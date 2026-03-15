Côme : Fabregas s'en prend à Gasperini : « Il est parti sans dire au revoir, c'est un geste antisportif et irrespectueux »

Cesc Fabregas n'est pas d'accord et, commentant le match Côme-Rome, s'en prend à Gian Piero Gasperini, coupable, selon l'entraîneur de Côme, d'avoir quitté le terrain à la fin du match sans le saluer : « J'ai trouvé cela antisportif, déclare l'Espagnol à Sky. Que je sois en colère, que je sois expulsé ou que je pense que l'arbitre m'ait fait du tort, à la fin du match, je vais toujours serrer la main de l'autre entraîneur. »

« C'est une question de respect et de fair-play, je regrette ce qui s'est passé », ajoute Fabregas, « ça m'attriste quand un de mes collègues s'en va sans dire au revoir. Je suis allé le saluer comme je le fais toujours et je l'ai vu partir. Sur le terrain, on se bat, mais ensuite on se serre la main. Moi aussi, j'ai récemment fait des choses dont je ne suis pas fier, mais je pense qu'on doit montrer l'exemple. N'oublions pas que les jeunes nous regardent. »