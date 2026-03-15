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Côme : Fabregas s'en prend à Gasperini : « Il est parti sans dire au revoir, c'est un geste antisportif et irrespectueux »

L'entraîneur de Côme s'exprime après la victoire 2-1 contre la Roma

Cesc Fabregas n'est pas d'accord et, commentant le match Côme-Rome, s'en prend à Gian Piero Gasperini, coupable, selon l'entraîneur de Côme, d'avoir quitté le terrain à la fin du match sans le saluer : « J'ai trouvé cela antisportif, déclare l'Espagnol à Sky. Que je sois en colère, que je sois expulsé ou que je pense que l'arbitre m'ait fait du tort, à la fin du match, je vais toujours serrer la main de l'autre entraîneur. »

« C'est une question de respect et de fair-play, je regrette ce qui s'est passé », ajoute Fabregas, « ça m'attriste quand un de mes collègues s'en va sans dire au revoir. Je suis allé le saluer comme je le fais toujours et je l'ai vu partir. Sur le terrain, on se bat, mais ensuite on se serre la main. Moi aussi, j'ai récemment fait des choses dont je ne suis pas fier, mais je pense qu'on doit montrer l'exemple. N'oublions pas que les jeunes nous regardent. »

  • À PROPOS DU MATCH

    Puis, à propos de la victoire de son équipe, désormais seule en quatrième position au classement, devant la Juventus et la Roma : « La qualité et la diversité dont je dispose sont essentielles. Un match peut basculer en cinq minutes, et c'est ce qui s'est passé après le penalty de la Roma. Ce n'était pas un résultat mérité, il ne reflétait pas le déroulement de la rencontre. En deuxième mi-temps, nous avons haussé le niveau et nous avons renversé la situation. Était-ce un match décisif pour la Ligue des champions ? Non, nous ne sommes pas encore qualifiés. »

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