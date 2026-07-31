Trevoh Chalobah et Côme, un mariage qui doit se faire. Le défenseur anglais se rapproche de plus en plus d’un transfert sur les rives du lac, au point qu’un tournant pourrait intervenir dès ce soir. L’accord sur les termes du contrat a déjà été trouvé il y a plus d’une semaine, et le club lombard se rapproche désormais de plus en plus des exigences de Chelsea.
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Côme, Chalobah à un pas : heures décisives pour l’accord avec Chelsea, Fabregas croise les doigts
Opération à 30 millions de dollars
L’Inter n’avait seulement effectué qu’une prise de renseignements et mise désormais avec force sur Cuti Romero. Trevoh Chalobah a le Como en tête et n’attend plus qu’un appel pour s’envoler vers l’Italie et entamer une nouvelle aventure professionnelle stimulante. Le Como se rapproche de plus en plus du but, il atteindra les 30 millions qui ont toujours été la demande de Chelsea. Un appel entre les clubs est prévu dans les prochaines heures pour parvenir à un accord définitif.
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