Combien le FC Barcelone est-il prêt à dépenser pour Julian Alvarez ? Le champion de la Liga fixe un prix plafond pour sa principale cible de transfert de l'été

Le FC Barcelone considère Alvarez comme l'héritier idéal de Robert Lewandowski, appréciant sa polyvalence et son instinct de buteur. Cependant, malgré leur vif intérêt, les Blaugrana ont fixé un plafond strict pour ce transfert.

Selon des informations relayées dans le podcast La Posesión, le club a fixé un prix maximum de 70 millions d'euros pour l'attaquant. Alors que l'Atlético Madrid devrait demander un montant supérieur à 80 millions d'euros, le Barça n'est pas disposé à dépasser son estimation. Des inquiétudes internes subsistent quant à sa forme récente, ses performances cette saison n'ayant pas tout à fait atteint les niveaux explosifs observés lors de la campagne précédente ou lors de ses séjours en équipe nationale argentine. Ces doutes ont conforté la décision de la direction de rester rigoureuse dans ses offres.