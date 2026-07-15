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Emanuele Tramacere

Traduit par

Côme-Inter pour Chalobah, Suwarso : « J'ai fait une proposition à Marotta, voici ce qu'il m'a répondu »

Como
Inter
Chelsea
T. Chalobah

Le défenseur de Chelsea est convoité par les deux clubs, mais le président de Côme a fait une proposition au président de l'Inter afin de régler cette affaire à l'amiable.

Trevoh Chalobah a longtemps été la principale cible de l'Inter et de Côme pour renforcer leurs défenses respectives. Le défenseur anglais est sous contrat avec Chelsea, qui continue de viser haut en matière de prix. Ce lundi, Nerazzurri et Lariani ont mis l’opération en stand-by. Un moment de tension est toutefois survenu lorsque le club de Cesc Fàbregas a lancé sa première offre, alors que la direction interiste en était encore à la phase de prise de contact avec les agents du joueur.


Le président du Como, Mirwan Suwarso, a alors dénoué l’impasse en révélant aujourd’hui, lors de l’émission « Business of Sport », qu’il avait échangé avec Marotta pour trouver un terrain d’entente.


  • Selon les médias, nous étions en concurrence

    Suwarso ne cite ni Chalobah ni l’Inter, mais il confirme l’information : « Les médias ont indiqué que nous concurrencions un autre club italien pour un joueur britannique. »

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  • OFFRE À MAROTTA

    « À ce moment, j’ai proposé : “Écoute, je vais appeler le président du club adverse et lui demander : ‘Vous êtes intéressés ?’ S’il répond oui, qu’il le prenne, nous nous retirerons, merci.” Mais s’il l’achète, qu’il me cède l’un de ses joueurs en échange. »

  • LA RÉPONSE

    « Il a répondu : “Merci de m’avoir appelé. J’apprécie beaucoup, nous te tiendrons au courant d’ici la fin de la journée. Si nous ne parvenons pas à conclure, voici les autres pistes que nous explorions. Nous serons ravis de te les présenter.” Ce type de relation est, selon moi, bénéfique pour les deux clubs et nous aide tous à progresser. »

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  • CHANGEMENT D’OBJECTIFS

    Ce lundi, ni l’Inter ni le Como ne semblent prêts à finaliser un accord avec Chelsea pour le international anglais. Les deux clubs se sont donc tournés vers d’autres cibles, sans se faire concurrence. Les Nerazzurri travaillent sur le dossier Stones, qui sera libre en juin, tandis que le Como est en pole position pour recruter Davinson Sánchez, toujours sous contrat avec Galatasaray.