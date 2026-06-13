Combien Mateus Fernandes coûtera-t-il à Manchester United ? Le montant du transfert est estimé, West Ham ayant assoupli sa position concernant le milieu de terrain évalué à 80 millions de livres sterling

Selon Football Insider, les dirigeants d’Old Trafford ont rapidement ajusté leur stratégie de recrutement estival en identifiant Fernandes comme la cible idéale pour renforcer leur milieu de terrain. L’équipe de recrutement de Carrick aurait renoncé à la course très disputée pour Anderson (Nottingham Forest), estimant que ses exigences financières astronomiques menaceraient le reste du budget transferts.

Le staff technique insiste pour recruter un milieu de terrain au fort bagage technique, capable d’épauler la future pépite de l’Atalanta, Ederson, dans un entrejeu entièrement repensé. Les recruteurs mancuniens estiment que la situation contractuelle délicate du club londonien leur permettra d’attirer leur cible principale pour un coût nettement inférieur aux premières estimations.