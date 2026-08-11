Carlalberto Ludi, directeur sportif de Como, a fait le point sur la nouvelle saison du club lombard au micro de Radio 1 Rai : « Désormais, l’objectif est la croissance du club et de l’équipe : développement des infrastructures, développement de la culture organisationnelle, un marché des transferts toujours plus durable. »
« Imaginer Como en Ligue des champions, il y a quelques années, aurait été fou, voire visionnaire, explique-t-il, comme le rapporte l’ANSA. Mais les ambitions étaient très élevées. Ensuite, arriver en Ligue des champions en sept ans était vraiment quelque chose d’inimaginable. Mais maintenant, on en profite. »