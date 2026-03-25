Combien gagne Rudiger au Real Madrid : salaire, date d'expiration de son contrat et rumeurs concernant la Juventus

Parmi les clubs qui ont été cités en lien avec ce défenseur central né en 1993 – qui vient tout juste d'avoir 33 ans –, on trouve également la Juventus, qui procède actuellement à une évaluation de son secteur défensif, certains joueurs pouvant quitter le club à la fin de la saison. Si les Bianconeri devaient vraiment se lancer à la conquête de Rüdiger, ils devront faire face à une forte concurrence, car un profil international comme le sien, disponible libre de tout contrat, attire de nombreux prétendants. Il faudra également déterminer quelles seront les exigences financières du joueur et de son entourage : actuellement, le salaire du joueur à Madrid est d'environ 9 à 10 millions d'euros plus les primes ; en outre, il faudrait également payer les commissions à son agent (et lorsque les joueurs n'ont pas de valeur de transfert, comme dans ce cas, les commissions sont toujours plus élevées).



