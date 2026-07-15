Côme-Inter pour Chalobah, Suwarso : « J'ai fait une proposition à Marotta, voici ce qu'il m'a répondu »

Trevoh Chalobah a longtemps été la principale cible de l'Inter et de Côme pour renforcer leurs défenses respectives. Le défenseur anglais est sous contrat avec Chelsea, qui continue de viser haut en matière de prix. Ce lundi, Nerazzurri et Lariani ont mis l’opération en stand-by. Un moment de tension est toutefois survenu lorsque le club de Cesc Fàbregas a lancé sa première offre, alors que la direction interiste en était encore à la phase de prise de contact avec les agents du joueur.





Le président du Como, Mirwan Suwarso, a alors dénoué l’impasse en révélant aujourd’hui, lors de l’émission « Business of Sport », qu’il avait échangé avec Marotta pour trouver un terrain d’entente.



