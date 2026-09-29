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Côme, la France aux pieds de Da Cunha : le recrutement à 700 000 euros que Fabregas a transformé en grand joueur

Como

Zidane mise gros sur Da Cunha, le capitaine de Côme qui doit tout à Fabregas

De quasi indésirable à Nice à titulaire en équipe de France avec Zidane sur le banc. La trajectoire footballistique de Lucas Da Cunha est à la fois incroyable et extraordinaire. En trois ans, le joueur né en 2001 est passé du statut de joueur bradé par Nice à Côme pour 700 000 euros à celui de l’un des meilleurs milieux de terrain au niveau européen. En janvier 2023, le tournant : Côme le recrute en Serie B. Il arrive comme ailier offensif/numéro 10, décroche immédiatement la montée en Serie A, mais ses premiers pas dans l’élite ne sont pas vraiment heureux : plusieurs critiques, quelques jugements hâtifs. Mais avec la confiance de l’entraîneur qu’il faut au bon moment, chaque joueur peut s’exprimer au maximum de son potentiel : c’est ce qui s’est passé entre le joueur né en 2001 et Cesc Fabregas.

  • L’intuition de Fabregas

    La vision de Fabregas a provoqué un déclic dans la carrière de Da Cunha. Le technicien catalan l’a réinventé en milieu de terrain : d’abord relayeur dans le 4-3-3 avec d’excellents résultats, puis sentinelle devant la défense dans le 4-2-3-1. Le joueur français d’origine portugaise lui fait confiance, apprend les bons déplacements, y compris pour la phase défensive, et devient indispensable, leader et capitaine du club. L’été dernier, Napoli et l’Atalanta le suivent, mais lui ne bouge pas de Côme, bien au contraire : prolongation jusqu’en 2031. Trois mois plus tard, Zidane, pour sa première liste de convoqués en tant que sélectionneur de l’équipe de France, l’appelle pour jouer avec les Bleus.

  • Des débuts au sommet

    Quand Da Cunha, il y a deux ans, marquait à San Siro lors de la première saison du Como en Serie A contre Milan, à la fin du match, Fabregas expliquait ainsi son intuition concernant le changement de poste de Lucas : « Quand tu as autant de football à offrir, le poste est relatif. » Hier, contre la Belgique, le capitaine du Como a été titularisé face à la France : numéro 21 dans le dos, la tête haute et des transmissions toujours propres et précises. Pour ses débuts internationaux, il a enregistré 97 ballons touchés, 93 % de passes réussies, 6 récupérations et seul le poteau lui a refusé la joie d’un but qu’il aurait mérité. Les supporters français sont devenus fous de joie sur X, en publiant plusieurs commentaires : « Où était Deschamps quand Da Cunha jouait aussi bien avec le Como ? » Du Como à Fabregas, de la France à Zidane : l’incroyable histoire de Da Cunha.

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