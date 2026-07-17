Il a représenté le FC Barcelone lors de trois éditions de l’UEFA Youth League et a joué un rôle clé dans le sacre 2024/25, en trouvant le chemin des filets lors de la finale remportée 4-1 par les moins de 19 ans face à Trabzonspor. Après s’être imposé comme titulaire au Barça Atlètic, il a fait ses débuts en équipe première en Ligue des champions contre les Young Boys en 2024, puis a été prêté au Sporting de Gijón lors de la seconde moitié de la saison 2025/26.



Défenseur solide, athlétique et à l’aise balle au pied, Cuenca a également défendu les couleurs de l’Espagne des U15 aux U20. Son palmarès international compte les Coupes du monde U17 et U20 de la FIFA ainsi que les Championnats d’Europe U17 et U19. Plus récemment, il a pris part à la victoire espagnole au Championnat d’Europe U19 de l’UEFA 2026.