Trevoh Chalobah et Côme, un mariage qui doit se faire. Le défenseur anglais se rapproche de plus en plus d’un transfert sur les rives du lac, au point qu’un tournant pourrait intervenir dès ce soir. L’accord sur les termes du contrat a été trouvé il y a déjà plus d’une semaine, et le club lombard se rapproche désormais de plus en plus des exigences de Chelsea.
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Côme a réduit l’écart avec Chelsea pour Chalobah : heures décisives, Fabregas croise les doigts
OPÉRATION À 30 MILLIONS
L’Inter n’avait pris que des renseignements et vise désormais avec insistance Cuti Romero. Trevoh Chalobah a Como en tête et n’attend plus qu’un appel pour s’envoler vers l’Italie et entamer une nouvelle aventure professionnelle stimulante. Como se rapproche de plus en plus du but, et va atteindre les 30 millions qui ont toujours été la demande de Chelsea. Un appel entre les clubs est prévu dans les prochaines heures pour parvenir à un accord définitif.
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