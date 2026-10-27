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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Côme, Fabregas : « Deux poteaux, un penalty non accordé, l’an dernier, nous ne l’aurions pas gagnée »

Torino vs Como
Torino
Como
Serie A
C. Fabregas

L’entraîneur espagnol s’exprime après la victoire sur le terrain du Torino.

Cesc Fabregas, entraîneur de Côme, s’exprime après la victoire 3-1 obtenue après avoir été mené sur le terrain du Torino.


« Deux poteaux, un penalty non accordé et beaucoup d’occasions, et pourtant nous étions menés 1-0. Tout dépend de la façon dont on voit les choses… J’ai vu un Côme plein d’envie. L’an dernier, nous n’aurions pas gagné ce match », rapporte TMW.


« Nous avons aussi un très bon niveau au poste de gardien. Il faut faire tourner avec tous ces matches. Nous n’avons jamais aligné le même onze, cela nous pénalise un peu. »


  • « Le Torino ? Il incarne les valeurs d’Abate lorsqu’il était joueur. C’est une équipe organisée. Quand elle prend l’avantage, elle passe en 3-5-2 et ça devient difficile. »

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