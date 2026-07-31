L’Inter n’avait seulement effectué qu’une prise de renseignements et mise désormais avec force sur Cuti Romero. Trevoh Chalobah a le Como en tête et n’attend plus qu’un appel pour s’envoler vers l’Italie et entamer une nouvelle aventure professionnelle stimulante. Le Como se rapproche de plus en plus du but, il atteindra les 30 millions qui ont toujours été la demande de Chelsea. Un appel entre les clubs est prévu dans les prochaines heures pour parvenir à un accord définitif.