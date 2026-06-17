Combien l’AS Rome est-elle prête à offrir pour Mason Greenwood, alors que les poids lourds de la Serie A demandent à Marseille de « patienter » concernant ce transfert estival qui pourrait profiter à Manchester United ?

Désireux de renforcer son attaque, l’entraîneur de la Roma, Gasperini, multiplie les démarches pour recruter Greenwood. Selon le *Corriere dello Sport*, il a personnellement appelé le joueur de 24 ans pour lui demander de « patienter » le temps que le club romain officialise son approche auprès de l’OM.

Frustré par ses options offensives pour 2025-2026, l’entraîneur voit en l’ancien Mancunien la solution idéale. Son intervention personnelle montre à quel point Greenwood est au cœur des projets de la Roma, déterminée à jouer les premiers rôles en Serie A la saison prochaine.



