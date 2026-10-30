Dans l’orchestre que Fabregas fait jouer sur les rives du lac de Côme , il y a deux premiers violons : l’un joue devant, c’est Nico Paz ; l’autre donne le tempo depuis l’arrière, sans pour autant rechigner à inscrire lui aussi des buts. L’un des secrets de moins en moins bien gardés de Côme s’appelle Jacobo Ramon, le défenseur central que les Lombards ont arraché à prix cassé au Real Madrid et que les Blancos sont désormais sur le point de ramener chez eux.
Côme : Jacobo Ramon vaut 45 millions, mais partira pour 9. Son destin au Real Madrid, la clause de rachat et la comparaison avec Nico Paz
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Comme le rapporte Matteo Moretto, les Madrilènes auraient pris leur décision et feront valoir la clause de rachat prévue dans l’accord actuel entre Ramon et Côme. À la fin de la saison, l’Espagnol devrait donc revenir au Real pour « seulement » 9 millions d’euros. Une somme dérisoire au regard de la valeur du joueur, qui progresse match après match et s’affirme également en Europe.
Le conditionnel reste toutefois de mise, car son parcours pourrait suivre en tous points celui de Nico Paz. Lui aussi formé au centre de formation de l’équipe de Mourinho avant d’éclore sous les ordres de Fabregas, l’Argentin semblait promis à un retour au Bernabéu. Mais sa propre volonté, ainsi que les plus de 60 millions d’euros mis sur la table par Côme, ont permis à l’héritier de Messi en Seleccion de rester en Serie A, au moins une saison de plus. La suite reste à voir. Et l’histoire de Ramon pourrait connaître la même issue : au vu de ses performances à Côme et des marges de progression du joueur comme de l’équipe, il pourrait repousser son retour à Madrid.
En somme, dans quelques mois, cet été, le Real récupérera Jacobo Ramon, mais devra ensuite prendre une nouvelle décision : le garder, le céder (en Premier League surtout, de nombreuses équipes ont déjà manifesté leur intérêt pour lui) ou le confier de nouveau à Côme, au moins pour une saison supplémentaire.
Arrivé presque dans l’anonymat à Côme, le joueur né en 2005 est devenu l’un des meilleurs défenseurs de Serie A et, à 21 ans, sa valeur a déjà grimpé à 45 millions, une somme bien supérieure aux 9 millions que le Real devra débourser. Le mérite en revient à Fabregas et à Côme, qui ont su accueillir un diamant brut et le faire éclore. Côme l’avait acheté à l’été 2025 pour 2,5 millions d’euros et lui avait fait signer un contrat jusqu’au 30 juin 2030. Dans le cadre de l’opération, toutefois, comme indiqué, le Real Madrid a conservé 50 % du montant d’une future revente et surtout une option de rachat exerçable en 2026, 2027 et 2028.
Ramon a déjà marqué davantage en ce début de saison (3 buts) que sur l’ensemble de la précédente. Il a également ouvert son compteur en Ligue des champions en marquant contre Manchester United au terme d’une action qui en dit long sur le football pratiqué au bord du lac et sur l’état d’esprit du jeune joueur, qui a suivi l’action avant de la conclure en véritable buteur. Défenseur, mais aussi meneur de jeu, joueur capable de se projeter et leader, l’Espagnol avait disputé 37 matches entre la Serie A et la Coupe d’Italie, dont 35 comme titulaire, et inscrit deux buts lors de sa première saison en Italie. Mais tout cela appartient déjà au passé : cette saison, il est passé à la vitesse supérieure. Il a déjà délivré une passe décisive et sa précision balle au pied est de plus en plus remarquable. En Ligue des champions, par exemple, il a réussi 212 passes sur 226, soit 93,67 % de réussite, ainsi que 20 de ses 25 passes longues, alliant sa capacité à construire le jeu à celle de le casser, avec 26 ballons récupérés et 9 duels remportés.
À 21 ans, c’est déjà un joueur mature, moderne, un futur titulaire de l’équipe d’Espagne et un partenaire idéal pour Cubarsì. Un champion dont nous pourrons encore profiter quelque temps en Serie A, avant que le Real Madrid ne vienne accomplir la destinée de ce joueur issu de son centre de formation.
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