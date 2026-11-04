Le Como veut continuer à rêver en Ligue des champions et se rendra en France pour affronter également Lens, avec l’envie de surprendre tout le monde. Pour présenter la rencontre au micro de Sky Sport, le directeur sportif Charlie Ludi a expliqué comment le club de Côme aborde ce match et, plus généralement, sa première participation à la Ligue des champions. Il a aussi évoqué les prochaines décisions sur le terrain (avec des précisions sur le délai de retour de Kean) et en dehors, alors que le mercato reste actif.
Côme, le directeur sportif Ludi : « Nous espérons que Kean reviendra fin novembre. Nous avons des recruteurs partout dans le monde pour satisfaire Fabregas »
Une étape décisive pour la Ligue des champions
« C’est une étape fondamentale. Le défi, cette année, était d’être compétitifs tous les trois jours. Nous venons ici pour jouer notre football dans une ambiance très chaude. Nous avons livré quelques prestations moins exubérantes, mais notre défi est de venir ici, de jouer notre football et d’essayer de rendre les supporters encore plus fiers. »
Kean fin novembre
« Kean ? Il va bien, mieux. Nous avons publié un communiqué qui parlait de cinq semaines. Nous espérons réduire ce délai et le revoir sur le terrain d’ici fin novembre. »
Des recruteurs dans le monde entier pour Fabregas
Pour nous, l’entraîneur est au cœur du développement du club. Il faut ensuite définir des stratégies avec lui. Notre capacité consiste à nous mettre à la place de Fabregas pour comprendre ce dont il a besoin. Le processus d’observation est long, nous avons des recruteurs qui parcourent le monde entier. Nous disposons de toutes sortes d’informations. Nous établissons aussi un profil du jeune sur le plan du caractère. Le fait que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, du président à l’entraîneur, fait la différence. »
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