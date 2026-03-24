Côme en Ligue des champions ? Le « problème » des listes, le stade et l'obligation de règlement de l'UEFA en matière de fair-play financier

L'ascension du Como remonte certes à bien longtemps, mais elle s'est nettement accélérée ces deux dernières années. Depuis l'arrivée au bord du lac des propriétaires indonésiens de la famille Hartono, le club a investi massivement pour constituer un effectif compétitif et mener à bien un processus de croissance immédiat, mais pas fortuit.





Tout a commencé avec Fabregas, autour duquel un projet jeune a été construit. Ce projet a probablement atteint ces résultats plus tôt que prévu, plaçant aujourd’hui le club dans une situation difficile à démêler.





Si l'on considère uniquement les deux dernières saisons, en effet, le club a été celui qui a le plus investi en Serie A, dépassant le seuil des 150 millions d'euros pour les frais de transfert des nombreux talents arrivés sous le maillot bleu et blanc. Des chiffres qui puisent toutefois largement dans le portefeuille personnel de la famille et ne sont pas soutenus, du moins pour l'instant, par des recettes commerciales et une croissance du chiffre d'affaires équivalentes.



