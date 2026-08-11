« Le Scudetto ? Pour nous, comme la Ligue des champions cette année, ce serait un rêve presque impossible à prononcer et il est inutile d’y penser. Nous travaillons pour nous améliorer. Nous savons qu’il ne sera pas facile de confirmer, bien au contraire. Mais nous avons aussi la volonté et surtout l’équilibre de gestion pour pouvoir essayer, ajoute Ludi. Sur le marché, nous avons toujours la même approche. Cesc nous guide concernant des joueurs qui peuvent être en adéquation avec sa méthode, avec son style de jeu. Il est normal qu’au regard aussi des listes UEFA, s’ils étaient italiens, ce serait mieux, précise-t-il. Nous avons recruté un talent qui, pour nous, est précisément le symbole de ce que nous voulons faire, à savoir Liberali, et nous espérons et pensons qu’il puisse être le premier d’une longue série. »





« Concernant Moise Kean, je dis que Como a réalisé un investissement important sur Alvaro Morata la saison dernière, un investissement qu’il est juste de protéger pour un garçon et champion extraordinaire. »



