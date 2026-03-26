Ce soir à 20h45, l'équipe d'Italie de Rino Gattuso disputera son premier match décisif pour se qualifier pour la Coupe du monde. Ce match contre l'Irlande du Nord est crucial, car il nous permettrait d'accéder à la phase suivante et finale (où nous affronterions éventuellement la Bosnie ou le Pays de Galles) avant de participer au tournoi prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et après avoir manqué les deux dernières éditions, nous voulons désormais être de la partie. Pour l'histoire, pour les enfants. Pour ceux qui voient ce maillot bleu et qui s'émeuvent. Mais aussi pour des raisons économiques, car décrocher notre billet pour la Coupe du monde signifierait gagner de l'argent.
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Combien l'Italie gagnerait-elle si elle se qualifiait pour la Coupe du monde : recettes, sponsors et la somme versée au vainqueur du tournoi
COMBIEN L'ITALIE GAGNE-T-ELLE SI ELLE SE QUALIFIE POUR LA COUPE DU MONDE ?
Si l'Italie venait à se qualifier, la FIGC encaisserait 18,5 millions d'euros rien que pour sa participation au tournoi ; c'est ce que rapporte le Corriere dello Sport, selon lequel si nous devions également passer le cap de la phase de groupes (avec le Canada, le Qatar et la Suisse), l'accès aux seizièmes de finale rapporterait 1,7 million d'euros supplémentaires aux caisses de la Fédération. Le vainqueur de la Coupe du monde remporte 43 millions d'euros, soit plus du double par rapport à 2006. Sur les milliards d'euros de recettes de la FIFA – environ quatre fois plus qu'il y a vingt ans –, 8 % sont distribués aux équipes nationales et 4 % aux joueurs. De plus, le contrat entre la FIGC et Adidas signé en janvier 2023 prévoit une recette de 35 millions d'euros par an jusqu'en 2030 (l'Italie figure parmi les cinq fédérations les mieux rémunérées), qui pourrait augmenter en cas de qualification pour la Coupe du monde.
COMBIEN L'ITALIE PERD-ELLE SI ELLE NE SE QUALIFIE PAS POUR LA COUPE DU MONDE ?
L'absence de l'Italie lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde a entraîné une perte comprise entre 8 et 40 millions d'euros, mais si l'on considère la période de cinq ans allant de 2019 à 2024, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 50 millions. Il faut également tenir compte de l'augmentation des recettes provenant des sponsors et de la publicité, qui sont passées de 70,8 millions en 2023 à 81 millions l'année suivante (ce chiffre constituant un record). Dans le pire des cas, si l'équipe de Gattuso venait à être éliminée lors des barrages et ne participait donc pas à la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, la perte s'élèverait à 6,6 millions d'euros.