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Combien Mateus Fernandes coûtera-t-il à Manchester United ? Le montant du transfert est estimé, West Ham ayant assoupli sa position concernant le milieu de terrain évalué à 80 millions de livres sterling
Selon les dernières informations, Carrick abandonne la piste Anderson et se tourne désormais vers une star des Hammers.
Selon Football Insider, les dirigeants d’Old Trafford ont rapidement ajusté leur stratégie de recrutement estival en identifiant Fernandes comme la cible idéale pour renforcer leur milieu de terrain. L’équipe de recrutement de Carrick aurait renoncé à la course très disputée pour Anderson (Nottingham Forest), estimant que ses exigences financières astronomiques menaceraient le reste du budget transferts.
Le staff technique insiste pour recruter un milieu de terrain au fort bagage technique, capable d’épauler la future pépite de l’Atalanta, Ederson, dans un entrejeu entièrement repensé. Les recruteurs mancuniens estiment que la situation contractuelle délicate du club londonien leur permettra d’attirer leur cible principale pour un coût nettement inférieur aux premières estimations.
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West Ham renonce à ses exigences financières
Le jeune prodige de 21 ans pourrait être autorisé à quitter la capitale pour un montant réduit d’environ 70 millions de livres sterling, alors que son club avait initialement fixé une valeur prohibitive de 84 millions de livres sterling pour son joyau. La position de négociation des Hammers a été sérieusement affaiblie par leur relégation de la Premier League, ce qui les rend vulnérables aux prédateurs de l’élite.
Afin d’équilibrer ses finances, le club londonien pourrait donc se résoudre à céder l’ancien joueur de Southampton moins d’un an après son arrivée, d’autant que l’intéressé ne cache pas son peu d’enthousiasme à l’idée d’évoluer en deuxième division, ce qui accélère les discussions au sein du conseil d’administration en vue d’un départ estival.
La compétition de haut niveau donne lieu à une action effrénée
L’intérêt de Manchester United s’est soudainement intensifié ces dernières semaines, sous l’effet d’une concurrence accrue de plusieurs cadors européens. Les dirigeants d’Old Trafford, inquiets de voir les poids lourds européens (Real Madrid, Paris Saint-Germain et Arsenal) engager des démarches officielles auprès des représentants du joueur, veulent désormais conclure rapidement pour éviter une guerre d’enchères.
Selon Sky Sports, les dirigeants mancuniens finalisent actuellement les dernières formalités et préparent une première offre officielle à transmettre au London Stadium. Bien que West Ham n’ait pas encore reçu de proposition concrète, les bases du dossier sont déjà solides : United a déjà trouvé un accord total sur les conditions personnelles du joueur et ne s’attend à aucun obstacle contractuel de son côté.
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Fernandes possède toutes les qualités pour devenir le pilier du nouveau milieu de terrain.
La justification d’un investissement financier aussi important repose sur les statistiques exceptionnelles du joueur et sur sa parfaite adaptation tactique au football anglais. L’international portugais a vu sa cote monter en flèche depuis son transfert à l’autre bout du pays, se distinguant par sa résistance hors pair au pressing et sa discipline structurelle sous pression.
Fernandes a disputé 39 matchs avec les Hammers toutes compétitions confondues la saison dernière, marquant cinq buts et délivrant quatre passes décisives.