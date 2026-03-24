Côme en Ligue des champions ? Le « problème » des listes, le stade et l'obligation de règlement de l'UEFA en matière de fair-play financier

Le rêve de Ligue des champions de Côme prend de plus en plus forme. Les derniers résultats de l'équipe dirigée par Cesc Fàbregas placent les Larians parmi les principaux prétendants à une place dans le top 4 de la Serie A, un scénario inimaginable il y a encore quelques mois.
Mais que se passerait-il réellement en cas de qualification ? Car au-delà de l'aspect sportif et des revenus garantis par la compétition, trois thèmes clés se dessinent : les listes de l'UEFA, le stade et le fair-play financier. Et c'est là que commencent non pas tant les premiers problèmes, mais plutôt des situations à démêler.