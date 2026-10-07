D’abord l’interview à Sky, puis depuis la scène du Premio Gentleman. Le Como continue de rêver, aussi grâce au travail de Carlalberto Ludi, le directeur sportif capable de concrétiser sur le marché les idées de Cesc Fabregas. Un duo qui, cette année, a permis au club de lutter pour la Ligue des champions et d’être considéré comme un rival potentiel de l’Inter dans la course au Scudetto. Le mérite revient à des champions comme Nico Paz, Kean et bien d’autres, célébrés sans retenue par le directeur sportif.
Côme, Ludi : « Nico Paz à la hauteur du numéro 10 de Messi. Kean, top player italien. De Côme-Roma, l’anti-Inter ? C’est à vous de le dire, on pense au Scudetto pendant la saison »
Anti-Inter et Scudetto ?
« Dimanche (il y a Como-Roma, NDLR) celui qui gagnera sera l’anti-Inter ? Vous le dites tous, cela peut intéresser les lecteurs. Pour moi, c’est un grand match entre deux très bonnes équipes, l’une peut être la révélation, comme Côme, et l’autre est une candidate à part entière, comme la Roma, avec deux très grands entraîneurs. Il y a une inconnue après la trêve, mais je m’attends à de l’engagement, du spectacle, du plaisir. Nous, candidats au titre ? Non, nous n’y avons pas pensé, comme nous ne pensions pas à la Ligue des champions l’an dernier. Nous pensons à travailler, les objectifs se fixent pendant la saison, au quotidien. Nous travaillons et essayons de comprendre où nous pouvons progresser et nous améliorer.
À Nico Paz le numéro 10 de Messi ?
« Le numéro 10 de Messi à Nico Paz ? D’abord, je le lui souhaite, parce que c’est un garçon extraordinaire. Laissons de côté le footballeur, vous le voyez tous, vous le louez tous, nous aussi, et nous avons la chance de l’avoir depuis trois ans. Mais c’est un garçon extraordinaire. Si le numéro 10 est un maillot aussi important et qu’il doit reposer sur les épaules d’un homme de valeur, en plus d’un très grand joueur, je pense que Nico a les qualités requises. Après cela, je suis trop partial et l’enjeu est trop grand pour que je puisse m’exposer, mais je peux témoigner que Nico Paz est avant tout un sacré joueur, mais surtout un grand homme. »
KEAN, MEILLEUR JOUEUR ITALIEN
« Cesc a ce style de jeu qui, heureusement, a réussi à imprégner les joueurs, il a cette identité forte, cette identité qui nous passionne, nous émeut, et dans laquelle Moise, selon nous, s’intègre parfaitement. C’est un joueur différent de celui que nous avions, c’est un joueur décisif, c’est un top player italien, et donc nous le savons, nous ne faisons pas que l’espérer, nous savons qu’il fera le bonheur de Côme ».
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