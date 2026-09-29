Côme, la France aux pieds de Da Cunha : le recrutement à 700 000 euros que Fabregas a transformé en grand joueur

Quand Da Cunha, il y a deux ans, marquait à San Siro lors de la première saison du Como en Serie A contre Milan, à la fin du match, Fabregas expliquait ainsi son intuition concernant le changement de poste de Lucas : « Quand tu as autant de football à offrir, le poste est relatif. » Hier, contre la Belgique, le capitaine du Como a été titularisé face à la France : numéro 21 dans le dos, la tête haute et des transmissions toujours propres et précises. Pour ses débuts internationaux, il a enregistré 97 ballons touchés, 93 % de passes réussies, 6 récupérations et seul le poteau lui a refusé la joie d’un but qu’il aurait mérité. Les supporters français sont devenus fous de joie sur X, en publiant plusieurs commentaires : « Où était Deschamps quand Da Cunha jouait aussi bien avec le Como ? » Du Como à Fabregas, de la France à Zidane : l’incroyable histoire de Da Cunha.