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Pisa SC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Côme, Ludi : « Le titre, un rêve indicible. Kean ? Morata est un garçon et un champion extraordinaire »

Como
Serie A

Le directeur sportif de Côme évoque le terrain et le mercato

Carlalberto Ludi, directeur sportif de Como, a fait le point sur la nouvelle saison du club lombard au micro de Radio 1 Rai : « Désormais, l’objectif est la croissance du club et de l’équipe : développement des infrastructures, développement de la culture organisationnelle, un marché des transferts toujours plus durable. »


« Imaginer Como en Ligue des champions, il y a quelques années, aurait été fou, voire visionnaire, explique-t-il, comme le rapporte l’ANSA. Mais les ambitions étaient très élevées. Ensuite, arriver en Ligue des champions en sept ans était vraiment quelque chose d’inimaginable. Mais maintenant, on en profite. »



  • « Le Scudetto ? Pour nous, comme la Ligue des champions cette année, ce serait un rêve presque impossible à prononcer et il est inutile d’y penser. Nous travaillons pour nous améliorer. Nous savons qu’il ne sera pas facile de confirmer, bien au contraire. Mais nous avons aussi la volonté et surtout l’équilibre de gestion pour pouvoir essayer, ajoute Ludi. Sur le marché, nous avons toujours la même approche. Cesc nous guide concernant des joueurs qui peuvent être en adéquation avec sa méthode, avec son style de jeu. Il est normal qu’au regard aussi des listes UEFA, s’ils étaient italiens, ce serait mieux, précise-t-il. Nous avons recruté un talent qui, pour nous, est précisément le symbole de ce que nous voulons faire, à savoir Liberali, et nous espérons et pensons qu’il puisse être le premier d’une longue série. »


    « Concernant Moise Kean, je dis que Como a réalisé un investissement important sur Alvaro Morata la saison dernière, un investissement qu’il est juste de protéger pour un garçon et champion extraordinaire. »


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