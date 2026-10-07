« Dimanche (il y a Como-Roma, NDLR) celui qui gagnera sera l’anti-Inter ? Vous le dites tous, cela peut intéresser les lecteurs. Pour moi, c’est un grand match entre deux très bonnes équipes, l’une peut être la révélation, comme Côme, et l’autre est une candidate à part entière, comme la Roma, avec deux très grands entraîneurs. Il y a une inconnue après la trêve, mais je m’attends à de l’engagement, du spectacle, du plaisir. Nous, candidats au titre ? Non, nous n’y avons pas pensé, comme nous ne pensions pas à la Ligue des champions l’an dernier. Nous pensons à travailler, les objectifs se fixent pendant la saison, au quotidien. Nous travaillons et essayons de comprendre où nous pouvons progresser et nous améliorer.