Le Como de Cesc Fàbregas ne s'arrête plus. En attendant des nouvelles de Londres et de Chelsea concernant Chalobah, le club réalise un nouveau coup sur le marché des transferts, déjà riche en nouveautés. Après son arrivée en Italie et dans la ville hier, l'officialisation du défenseur central Andrés Cuenca est actée.
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Côme : le transfert d'Andrés Cuenca est officiel. En provenance de Barcelone, il a signé un contrat jusqu'en 2030. Voici ce qu'il faut savoir sur le joueur
LE COMMUNIQUÉ
Le club italien Como 1907 a officialisé l’arrivée définitive du défenseur espagnol Andrés Cuenca, recruté auprès du FC Barcelone. Le défenseur, né en 2007, a paraphé un contrat jusqu’en 2030. Formé aux centres d’Avejoe, Villafranca, Cordoue et Séville, il avait rejoint La Masia en 2019. »
LE PROFIL
Il a représenté le FC Barcelone lors de trois éditions de l’UEFA Youth League et a joué un rôle clé dans le sacre 2024/25, en trouvant le chemin des filets lors de la finale remportée 4-1 par les moins de 19 ans face à Trabzonspor. Après s’être imposé comme titulaire au Barça Atlètic, il a fait ses débuts en équipe première en Ligue des champions contre les Young Boys en 2024, puis a été prêté au Sporting de Gijón lors de la seconde moitié de la saison 2025/26.
Défenseur solide, athlétique et à l’aise balle au pied, Cuenca a également défendu les couleurs de l’Espagne des U15 aux U20. Son palmarès international compte les Coupes du monde U17 et U20 de la FIFA ainsi que les Championnats d’Europe U17 et U19. Plus récemment, il a pris part à la victoire espagnole au Championnat d’Europe U19 de l’UEFA 2026.
LES PREMIERS MOTS
Voici les premiers mots du nouveau joueur de Côme aux médias officiels du club : « Je suis vraiment heureux de rejoindre ce club et j'ai hâte de disputer mon premier match sous ce maillot. Ma première impression a été très positive. Côme est une ville magnifique qui m'a fait une excellente impression, et tout le monde au club m'a réservé un accueil chaleureux. Je suis convaincu que nous vivrons une saison exceptionnelle, et je donnerai chaque jour le meilleur de moi-même pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. »
L'ANALYSE DE FABREGAS
L’entraîneur de Como, Cesc Fàbregas, a présenté Andrés Cuenca comme un jeune défenseur doué d’une grande technique, d’une énergie débordante et d’une puissance remarquable. Formé au Barça, il a déjà goûté à la Ligue des champions avec l’équipe première. Défenseur moderne, à l’aise balle au pied et déjà très à l’aise sur le plan mental, il s’inscrit parfaitement dans le projet comasque. Nous sommes convaincus qu’il pourra continuer à progresser au sein de notre projet et nous sommes ravis de l’accueillir à Côme. »
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