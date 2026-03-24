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Combien le FC Barcelone est-il prêt à dépenser pour Julian Alvarez ? Le champion de la Liga fixe un prix plafond pour sa principale cible de transfert de l'été
Barcelone a fixé une limite budgétaire stricte pour Alvarez
Le FC Barcelone considère Alvarez comme l'héritier idéal de Robert Lewandowski, appréciant sa polyvalence et son instinct de buteur. Cependant, malgré leur vif intérêt, les Blaugrana ont fixé un plafond strict pour ce transfert.
Selon des informations relayées dans le podcast La Posesión, le club a fixé un prix maximum de 70 millions d'euros pour l'attaquant. Alors que l'Atlético Madrid devrait demander un montant supérieur à 80 millions d'euros, le Barça n'est pas disposé à dépasser son estimation. Des inquiétudes internes subsistent quant à sa forme récente, ses performances cette saison n'ayant pas tout à fait atteint les niveaux explosifs observés lors de la campagne précédente ou lors de ses séjours en équipe nationale argentine. Ces doutes ont conforté la décision de la direction de rester rigoureuse dans ses offres.
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La position ferme de l'Atlético Madrid en matière de transferts
Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes en provenance de Catalogne et d’ailleurs, l’Atlético ne facilite pas la tâche aux prétendants potentiels. Le club devrait exiger bien plus de 80 millions d’euros pour un joueur qu’il considère comme essentiel au projet de Diego Simeone. Les Rojiblancos se sont empressés de démentir les rumeurs selon lesquelles leur attaquant vedette chercherait à quitter le club après son transfert très médiatisé en provenance de Manchester City.
Réagissant aux rumeurs persistantes, le directeur de l'Atlético, Mateu Alemany, s'est montré catégorique quant à l'avenir de l'attaquant. Alemany a déclaré à Movistar : « Julian a clairement indiqué qu'il était très heureux à l'Atlético, mais tout ce qu'il dit est mal interprété. Il lui reste quatre ans de contrat et nous espérons qu'il restera bien plus longtemps, voire qu'il le prolongera. Je ne vois aucune nouvelle concernant Julian. Il n’y a aucun problème ; c’est simplement une question de gens qui cherchent des choses là où il n’y en a pas. »
Se préparer à l'après-Lewandowski
Si le président du FC Barcelone, Joan Laporta, continue d’afficher publiquement son soutien à Lewandowski, le légendaire attaquant s’est vu attribuer un rôle moins important cette saison, qui risque d’être encore réduit s’il décide de signer un nouveau contrat. À 37 ans, l’international polonais aborde la dernière phase de son séjour en Espagne, même si le club envisagerait, selon certaines informations, de lui proposer une prolongation d’un an avec un salaire considérablement réduit, en sachant qu’il ne serait alors qu’une option de second plan sur le banc.
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Le renforcement défensif et le rêve de Bastoni
Au-delà de l'attaque, Flick souhaite renforcer ses options défensives avec un défenseur central gaucher de haut niveau. Alessandro Bastoni, de l'Inter, s'est imposé comme l'un des favoris auprès des dirigeants du Barça.
Le transfert de Bastoni devrait toutefois s'avérer assez coûteux, l'Inter étant, semble-t-il, intéressé par une vente afin de financer d'autres transferts. Contrairement à d'autres transactions passées, Barcelone exclut actuellement l'inclusion de joueurs en contrepartie, préférant une simple transaction en espèces. Avec un contrat à Milan courant jusqu'en 2028, toute négociation s'annonce complexe, mais le Barça espère pouvoir convaincre le géant italien de se séparer de son pilier défensif afin de financer son propre processus de reconstruction.