Côme, c'est le grand jour pour Mattia Liberali : visite médicale à Monza, puis signature du contrat jusqu'en 2031

À l’issue d’une saison très réussie en Serie B sous les couleurs de Catanzaro – qu’il a conclue avec 24 matchs disputés, 3 buts et 4 passes décisives –, le Como a devancé la concurrence, notamment celle du Milan (qui, par l’intermédiaire de son président Gerry Cardinale et de son nouvel entraîneur Rubén Amorim, avait tenté de le convaincre de revenir), mais aussi celle de Sassuolo, de la Juventus et de Turin, et a conclu un accord portant sur un contrat valable jusqu’en juin 2031, pour un million d’euros plus des primes à la signature. Pour recruter Liberali, le club lombard a activé la clause libératoire de 6 millions d’euros, dont 50 % reviendront au Milan.