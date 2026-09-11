Morrison l’admet lui-même, l’ancien attaquant de Palace, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Freebets.com, la source des analyses de sites de paris, a déclaré à GOAL, interrogé sur l’avenir du joueur formé à l’académie de Blackburn : « Je vais être honnête avec vous, l’été prochain, il sera parti, c’est certain.

« Palace ne peut pas garder Adam Wharton, sans l’ombre d’un doute. Si vous avez vu tous ces milieux de terrain qui bougent, Adam Wharton est tout aussi bon que tous ces milieux de terrain. Il partira l’été prochain. Je pense qu’ils auront encore une année.

« Il y avait déjà beaucoup de clubs intéressés par lui cet été. Mais ils ne peuvent pas se permettre de perdre Adam Wharton alors qu’ils ont déjà perdu [Maxence] Lacroix et d’autres grands joueurs.

« Il sera parti l’été prochain. C’est un joueur de très haut niveau et j’ai énormément de temps et d’admiration pour lui. Donc je sais avec certitude qu’il ne sera plus là l’été prochain. Même en janvier, je pense que des équipes viendront frapper à la porte. Mais je ne pense pas que Palace fera des affaires à ce moment-là. En revanche, l’été prochain, je pense que le président sait déjà qu’il ne sera plus dans ce club de football. »