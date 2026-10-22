Côme-Manchester United, les comptes de deux mondes à l’envers : 340 millions pour bâtir un rêve et 2,6 milliards pour se perdre

Un renversement qui, bien sûr, ne surprend plus que ceux qui continuent à analyser le football à travers le prisme du portefeuille. Mais ici, remettre les chiffres dans l’ordre est indispensable.

Depuis l’été 2013, au moment même où Sir Alex Ferguson a quitté la scène, United a déversé sur le marché des transferts des sommes dignes d’un budget d’État. Jusqu’en 2022-23, les données de Transfermarkt faisaient état de 1,43 milliard de livres sterling ; en ajoutant les quatre dernières saisons, on dépasse les deux. MILLIARDS. DE LIVRES STERLING. Soit environ 2,6 milliards d’euros.

Pour donner un ordre d’idée : Manchester United a dépensé en indemnités de transfert plus que les fonds supplémentaires alloués par l’Italie à la santé en 2026, ou l’équivalent d’environ un quart de l’ensemble des dépenses publiques annuelles d’un petit État européen comme Malte, toujours pour 2026.