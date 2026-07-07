Talentueux milieu offensif, souvent aligné au poste de numéro 10, né en 2008, Mattia Liberali s’est imposé et a brillé à Catanzaro par sa créativité et ses actions de jeu. Il est désormais prêt à relever un nouveau défi à Côme. Le club lombard a séduit l’ancien Milanais grâce à un projet ambitieux et a devancé plusieurs formations de Serie A, dont Sassuolo et la Juventus.
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Côme : Liberali passera sa visite médicale vendredi ; le Milan a refusé de lui proposer un contrat plus avantageux
Vendredi : les joueurs passeront la visite médicale.
Après avoir digéré sa déception au Championnat d’Europe des moins de 19 ans face à l’Ukraine, Mattia Liberali s’apprête à endosser le maillot de Como, qui a activé la clause libératoire de 6 millions d’euros auprès de Catanzaro. Selon nos informations, les traditionnelles visites médicales, étape préalable à la signature, sont programmées vendredi.
Aucune offre n’a surpassé celle du Milan.
Liberali a opté pour Como afin de rejoindre Fabregas et de s’associer à un projet ambitieux : il percevra 750 000 euros plus des primes dès la première saison, dans le cadre d’un contrat de cinq ans indexé à la hausse. Pourtant, le Milan avait tenté de le faire revenir en lui offrant un salaire net supérieur, de 1,2 million d’euros : le joueur et son entourage ont pris acte avant de choisir la destination larienne.
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