. Côme a construit une équipe à l’image d’une philosophie de jeu bien définie et contemporaine. Fabregas n’est pas un entraîneur tributaire des décisions des autres : c’est un manager qui pilote lui-même le mercato. Comme ses homologues anglais. Mais ce n’est pas tout. Il est aussi un petit actionnaire du club. Les recrues ont un profil reconnaissable, un âge et une attitude en phase avec le jeu et l’idée de jeu que l’entraîneur veut mettre en œuvre. C’est, très simplement, ce mot dont nous abusons trop souvent : projet.

    Jesus Rodriguez à 19 ans, Baturina à 22 ans, ou encore des joueurs comme Diao et Ramon. Et puis il y a Nico Paz, dont la trajectoire incarne l’aboutissement de ce projet. Arrivé pour environ 6 millions, avec une clause de rachat en faveur du Real Madrid, il a été conservé cet été pour 60 millions, parce que tout un système s’était développé autour de lui. Le terrain l’a confirmé.

    Et hier, aux yeux du monde entier, c’est la star argentine qui a brillé davantage que n’importe quel joueur portant le maillot des Red Devils. Celui qui était « vraiment » fort, celui que nous qualifierions encore aujourd’hui de « joueur pour Manchester United », jouait à Côme.

  • Manchester United, à l’inverse, a accumulé les noms. De Moyes à Carrick, sept entraîneurs se sont succédé, chacun avec sa vision du football et sa propre liste de courses. À chaque fois, cette liste s’est retrouvée orpheline à l’arrivée du successeur.

    Résultat : un effectif transformé en musée, avec une facture toujours ouverte. Fin mars 2026, le club devait encore 405 millions d’échéances impayées sur d’anciens recrutements. On règle peu à peu la facture de ce que plus personne ne veut voir sur le terrain.

    Ce qu’une soirée humide de mi-octobre au bord du lac nous a rappelé, en somme, c’est que l’argent est une condition. Pas un projet. Celui qui a un projet en fait une équipe ; celui qui n’en a pas le convertit en échéances à payer et en regrets inscrits au bilan. 

    Le plus lucide, après le match, a justement été Fabregas, qui a reconnu ne pas savoir si Côme pouvait rivaliser avec tout le monde. C’est la phrase de quelqu’un qui a un cap et sait combien le chemin est long. De l’autre côté, en revanche, il y a ceux qui, depuis treize ans, parcourent beaucoup de chemin sans savoir où ils vont. Tout en ayant conscience, malgré eux, d’avoir dépensé beaucoup d’argent. 

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