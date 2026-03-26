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Côme : le directeur sportif Ludi s'exprime sur l'avenir de Nico Paz : « Il y a de fortes chances qu'il reste avec nous, l'Europe joue en notre faveur ». Et à propos de Fabregas..

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N. Paz
C. Fabregas

Le directeur sportif de Côme s'exprime sur l'avenir de deux piliers du club de la région du lac de Côme

Le directeur sportif de Côme fait rêver les supporters lariens : « Il y a de fortes chances que Nico Paz reste avec nous une année de plus ». C'est ce qu'affirme Carlalberto Ludi, qui, dans une interview accordée à Radio Radio Lo Sport, a mis fin aux rumeurs du marché des transferts qui voyaient le meneur de jeu argentin quitter l'Italie.

Voici les déclarations du directeur sportif italien : « C'est toujours la même chose, nous ne pouvons pas contrôler la volonté des autres. Nous sommes très contents de lui et il est très content de nous. Une éventuelle participation à une compétition européenne jouerait en notre faveur. Les chances qu'il reste sont encore élevées aujourd'hui, même s'il faut tenir compte de la Coupe du monde. »

Rappelons qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid détient les droits de Nico Paz et dispose d'une clause de rachat lui permettant de le faire revenir au club cet été : celle-ci sera valable lors du mercato estival de 2026 pour un montant de 9 millions d'euros, et passera à 11 millions lors de celui de 2027. Selon les informations rapportées en Espagne par Marca, les Blancos exerceront obligatoirement cet été l'option d'achat du joueur né en 2004, étant donné qu'ils peuvent ainsi s'offrir pour une somme modique un joueur qui vaut aujourd'hui entre 60 et 70 millions d'euros. Contrairement à ce qu'affirme le quotidien espagnol, le directeur sportif de Côme est toutefois convaincu que Nico Paz pourra rester en Italie au moins un an de plus, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Voici les autres déclarations du directeur sportif de Côme :

  • L'AVENIR DE FABREGAS

    « Nous avons déjà discuté à plusieurs reprises. Pour l'instant, nous sommes sur la même longueur d'onde : il y a une parfaite adéquation entre ce qu'il souhaite faire et les ambitions du Como. Nous voulons continuer à progresser, nous mettons toutes nos ressources à sa disposition. À moins qu’une opportunité extraordinaire ne se présente sur le marché pour lui, nous continuerons ensemble. Nous pouvons parler de ce que nous lui offrons, et non de ce que les autres pourraient lui proposer. Pour l’instant, nous n’avons aucune crainte qu’il puisse nous quitter. »

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  • LIGUE DES CHAMPIONS ET COUPE D'ITALIE

    « Ce sont deux objectifs historiques pour le club, nous ne pouvons pas et ne voulons pas choisir. Nous sommes jeunes, forts, travailleurs, nous avons envie de jouer et de travailler, donc… J’ai dit en octobre ou en novembre que notre objectif était de gagner tous les matchs, c’est la philosophie de l’entraîneur. Bien sûr, cela ne sera peut-être pas possible, mais face à ces deux objectifs, nous ne pouvons pas choisir. Nous ferons tout notre possible pour les atteindre tous les deux. »

  • LA SAISON

    « Nous n'aurions jamais imaginé en être là où nous en sommes aujourd'hui, nous ne pouvions qu'en rêver. Nous travaillons pour progresser et nous améliorer ; nous étions convaincus que cette équipe avait beaucoup de potentiel et que Cesc Fàbregas était un véritable magicien pour faire ressortir le meilleur de ces joueurs. Nous rêvons de la quatrième place, mais il reste encore un long chemin à parcourir. »

  • LE MARCHÉ ET LES ITALIENS

    « Les Italiens ? La question est un peu plus complexe… Il y a des enjeux financiers qui limitent les investissements étrangers dans le football italien, puis il y a aussi une question de méthode… En Espagne, ils sont plus proches du type de football que nous pratiquons. Ensuite, les joueurs nés en 2004 ou 2005 que nous avons recrutés ont déjà joué en équipe première en Serie A ; chez nous, on a du mal à en trouver. Nous investissons beaucoup dans l’« italianité » au sein du centre de formation pour qu’ils soient prêts à l’avenir. Il y a un groupe de travail bien plus large qu’on ne le pense. Nous avons un premier filtre statistique, puis cinq autres... Les recruteurs doivent déterminer si le joueur correspond au style de jeu de Fabregas, puis s'il est techniquement compatible avec nous. Nous établissons un profil du caractère du joueur en situation de match, nous vérifions son historique de blessures et enfin sa personnalité. Ensuite, les noms nous sont proposés, à Fabregas et à moi-même, et nous choisissons celui que nous estimons le meilleur.


  • À PROPOS DU TITRE

    « Je pense que l'Inter a tout ce qu'il faut pour remporter le Scudetto. C'est l'équipe la mieux armée, je ne vois pas pourquoi on s'inquiète autant. Nous, on va nous concentrer sur notre propre destin, puis que le meilleur gagne, mais l'Inter est favorite. »

  • ENTRE LA JUVE ET LA ROMA

    « Ne me demandez pas de choisir entre les deux, car elles sont toutes les deux très dangereuses. Nous avons un atout supplémentaire : un jeune entraîneur, mais déjà promis à un brillant avenir, qui est compétent et gère cette période avec l'assurance d'un technicien chevronné. Il reste encore beaucoup de matchs à disputer, mais Fabregas est notre atout. »

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