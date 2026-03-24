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Emanuele Tramacere

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Côme en Ligue des champions ? Le « problème » des listes, le stade et l'obligation de règlement de l'UEFA en matière de fair-play financier

Como
Mercato

De la course à la quatrième place aux contraintes de l'UEFA : quels changements concrets pour le Como la saison prochaine ?

Le rêve de Ligue des champions de Côme prend de plus en plus forme. Les derniers résultats de l'équipe dirigée par Cesc Fàbregas placent les Larians parmi les principaux prétendants à une place dans le top 4 de la Serie A, un scénario inimaginable il y a encore quelques mois.


Mais que se passerait-il réellement en cas de qualification ? Car au-delà de l'aspect sportif et des revenus garantis par la compétition, trois thèmes clés se dessinent : les listes de l'UEFA, le stade et le fair-play financier. Et c'est là que commencent non pas tant les premiers problèmes, mais plutôt des situations à démêler.


  • COMBIEN LE COMO A-T-IL INVESTI ?

    L'ascension du Como remonte certes à bien longtemps, mais elle s'est nettement accélérée ces deux dernières années. Depuis l'arrivée au bord du lac des propriétaires indonésiens de la famille Hartono, le club a investi massivement pour constituer un effectif compétitif et mener à bien un processus de croissance immédiat, mais pas fortuit.


    Tout a commencé avec Fabregas, autour duquel un projet jeune a été construit. Ce projet a probablement atteint ces résultats plus tôt que prévu, plaçant aujourd’hui le club dans une situation difficile à démêler.


    Si l'on considère uniquement les deux dernières saisons, en effet, le club a été celui qui a le plus investi en Serie A, dépassant le seuil des 150 millions d'euros pour les frais de transfert des nombreux talents arrivés sous le maillot bleu et blanc. Des chiffres qui puisent toutefois largement dans le portefeuille personnel de la famille et ne sont pas soutenus, du moins pour l'instant, par des recettes commerciales et une croissance du chiffre d'affaires équivalentes.


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  • CLASSEMENT DE LA SÉRIE A : L'AVANTAGE DES JOUEURS DE MOINS DE 23 ANS

    L'effectif constitué jusqu'à présent est-il prêt pour la Ligue des champions ? Sur le plan technique, la réponse est évidemment oui, mais il faut tenir compte du fait que cette saison, ne serait-ce que pour son inscription en Serie A, Côme a pu tirer parti d'une faille du règlement pour constituer ses listes.


    En Serie A, chaque club peut inscrire un effectif de 25 joueurs maximum pour chaque match et, au sein de cet effectif, il est obligatoire :

    - compter au moins 4 joueurs issus de son propre centre de formation (âgés de 15 à 21 ans)

    - compter au moins 4 joueurs issus des centres de formation italiens (au moins trois ans, même non consécutifs, entre 15 et 21 ans)


    Mais ce qui fait la différence, c'est l'exception liée aux moins de 23 ans : ceux-ci ne sont soumis à aucune limite et n'occupent pas de place dans l'effectif. Cela permet au Como de contourner en partie les contraintes mentionnées ci-dessus.


  • LISTE DES CHAMPIONS, SANS EXCEPTION

    En Ligue des champions, cependant, cette marge diminue considérablement, car il n'existe pas de dérogation pour les joueurs de moins de 23 ans, tandis que les mêmes restrictions s'appliquent aux joueurs « formés localement ».


    La liste de l'UEFA prévoit :

    - un maximum de 25 joueurs avec l'obligation de :

    - 8 « homegrown »

    dont :

    - 4 formés au club

    - 4 formés dans les centres de formation de la fédération


    Et voici la règle la plus importante : si vous ne disposez pas de ces joueurs, vous ne pouvez pas les remplacer et la liste est donc réduite. Il n'existe qu'une liste B pour les jeunes formés au sein du club (avec deux ans d'ancienneté) et pouvant être mise à jour, mais cela ne suffit pas à compenser.

  • UNE ÉQUIPE QUI N'EST PAS PRÊTE

    Au vu de l'effectif actuel, le Como ne serait pas tout à fait conforme aux critères de l'UEFA.


    À ce jour, l'effectif de l'équipe première dont dispose Cesc Fabregas ne compte que deux joueurs issus des centres de formation italiens : le défenseur Goldaniga et le troisième gardien Vigorito. À leurs côtés, plusieurs jeunes joueurs tels que Matteo Papaccioli, Cristiano De Paoli, Samuele Pisati et Lorenzo Bonsignori Goggi ont été inscrits à plusieurs reprises sur la liste de Serie A, mais aucun d'entre eux n'a encore joué sous les ordres de Fabregas.


    En revanche, la quasi-totalité de l'effectif répond aux exigences.


  • IL FAUT UN MARCHÉ « MADE IN ITALY »

    C'est précisément pour cette raison qu'en cas de qualification pour une compétition européenne, et plus précisément pour la Ligue des champions, la direction serait pratiquement obligée d'agir.


    Côme devrait recruter des joueurs qui augmentent le nombre de joueurs italiens ou, mieux encore, formés en Italie, âgés de 15 à 21 ans. Compte tenu de la confirmation de Vigorito et de Goldaniga, il en faudrait au moins deux, mais on a le sentiment que, pour la première fois, Fabregas pourrait commencer à changer son mode de fonctionnement en puisant massivement dans le marché de la Serie A.


    En substance, après deux mercato consacrés à la constitution d’un effectif jeune et international, un rééquilibrage réglementaire au niveau national serait nécessaire.


  • ACCORD DE RÈGLEMENT

    Par ailleurs, le prochain mercato pourrait bien être le dernier à ne pas être soumis aux contraintes du fair-play financier, car, en participant à une compétition de l'UEFA, le Como entrera de plein droit, au cours de la saison, dans le champ de contrôle de la Chambre de contrôle de l'UEFA en matière de fair-play financier. D'ici mars, un accord de règlement devrait être conclu entre le club et l'UEFA dans le but de régulariser les comptes sur une période de 3 ou 4 ans, à l'instar de ce qui a déjà été fait par l'AS Rome ou Aston Villa.

  • ET LE STADE ?

    Enfin, autre problème non négligeable, la situation concernant le stade Sinigaglia. À l'heure actuelle, l'enceinte ne respecte pas les normes de l'UEFA et, par conséquent, le Como ne pourrait pas jouer à domicile.


    Au cours des derniers mois, plusieurs millions ont été alloués pour mettre le stade aux normes afin qu'il puisse être choisi comme siège des matchs à domicile du club, mais si les travaux ne s'achevaient pas à temps (ce qui semble aujourd'hui plus que probable), le club a pris contact avec l'Udinese pour le Blue Energy Stadium et avec Sassuolo pour le Mapei Stadium afin d'y disputer ses matchs à domicile.


    À ce jour, compte tenu également des éventuels déplacements des supporters, c'est le stade des Neroverdi qui a la préférence du club.

  • UN GRAND COMME

    Côme est sur le point de franchir une étape historique. Mais la Ligue des champions n'est pas seulement une récompense : c'est un saut qualitatif. Entre les listes de l'UEFA et le fair-play financier, le club devra prouver qu'il est prêt également en dehors du terrain. Le conte de fées peut continuer, mais pour rester parmi les grands, il faudra une structure digne d'un grand club.




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