De quasi indésirable à Nice à titulaire en équipe de France avec Zidane sur le banc. La trajectoire footballistique de Lucas Da Cunha est à la fois incroyable et extraordinaire. En trois ans, le joueur né en 2001 est passé du statut de joueur bradé par Nice à Côme pour 700 000 euros à celui de l’un des meilleurs milieux de terrain au niveau européen. En janvier 2023, le tournant : Côme le recrute en Serie B. Il arrive comme ailier offensif/numéro 10, décroche immédiatement la montée en Serie A, mais ses premiers pas dans l’élite ne sont pas vraiment heureux : plusieurs critiques, quelques jugements hâtifs. Mais avec la confiance de l’entraîneur qu’il faut au bon moment, chaque joueur peut s’exprimer au maximum de son potentiel : c’est ce qui s’est passé entre le joueur né en 2001 et Cesc Fabregas.
Côme, la France aux pieds de Da Cunha : le recrutement à 700 000 euros que Fabregas a transformé en grand joueur
L’intuition de Fabregas
La vision de Fabregas a provoqué un déclic dans la carrière de Da Cunha. Le technicien catalan l’a réinventé en milieu de terrain : d’abord relayeur dans le 4-3-3 avec d’excellents résultats, puis sentinelle devant la défense dans le 4-2-3-1. Le joueur français d’origine portugaise lui fait confiance, apprend les bons déplacements, y compris pour la phase défensive, et devient indispensable, leader et capitaine du club. L’été dernier, Napoli et l’Atalanta le suivent, mais lui ne bouge pas de Côme, bien au contraire : prolongation jusqu’en 2031. Trois mois plus tard, Zidane, pour sa première liste de convoqués en tant que sélectionneur de l’équipe de France, l’appelle pour jouer avec les Bleus.
Des débuts au sommet
Quand Da Cunha, il y a deux ans, marquait à San Siro lors de la première saison du Como en Serie A contre Milan, à la fin du match, Fabregas expliquait ainsi son intuition concernant le changement de poste de Lucas : « Quand tu as autant de football à offrir, le poste est relatif. » Hier, contre la Belgique, le capitaine du Como a été titularisé face à la France : numéro 21 dans le dos, la tête haute et des transmissions toujours propres et précises. Pour ses débuts internationaux, il a enregistré 97 ballons touchés, 93 % de passes réussies, 6 récupérations et seul le poteau lui a refusé la joie d’un but qu’il aurait mérité. Les supporters français sont devenus fous de joie sur X, en publiant plusieurs commentaires : « Où était Deschamps quand Da Cunha jouait aussi bien avec le Como ? » Du Como à Fabregas, de la France à Zidane : l’incroyable histoire de Da Cunha.
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