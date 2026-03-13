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Gabriele Stragapede

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Côme, Fabregas : « Si j'entends mes joueurs parler de la Ligue des champions, ça me met hors de moi. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on est ? Des ratés ? »

Les propos de l'entraîneur espagnol lors de la conférence de presse.

À deux jours du match contre la Roma, prévu dimanche à 18 heures dans le cadre de la 29e journée du championnat de Serie A, l'entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, s'est exprimé lors d'une conférence de presse pour présenter cette rencontre, un match qui sera déterminant pour les ambitions de Ligue des champions des deux équipes.

Un mot, « Ligue des champions », que le technicien espagnol ne veut pas entendre prononcer par ses joueurs, mais nous avons rassemblé ci-dessous toutes les déclarations de l'ancien joueur d'Arsenal et de Barcelone, entre autres.

  • COMMENCER PAR L'INTÉRIEUR OU PAR L'EXTÉRIEUR ?

    Un commentaire sur ce qu'il attend de ce match crucial : « Tout dépend de ce que l'on entend par "match décisif". Pour moi, c'est un match comme les autres : nous devons livrer une très grande performance, comme lorsque nous avons gagné à Naples ou contre la Juventus. Il faut toujours bien jouer ; nous affrontons de grands joueurs et un grand entraîneur, dans un match au rythme soutenu. Mais nous devons jouer à notre manière ; ensuite, le terrain parlera et nous ferons le bilan. »

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  • COMMENT VONT PERRONE ET DIAO ?

    Quelques déclarations également sur l'état physique de deux joueurs clés pour Fabregas : « Perrone ? Pour l'instant, 60 % non, 40 % oui. Mais les joueurs peuvent s'améliorer grâce à des soins et divers traitements. Peut-être que demain, il se lèvera et se sentira très bien ; aujourd’hui, il s’est entraîné individuellement et ça s’est bien passé. Il a pris un coup, il avait mal, ça a beaucoup enflé. Mais il suffit juste d’évacuer le sang. Il a peur, il a été absent trois mois l’année dernière après un coup reçu contre Vérone. Il avait eu un hématome. Mais ce n’est pas grave. Diao ? Je l’ai dit à la télévision, il s’est arrêté 30 minutes avant l’entraînement, il a ressenti une douleur à l’endroit où il s’était blessé. Puis il s’est entraîné seul dimanche à notre retour. Il a suivi toute la semaine d’entraînement avec nous, très bien, et demain, si tout va bien, il fera partie des joueurs convoqués. Mais ce n’est pas grave.

  • NICO PAZ ENTRE LES DEUX MILIEUX DE TERRAIN ?

    « Non. Il pourra le faire plus tard, quand il aura gagné en maturité et en stabilité sur le terrain. Mais c'est un milieu offensif, un deuxième attaquant. D'autant plus que, dans notre système avec deux meneurs de jeu, on reste toujours bas. Il faut une assurance avec le ballon, une façon de penser et d'analyser les situations que Nico n'a pas. C'est instinctif : quand il est bas, il peut perdre le ballon, ce n'est pas Perrone ou Baturina. Le rôle de milieu de terrain est très spécifique. »

  • À QUEL MATCH VOUS ATTENDREZ-VOUS ?

    « Je veux voir une équipe de Côme motivée, proactive, dotée d'un excellent état d'esprit et de beaucoup de courage. Comme toujours, avec un pressing haut et étouffant, et des joueurs très physiques. Ils savent très bien pratiquer le football. »

  • UN APPEL AUX SUPPORTERS ? SINIGAGLIA COMME LA BOMBONERA ?

    « Ça doit toujours être comme ça. Même en Serie B, l'ambiance était géniale. Nous sommes très heureux, nous savons qu’ils sont derrière nous, mais nous devons entretenir cette envie et cette énergie pour qu’ils restent toujours à nos côtés et que nous devenions de plus en plus forts. Quand les supporters et l’équipe sont unis, l’énergie se multiplie. Devant notre public. Nous sommes plus forts. Est-ce que le fait de dire qu’on allait tout gagner a aidé ? Oui. Nous avons fait 6 ou 7 recrutements, de nouveaux joueurs qui devaient s’adapter, nous devons comprendre où nous pouvons faire mieux. Mais l’année dernière, en début de saison, sachant que c’était notre première année en Serie A, nous voulions gagner mais nous nous sommes demandé : « En sommes-nous capables ? ». Pas toujours. Puis nous avons recruté Caqueret, Vojvoda, nous avons beaucoup relevé le niveau, avec de la régularité, des entraînements, et l’idée était plus claire. Avant, nous allions nous coucher et c’était une équipe de Serie B. Qualitativement, nous n’étions pas tout à fait prêts. Je pense que nous avons trouvé la force en nous pour aller gagner naturellement. C’est une étape très importante. »

  • On commence à regarder le calendrier ?

    Fabregas déclare ne pas tenir compte du calendrier, mais que le match qui compte, c'est toujours celui qui vient : « On joue contre Pise après ? Je ne savais pas. Le match contre la Roma est le plus important, tout le reste vient après. Désolé, je suis un peu têtue. Match après match, on essaie de tous les gagner. »

  • PREMIÈRE FOIS EN QUATRIÈME POSITION AU CLASSEMENT

    Une réflexion également sur l'état d'esprit de l'équipe qui entre sur le terrain en quatrième position du classement pour la première fois dans ce championnat : « Il y a toujours une première fois pour tout. Est-ce que j'y pense ? Non, je vous le jure. Ça a toujours été ma vie. Être dans cette situation en tant que joueur. Est-ce différent en tant qu'entraîneur ? Non, ce qui compte, c'est l'état d'esprit, la continuité, le message. Quand on y croit et qu'on est positif, qu'on travaille dur, les choses peuvent arriver. Mais allons-y doucement. Nous n’en sommes qu’au début, rien ne change. Que l’on y arrive ou non, nous continuons à construire. En nous améliorant constamment, ce qui ne signifie pas forcément gagner. C’est arrivé parfois, mais je n’étais pas entièrement satisfait. J’ai constaté une progression importante à Palerme, j’étais convaincu que nous allions en Serie A. Que l’équipe allait monter. Je le sentais, grâce au travail fourni, les joueurs y croyaient. Et maintenant, je vois une équipe qui progresse, qui gagne des matchs qu’elle ne savait pas gagner auparavant. C’est l’expérience qui te donne ça, en martelant sans cesse. Ce qui manque à l’entraîneur, c’est le temps. Il faut ouvrir l’esprit, un peu plus de temps pour consolider l’idée. Au prochain match, on est jugé. Le football est très cruel pour l’entraîneur et il faut toujours l’analyser de la bonne manière. »

  • QUAND IL ENTEND SES JOUEURS PARLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS, ÇA L'ENNERVE ?

    Fabregas conclut ainsi la conférence de presse : « Oui. Non pas parce qu'on parle de ceci ou de cela, mais parce que ce n'est pas le moment. Si ça n'arrive pas, qu'est-ce que ça veut dire ? On a échoué ? ».

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