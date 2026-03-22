Côme, Fabregas : « Notre Ligue des champions, c'est celle de la valeur et de l'humilité. Il y a seulement 6 ou 7 ans, nous étions en Serie D. »

« Notre Ligue des champions, c'est celle de la valeur et de l'humilité de travailler au sein d'un club sérieux, tourné vers l'avenir. Il y a victoire et victoire, mais aujourd'hui, c'était pour nous la plus importante : nous avons perdu une personne chère au club et nous voulions lui rendre hommage. Aujourd'hui, il est important de se souvenir de Michael Hartono et d'adresser nos pensées à sa famille. »





« Contre Pise, le match a été différent des derniers. Nous avons exploité les espaces pour marquer les deux premiers buts, puis deux options s’offraient à nous : l’équipe qui nous attaquait ou celle qui ne s’ouvrait pas. Nous avons fait preuve d’intelligence, c’était une expérience supplémentaire pour continuer à progresser. »





« Il y a une très bonne ambiance, les gens sont satisfaits mais nous en voulons tous plus. Les gens apprécient le parcours, il y a 6-7 ans nous étions une équipe un peu plus provinciale en Serie D, maintenant nous progressons avec des jeunes joueurs et il est difficile de ne pas tomber amoureux d’eux pour tout ce qu’ils apportent. Quand les choses vont bien, nous restons humbles, quand elles ne vont pas bien, nous restons calmes car nous savons où nous voulons arriver. »





« Jesus Rodriguez ? Il a pris deux coups, un au début et un autre peu avant la demi-heure : il ne pouvait pas continuer. C’est un joueur qui mise sur les duels, on voyait déjà après le premier coup qu’il n’était pas bien. Dommage, il sentait que c’était un match fait pour lui et ses qualités, mais c’est le football et nous devons aller de l’avant. »



