Côme, Fabregas : « Je ne sais pas si c'est le match le plus important de l'histoire du club. Le football de Gasperini ? Je me fiche de ce que pensent les autres. Je vais vous expliquer le concept du faux numéro 9. La défense à trois... »

« Évidemment, je ne m’imaginais pas être ici aussi vite, mais ce n’est pas pour autant. La vie d’un entraîneur se vit au jour le jour : on ne peut pas penser à ce qui se passera dans un mois ou deux. Nous avons une vision, un projet qui, selon nous, peut nous mener loin d’ici trois, quatre ou cinq ans. À partir de là, il faut travailler, y croire et continuer à progresser petit à petit, avec tous les joueurs et tout le club. Je le répète : nous sommes tous très jeunes, le club, le directeur, le staff, les joueurs. C’est pourquoi nous devons continuer avec patience, courage, humilité et travailler beaucoup. »

Des matchs sans véritable avant-centre. Est-ce un choix pour avoir plus de contrôle sur le jeu et plus de circulation du ballon ? « Oui, c’est évidemment l’une des raisons : bien occuper le milieu de terrain. Nous avons des joueurs de qualité, des gars qui, dans des matchs comme ceux-ci, où les duels individuels sont nombreux et où le match sera très physique, doivent faire preuve de personnalité et de courage. Des joueurs de qualité qui veulent le ballon et savent le gérer. Ensuite, nous avons aussi des joueurs comme Smolcic et Bayer qui savent bien attaquer en profondeur. J’ai vécu de nombreux matchs contre des blocs bas, des blocs moyens qui attendent, ou contre des équipes qui pratiquent le marquage individuel. Je pense que l’équipe sait bien réagir à toutes les situations et nous verrons si ce sera le cas aujourd’hui et si tout ce que nous avons préparé fonctionnera. »

Avec Gasperini et la Roma, les matchs n’ont jamais été banals. Cette ambiance fait-elle aussi partie du match ? « Chacun voit le football d’une manière différente. C’est ce qu’il y a de plus beau dans le football : on peut gagner de nombreuses façons. Nous avons tous notre opinion, celle-ci est celle de l’entraîneur et je la respecte à 100 %. Il arrive parfois que l’on croie davantage en une chose qu’en une autre, mais nous devons travailler pour notre parcours, pour notre progression, pour notre football et pour notre identité. Honnêtement, ce que pensent les autres ne m’intéresse pas beaucoup, car ils ne partagent pas notre vision ni notre idée. C’est une autre vision, mais elle peut tout aussi bien être gagnante. Essayons de ramener la victoire à la maison aujourd’hui, c’est ce qui compte le plus pour moi. »