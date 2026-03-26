Côme : le directeur sportif Ludi s'exprime sur l'avenir de Nico Paz : « Il y a de fortes chances qu'il reste avec nous, l'Europe joue en notre faveur ». Et à propos de Fabregas..

Le directeur sportif de Côme fait rêver les supporters lariens : « Il y a de fortes chances que Nico Paz reste avec nous une année de plus ». C'est ce qu'affirme Carlalberto Ludi, qui, dans une interview accordée à Radio Radio Lo Sport, a mis fin aux rumeurs du marché des transferts qui voyaient le meneur de jeu argentin quitter l'Italie.

Voici les déclarations du directeur sportif italien : « C'est toujours la même chose, nous ne pouvons pas contrôler la volonté des autres. Nous sommes très contents de lui et il est très content de nous. Une éventuelle participation à une compétition européenne jouerait en notre faveur. Les chances qu'il reste sont encore élevées aujourd'hui, même s'il faut tenir compte de la Coupe du monde. »

Rappelons qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid détient les droits de Nico Paz et dispose d'une clause de rachat lui permettant de le faire revenir au club cet été : celle-ci sera valable lors du mercato estival de 2026 pour un montant de 9 millions d'euros, et passera à 11 millions lors de celui de 2027. Selon les informations rapportées en Espagne par Marca, les Blancos exerceront obligatoirement cet été l'option d'achat du joueur né en 2004, étant donné qu'ils peuvent ainsi s'offrir pour une somme modique un joueur qui vaut aujourd'hui entre 60 et 70 millions d'euros. Contrairement à ce qu'affirme le quotidien espagnol, le directeur sportif de Côme est toutefois convaincu que Nico Paz pourra rester en Italie au moins un an de plus, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Voici les autres déclarations du directeur sportif de Côme :