Avant d'arriver à Naples, Højlund avait également été approché par le Milan, qui lui avait proposé un prêt avec option d'achat : Manchester United avait accepté l'offre, mais c'est le joueur lui-même qui a mis fin à la possibilité d'un transfert chez les Rossoneri, car il souhaitait disputer la Ligue des champions et voulait avoir la certitude d'un projet à long terme. Ainsi, lorsque Naples s'est manifesté, toutes les parties étaient d'accord pour conclure l'opération : les Azzurri l'ont pris en prêt pour 6 millions d'euros avec une option d'achat à 44 millions, qui deviendra obligatoire en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais le directeur sportif Giovanni Manna a déjà déclaré que, même en cas d'exclusion retentissante de Naples de la prochaine Ligue des champions, il n'y a aucun doute sur le rachat de Højlund.