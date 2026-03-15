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Emanuele Tramacere

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Côme, Fabregas : « Je ne sais pas si c'est le match le plus important de l'histoire du club. Le football de Gasperini ? Je me fiche de ce que pensent les autres. Je vais vous expliquer le concept du faux numéro 9. La défense à trois... »

Cesc Fàbregas s'est exprimé à la fois sur Sky et sur DAZN pour présenter le match de Ligue des champions crucial qui opposera son équipe de Côme à la Roma, rencontre comptant pour la 29e journée de Serie A. 

Des choix tactiques, avec le retour d'une défense à trois pour la première fois depuis le match contre le Milan et le faux numéro 9 avec Nico Paz aligné en attaque, jusqu'à la course à la Ligue des champions, voici ses propos

  • PERRONE ÉLIMINÉ

    « Perrone ? Il a été convoqué. C'est vrai que, comme tous les joueurs, il dit qu'il se sent bien, et c'est normal. Mais hier, il ne s’est entraîné qu’un peu avec l’équipe et, pour ce genre de matchs, il vaut mieux pouvoir compter sur ceux qui ont été à 100 % toute la semaine. Il est toutefois prêt à entrer en jeu si nous en avons besoin, mais aujourd’hui, il était important d’aligner les joueurs qui se sont bien entraînés toute la semaine et qui ont les idées très claires. »

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  • DÉFENSE À TROIS

    « C'est toi qui dis qu'il y en a trois... on verra bien. » 

  • FAUX 9

    « Un faux numéro 9 ? C'est une option supplémentaire, mais pour moi, cela reste un attaquant, avec simplement des caractéristiques différentes. Si vous alignez Osimhen, vous avez un joueur qui va beaucoup en profondeur ; si vous alignez Messi, c'est un joueur qui vient davantage chercher le ballon ; si vous alignez Haaland, c'est un joueur qui protège davantage le ballon, comme Lukaku. Ce sont des caractéristiques différentes. Tout dépend de notre stratégie pour le match : nous choisissons en fonction des qualités des joueurs et de ce que nous voulons faire sur le terrain. »

  • LUTTE DES CHAMPIONS

    « Évidemment, je ne m’imaginais pas être ici aussi vite, mais ce n’est pas pour autant. La vie d’un entraîneur se vit au jour le jour : on ne peut pas penser à ce qui se passera dans un mois ou deux. Nous avons une vision, un projet qui, selon nous, peut nous mener loin d’ici trois, quatre ou cinq ans. À partir de là, il faut travailler, y croire et continuer à progresser petit à petit, avec tous les joueurs et tout le club. Je le répète : nous sommes tous très jeunes, le club, le directeur, le staff, les joueurs. C’est pourquoi nous devons continuer avec patience, courage, humilité et travailler beaucoup. »

    Des matchs sans véritable avant-centre. Est-ce un choix pour avoir plus de contrôle sur le jeu et plus de circulation du ballon ? « Oui, c’est évidemment l’une des raisons : bien occuper le milieu de terrain. Nous avons des joueurs de qualité, des gars qui, dans des matchs comme ceux-ci, où les duels individuels sont nombreux et où le match sera très physique, doivent faire preuve de personnalité et de courage. Des joueurs de qualité qui veulent le ballon et savent le gérer. Ensuite, nous avons aussi des joueurs comme Smolcic et Bayer qui savent bien attaquer en profondeur. J’ai vécu de nombreux matchs contre des blocs bas, des blocs moyens qui attendent, ou contre des équipes qui pratiquent le marquage individuel. Je pense que l’équipe sait bien réagir à toutes les situations et nous verrons si ce sera le cas aujourd’hui et si tout ce que nous avons préparé fonctionnera. »

    Avec Gasperini et la Roma, les matchs n’ont jamais été banals. Cette ambiance fait-elle aussi partie du match ? « Chacun voit le football d’une manière différente. C’est ce qu’il y a de plus beau dans le football : on peut gagner de nombreuses façons. Nous avons tous notre opinion, celle-ci est celle de l’entraîneur et je la respecte à 100 %. Il arrive parfois que l’on croie davantage en une chose qu’en une autre, mais nous devons travailler pour notre parcours, pour notre progression, pour notre football et pour notre identité. Honnêtement, ce que pensent les autres ne m’intéresse pas beaucoup, car ils ne partagent pas notre vision ni notre idée. C’est une autre vision, mais elle peut tout aussi bien être gagnante. Essayons de ramener la victoire à la maison aujourd’hui, c’est ce qui compte le plus pour moi. »

  • LE MATCH LE PLUS IMPORTANT DE L'HISTOIRE DU COMO ?

    « Je ne sais pas si c'est le match le plus important de l'histoire. Je pense qu'il y a ici des gens qui peuvent mieux en parler que moi. La seule chose que je peux dire, c'est que pour nous, c'est un match de plus, un match important. Il y a trois points à prendre, il reste dix matchs, dont neuf après celui-ci. Nous devons continuer à travailler, car dans le football, on peut gagner aujourd’hui et perdre les deux prochains matchs, ou l’inverse. C’est pourquoi je répète toujours que dans le football, il faut travailler et préparer le match pour aller gagner. Dans notre cas, nous verrons si ce que nous avons préparé fonctionne aujourd’hui. »

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