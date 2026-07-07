Côme : Liberali passera sa visite médicale vendredi ; le Milan a refusé de lui proposer un contrat plus avantageux

Liberali a opté pour Como afin de rejoindre Fabregas et de s’associer à un projet ambitieux : il percevra 750 000 euros plus des primes dès la première saison, dans le cadre d’un contrat de cinq ans indexé à la hausse. Pourtant, le Milan avait tenté de le faire revenir en lui offrant un salaire net supérieur, de 1,2 million d’euros : le joueur et son entourage ont pris acte avant de choisir la destination larienne.