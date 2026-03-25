À ce stade de la saison, les clubs commencent à cibler leurs objectifs de mercato pour l'été, à planifier leurs stratégies et à préparer le terrain dans l'idée de devancer la concurrence en se renseignant dès maintenant sur les joueurs qui figurent sur leur liste. C'est encore mieux s'ils sont peu coûteux, voire disponibles gratuitement : à ce jour, celui qui souhaitera recruter Antonio Rüdiger n'aura aucun frais de transfert à payer ; le défenseur allemand arrive en fin de contrat avec le Real Madrid et, pour l'instant, rien n'indique qu'il sera prolongé ; si la situation reste inchangée, il est d'ores et déjà libre de signer gratuitement avec un nouveau club pour la saison 2026/27.
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Combien gagne Rudiger au Real Madrid : salaire, date d'expiration de son contrat et rumeurs concernant la Juventus
LE TRANSFERT DE RUDIGER AU REAL MADRID
Parmi les clubs qui ont été cités en lien avec ce défenseur central né en 1993 – qui vient tout juste d'avoir 33 ans –, on trouve également la Juventus, qui procède actuellement à une évaluation de son secteur défensif, certains joueurs pouvant quitter le club à la fin de la saison. Si les Bianconeri devaient vraiment se lancer à la conquête de Rüdiger, ils devront faire face à une forte concurrence, car un profil international comme le sien, disponible libre de tout contrat, attire de nombreux prétendants. Il faudra également déterminer quelles seront les exigences financières du joueur et de son entourage : actuellement, le salaire du joueur à Madrid est d'environ 9 à 10 millions d'euros plus les primes ; en outre, il faudrait également payer les commissions à son agent (et lorsque les joueurs n'ont pas de valeur de transfert, comme dans ce cas, les commissions sont toujours plus élevées).
LES RECRUTEMENTS DE LA JUVENTUS
À ce jour, le joueur de la Juventus le mieux payé est Dusan Vlahovic, qui touche un salaire de 12 millions d'euros : son contrat arrivant lui aussi à échéance, un renouvellement n'est pas exclu, mais la Juve n'envisage cette option qu'à des conditions financières inférieures à celles actuelles. Derrière l'attaquant serbe, Jonathan David occupe la deuxième place parmi les joueurs les mieux payés du club bianconero : l'ancien joueur de Lille, arrivé cet été en tant que joueur libre, touche 6 millions d'euros nets par saison (contrat jusqu'en 2030), soit environ la moitié de ce que gagne Rüdiger au Real Madrid. Revoir l'Allemand en Serie A n'est pas impossible, car tout peut arriver sur le marché des transferts ; mais pour la Juve, ce serait une opération compliquée, surtout d'un point de vue économique.