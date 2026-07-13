C’est le grand jour pour Mattia Liberali et le Como. Le jeune milieu offensif, né en 2007 et fraîchement revenu d’un Championnat d’Europe U19 décevant avec la sélection italienne, s’apprête à s’engager officiellement avec le club entraîné par Cesc Fàbregas. Tôt ce matin, l’ancien Milanais a été vu à Monza pour passer les traditionnelles visites médicales, dernière étape avant la signature de son contrat pour les prochaines saisons.
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Côme, c'est le grand jour pour Mattia Liberali : visite médicale à Monza, puis signature du contrat jusqu'en 2031
LES MODALITÉS DE L’ACCORD
À l’issue d’une saison très réussie en Serie B sous les couleurs de Catanzaro – qu’il a conclue avec 24 matchs disputés, 3 buts et 4 passes décisives –, le Como a devancé la concurrence, notamment celle du Milan (qui, par l’intermédiaire de son président Gerry Cardinale et de son nouvel entraîneur Rubén Amorim, avait tenté de le convaincre de revenir), mais aussi celle de Sassuolo, de la Juventus et de Turin, et a conclu un accord portant sur un contrat valable jusqu’en juin 2031, pour un million d’euros plus des primes à la signature. Pour recruter Liberali, le club lombard a activé la clause libératoire de 6 millions d’euros, dont 50 % reviendront au Milan.
LES PREMIERS MOTS
« Je suis très heureux, j'ai hâte de commencer », a déclaré Mattia Liberali aux microphones de Sky Sport à son arrivée à la clinique où il passera ses visites médicales avec le Como. Dans l’esprit de son futur entraîneur, Cesc Fàbregas, ce meneur de jeu, né en 2007, viendra renforcer un effectif offensif qui, outre les incontournables Nico Paz et Baturina, compte actuellement Jesus Rodriguez, Assane Diao, Jayden Addai, Nicolas Kuhn, ainsi que les joueurs de retour Alieu Fadera et Ali Jasim.
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