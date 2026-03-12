À la fin de la saison, Leon Goretzka et le Bayern Munich se sépareront. Le contrat du joueur né en 1995 expire en juin prochain et le club allemand a déjà annoncé que le joueur partirait sans indemnité. Il faudra donc surveiller le marché, car un joueur aussi important sans indemnité peut devenir une opportunité à moindre coût pour de nombreux clubs pendant la session estivale du marché des transferts. Parmi les clubs qui ont jeté leur dévolu sur le milieu de terrain, on trouve également l'Inter et le Milan, qui ont déjà pris contact avec son entourage.
Traduit par
Combien gagne Goretzka au Bayern Munich et combien demande-t-il comme salaire aux clubs intéressés : Milan et l'Inter à l'affût
LES CHIFFRES DE L'AFFAIRE GORETZKA
Les deux équipes milanaises réfléchissent et évaluent les prochaines étapes. À ce jour, l'obstacle dans les négociations éventuelles pourrait être représenté par les exigences financières de Goretzka et de son agent : 7 millions d'euros de salaire net, ce qui correspond plus ou moins à son salaire actuel au Bayern Munich, 8 à 10 millions d'euros de primes à la signature, plus les commissions pour l'agent. Un investissement important, surtout pour un joueur qui se libère gratuitement, si l'on considère que le coût total de l'opération avoisinerait les 20 millions d'euros.
ARSENAL EN POLE
Au-delà des coûts, cependant, il y a une file d'attente pour recruter Goretzka gratuitement. De nombreux clubs européens envisagent une première approche pour comprendre comment agir afin de devancer la concurrence. Selon le Bild, Arsenal, qui avait déjà manifesté son intérêt en janvier, serait actuellement en pole position et n'aurait pas de gros problèmes budgétaires pour satisfaire les demandes du joueur, qui a déjà placé les Gunners en tête de ses préférences. Le Milan et l'Inter sont donc à l'affût, conscients des difficultés, mais Goretzka à zéro intéresse également la Serie A.