Côme, Fabregas : « Si j'entends mes joueurs parler de la Ligue des champions, ça me met hors de moi. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on est ? Des ratés ? »

Une réflexion également sur l'état d'esprit de l'équipe qui entre sur le terrain en quatrième position du classement pour la première fois dans ce championnat : « Il y a toujours une première fois pour tout. Est-ce que j'y pense ? Non, je vous le jure. Ça a toujours été ma vie. Être dans cette situation en tant que joueur. Est-ce différent en tant qu'entraîneur ? Non, ce qui compte, c'est l'état d'esprit, la continuité, le message. Quand on y croit et qu'on est positif, qu'on travaille dur, les choses peuvent arriver. Mais allons-y doucement. Nous n’en sommes qu’au début, rien ne change. Que l’on y arrive ou non, nous continuons à construire. En nous améliorant constamment, ce qui ne signifie pas forcément gagner. C’est arrivé parfois, mais je n’étais pas entièrement satisfait. J’ai constaté une progression importante à Palerme, j’étais convaincu que nous allions en Serie A. Que l’équipe allait monter. Je le sentais, grâce au travail fourni, les joueurs y croyaient. Et maintenant, je vois une équipe qui progresse, qui gagne des matchs qu’elle ne savait pas gagner auparavant. C’est l’expérience qui te donne ça, en martelant sans cesse. Ce qui manque à l’entraîneur, c’est le temps. Il faut ouvrir l’esprit, un peu plus de temps pour consolider l’idée. Au prochain match, on est jugé. Le football est très cruel pour l’entraîneur et il faut toujours l’analyser de la bonne manière. »