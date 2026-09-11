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Combien vaut Adam Wharton après les transferts d'Elliot Anderson et d'Enzo Fernandez ? Une légende de Crystal Palace évoque des chiffres « approximatifs » tout en faisant une prédiction audacieuse pour 2027
D’énormes sommes dépensées pour les milieux de terrain en 2026
L’avenir de Wharton a suscité de nombreux débats animés lors des deux fenêtres de 2026. Crystal Palace, alors en quête d’un sacre en Ligue Conférence, n’allait jamais se séparer d’un élément aussi précieux en janvier.
Des offres alléchantes devaient toutefois être formulées durant l’été. Des approches ont peut-être eu lieu, mais aucun accord n’a été conclu. À la place, des joueurs comme Anderson, Fernandez, Carlos Baleba, Andrey Santos et Morgan Rogers ont dominé un mercato marqué par de grosses dépenses.
Wharton, qui a parcouru un sacré chemin en relativement peu de temps, ne fera pas de vagues à Selhurst Park. Le consensus général est toutefois qu’un long au revoir a déjà été enclenché.
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Will Wharton quittera-t-il Crystal Palace en 2027 ?
Morrison l’admet lui-même, l’ancien attaquant de Palace, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Freebets.com, la source des analyses de sites de paris, a déclaré à GOAL, interrogé sur l’avenir du joueur formé à l’académie de Blackburn : « Je vais être honnête avec vous, l’été prochain, il sera parti, c’est certain.
« Palace ne peut pas garder Adam Wharton, sans l’ombre d’un doute. Si vous avez vu tous ces milieux de terrain qui bougent, Adam Wharton est tout aussi bon que tous ces milieux de terrain. Il partira l’été prochain. Je pense qu’ils auront encore une année.
« Il y avait déjà beaucoup de clubs intéressés par lui cet été. Mais ils ne peuvent pas se permettre de perdre Adam Wharton alors qu’ils ont déjà perdu [Maxence] Lacroix et d’autres grands joueurs.
« Il sera parti l’été prochain. C’est un joueur de très haut niveau et j’ai énormément de temps et d’admiration pour lui. Donc je sais avec certitude qu’il ne sera plus là l’été prochain. Même en janvier, je pense que des équipes viendront frapper à la porte. Mais je ne pense pas que Palace fera des affaires à ce moment-là. En revanche, l’été prochain, je pense que le président sait déjà qu’il ne sera plus dans ce club de football. »
Wharton vaut-il plus de 100 M£ ?
Au vu des montants en jeu dans d’autres transferts, Wharton deviendra-t-il un autre cas où son prix grimpera bien au-delà des 100 M£ (135 M$) ? Morrison a répondu à cette question en déclarant : « Il est dans cette fourchette. Et le président n’en acceptera pas moins, c’est certain. Je sais comment il est.
« Vous obtenez beaucoup d’argent de sa part parce que c’est un joueur spécial. Et il est jeune. Il est au bon âge. Il a 22 ans. Donc il lui reste encore beaucoup de football devant lui et il n’a même pas encore atteint son pic.
« Écoutez, je sais comment est le président. Si vous voulez arracher Adam Wharton, il va falloir payer très cher. Mais il y a beaucoup d’argent autour de tous ces milieux de terrain qui partent à des prix ridicules. Donc les milieux de terrain sont plus importants que n’importe qui aujourd’hui. C’est l’impression que cela donne avec l’argent dépensé pour eux. »
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Où finira Wharton une fois le transfert bouclé ?
Manchester United a été lié à Wharton par le passé, mais a ajouté Santos et Youri Tielemans à son effectif lors du dernier mercato. Liverpool a également été annoncé comme intéressé et pourrait décider d’accélérer dans ce dossier une fois la campagne actuelle terminée.
Il a même été avancé que le prometteur meneur de jeu pourrait prendre son envol et rejoindre un poids lourd européen, tant il ne fait aucun doute qu’il possède les qualités pour représenter n’importe quelle équipe du football mondial.
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