Côme-Manchester United, les comptes de deux mondes à l’envers : 340 millions pour bâtir un rêve et 2,6 milliards pour se perdre

Manchester United, à l’inverse, a accumulé les noms. De Moyes à Carrick, sept entraîneurs se sont succédé, chacun avec sa vision du football et sa propre liste de courses. À chaque fois, cette liste s’est retrouvée orpheline à l’arrivée du successeur.
Résultat : un effectif transformé en musée, avec une facture toujours ouverte. Fin mars 2026, le club devait encore 405 millions d’échéances impayées sur d’anciens recrutements. On règle peu à peu la facture de ce que plus personne ne veut voir sur le terrain.
Ce qu’une soirée humide de mi-octobre au bord du lac nous a rappelé, en somme, c’est que l’argent est une condition. Pas un projet. Celui qui a un projet en fait une équipe ; celui qui n’en a pas le convertit en échéances à payer et en regrets inscrits au bilan.
Le plus lucide, après le match, a justement été Fabregas, qui a reconnu ne pas savoir si Côme pouvait rivaliser avec tout le monde. C’est la phrase de quelqu’un qui a un cap et sait combien le chemin est long. De l’autre côté, en revanche, il y a ceux qui, depuis treize ans, parcourent beaucoup de chemin sans savoir où ils vont. Tout en ayant conscience, malgré eux, d’avoir dépensé beaucoup d’argent.