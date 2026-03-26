Combien l'Italie gagnerait-elle si elle se qualifiait pour la Coupe du monde : recettes, sponsors et la somme versée au vainqueur du tournoi

Si l'Italie venait à se qualifier, la FIGC encaisserait 18,5 millions d'euros rien que pour sa participation au tournoi ; c'est ce que rapporte le Corriere dello Sport, selon lequel si nous devions également passer le cap de la phase de groupes (avec le Canada, le Qatar et la Suisse), l'accès aux seizièmes de finale rapporterait 1,7 million d'euros supplémentaires aux caisses de la Fédération. Le vainqueur de la Coupe du monde remporte 43 millions d'euros, soit plus du double par rapport à 2006. Sur les milliards d'euros de recettes de la FIFA – environ quatre fois plus qu'il y a vingt ans –, 8 % sont distribués aux équipes nationales et 4 % aux joueurs. De plus, le contrat entre la FIGC et Adidas signé en janvier 2023 prévoit une recette de 35 millions d'euros par an jusqu'en 2030 (l'Italie figure parmi les cinq fédérations les mieux rémunérées), qui pourrait augmenter en cas de qualification pour la Coupe du monde.



