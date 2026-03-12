Combien gagne Goretzka au Bayern Munich et combien demande-t-il comme salaire aux clubs intéressés : Milan et l'Inter à l'affût

À la fin de la saison, Leon Goretzka et le Bayern Munich se sépareront. Le contrat du joueur né en 1995 expire en juin prochain et le club allemand a déjà annoncé que le joueur partirait sans indemnité. Il faudra donc surveiller le marché, car un joueur aussi important sans indemnité peut devenir une opportunité à moindre coût pour de nombreux clubs pendant la session estivale du marché des transferts. Parmi les clubs qui ont jeté leur dévolu sur le milieu de terrain, on trouve également l'Inter et le Milan, qui ont déjà pris contact avec son entourage.