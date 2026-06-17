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Combien l’AS Rome est-elle prête à offrir pour Mason Greenwood, alors que les poids lourds de la Serie A demandent à Marseille de « patienter » concernant ce transfert estival qui pourrait profiter à Manchester United ?
Gasperini passe à l’action
Désireux de renforcer son attaque, l’entraîneur de la Roma, Gasperini, multiplie les démarches pour recruter Greenwood. Selon le *Corriere dello Sport*, il a personnellement appelé le joueur de 24 ans pour lui demander de « patienter » le temps que le club romain officialise son approche auprès de l’OM.
Frustré par ses options offensives pour 2025-2026, l’entraîneur voit en l’ancien Mancunien la solution idéale. Son intervention personnelle montre à quel point Greenwood est au cœur des projets de la Roma, déterminée à jouer les premiers rôles en Serie A la saison prochaine.
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Les termes ont été convenus, alors que la Roma fait figure de favorite dans la course.
Les Giallorossi auraient déjà franchi un obstacle majeur en trouvant un accord sur les conditions personnelles avec l’attaquant, qui manifeste un fort désir de rejoindre le Stadio Olimpico. Le contrat proposé, d’après plusieurs sources, comprendrait une structure salariale échelonnée débutant à 4 millions d’euros nets par saison.
Si Fenerbaçhe avait un temps été pressenti pour recruter l’attaquant, l’intérêt du grand club turc s’est nettement refroidi après les récentes élections internes. Les dirigeants de la Roma, avec Ryan Friedkin en première ligne, en ont profité pour entrer en contact direct avec les représentants du joueur et lui présenter le rôle clé qu’il serait amené à jouer dans la capitale italienne.
L'offre initiale de la Roma dévoilée
Malgré l’envie du joueur de s’engager avec le club italien, un écart persiste entre les deux formations au sujet du montant du transfert. Marseille est contraint de vendre l’un de ses cadres pour respecter les règles du fair-play financier, mais le club phocéen souhaite tirer environ 55 millions d’euros, au vu des performances convaincantes de Greenwood en Ligue 1.
La Roma devrait tester la fermeté de cette position avec une première offre de 40 millions d’euros, bonus inclus, et se dit prête à envisager un prêt avec option d’achat obligatoire. Reste à savoir si cette formule convaincra l’OM, qui a pourtant besoin de liquidités pour respecter les exigences des instances de contrôle financier.
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Manchester United s'apprête à toucher une importante manne financière.
D’après nos informations, Manchester United suit de près ce dossier depuis Old Trafford. Lors du départ de l’attaquant vers Marseille, les Red Devils ont en effet inséré une clause de réexploitation significative. Tout transfert définitif cet été leur rapporterait donc un pourcentage du montant total, de quoi renforcer leur budget estival.
Par ailleurs, l’AS Rome accepterait d’insérer sa propre clause de revente, probablement supérieure à 10 %, afin de réduire l’écart d’évaluation entre les deux clubs. Pendant que les discussions se poursuivent sur les derniers détails financiers, Greenwood aurait déjà entamé les démarches pour quitter son logement en France, en prévision d’un départ vers l’Italie.