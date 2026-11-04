Pour nous, l’entraîneur est au cœur du développement du club. Il faut ensuite définir des stratégies avec lui. Notre capacité consiste à nous mettre à la place de Fabregas pour comprendre ce dont il a besoin. Le processus d’observation est long, nous avons des recruteurs qui parcourent le monde entier. Nous disposons de toutes sortes d’informations. Nous établissons aussi un profil du jeune sur le plan du caractère. Le fait que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, du président à l’entraîneur, fait la différence. »