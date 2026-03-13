Au sein du Napoli d'Antonio Conte, il y a un joueur qui a souvent tiré les Azzurri d'affaire en marquant des points essentiels pour rester dans la course au titre. Lorsque les matchs restent bloqués, quand on peine à percer les défenses adverses, Rasmus Højlund entre en scène. L'attaquant danois, arrivé cet été après la blessure de Lukaku, est le meilleur buteur de Naples avec 13 buts toutes compétitions confondues, soit trois de plus que McTominay, qui occupe la deuxième place.
Combien Naples doit-il payer pour racheter Højlund : les chiffres, l'accord et les déclarations de Manna
LES CHIFFRES DE L'AFFAIRE HOJLUND
Avant d'arriver à Naples, Højlund avait également été approché par le Milan, qui lui avait proposé un prêt avec option d'achat : Manchester United avait accepté l'offre, mais c'est le joueur lui-même qui a mis fin à la possibilité d'un transfert chez les Rossoneri, car il souhaitait disputer la Ligue des champions et voulait avoir la certitude d'un projet à long terme. Ainsi, lorsque Naples s'est manifesté, toutes les parties étaient d'accord pour conclure l'opération : les Azzurri l'ont pris en prêt pour 6 millions d'euros avec une option d'achat à 44 millions, qui deviendra obligatoire en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais le directeur sportif Giovanni Manna a déjà déclaré que, même en cas d'exclusion retentissante de Naples de la prochaine Ligue des champions, il n'y a aucun doute sur le rachat de Højlund.
LES DÉCLARATIONS DE MANNA SUR HOJLUND
Interrogé par Sky Sport, le directeur sportif du Napoli, Manna, s'est exprimé en ces termes : « Rasmus a été déterminant même lorsqu'il a moins marqué et qu'il a travaillé pour l'équipe. Nous avons une option d'achat obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions, mais je pense que même si nous n'y parvenons pas, son avenir reste au Napoli. »