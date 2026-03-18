À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier leurs stratégies de mercato. Les premiers contacts sont pris avec les joueurs ciblés, dans le but de devancer les autres clubs et de prendre de l'avance sur la concurrence. La Juventus, dans cette optique, scrute le marché à la recherche d'opportunités à moindre coût. Parmi les profils les plus suivis figure celui de Bernardo Silva. Le Portugais arrive en fin de contrat avec Manchester City, qui lui a déjà fait savoir que son renouvellement ne figurait pas dans les projets futurs du club. À la fin de la saison, leurs chemins se sépareront donc, et les Bianconeri commencent à se mobiliser pour déterminer si et quand ils doivent tenter leur chance.
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Combien gagne Bernardo Silva à Manchester City : salaire, date d'expiration de son contrat et contacts avec la Juventus
LE RECRUTEMENT DE BERNARDO SILVA ET LES CONTACTS AVEC LA JUVENTUS
Ces dernières semaines, les premiers contacts ont eu lieu entre la direction de la Juve et l'agent du joueur, Jorge Mendes, avec lequel les Bianconeri entretiennent de bonnes relations et qui est le même agent qui avait fait venir Cristiano Ronaldo à Turin. Côté salaire : Bernardo Silva touche 10 millions d'euros nets à Manchester City, un montant que la Juventus ne pourra pas lui garantir, mais qu'il aura du mal à percevoir s'il décide de rester en Europe. Outre les Bianconeri, plusieurs clubs de la Saudi Pro League et de la MLS sont aujourd'hui prêts à lui proposer un salaire supérieur à celui qu'il touche en Angleterre.
LES AUTRES JOUEURS EN FIN DE CONTRAT SUIVIS PAR LA JUVENTUS
Sur un marché où l'on pourrait dénicher de belles affaires à zéro euro, Bernardo Silva n'est qu'un des profils suivis par les Bianconeri parmi les joueurs en fin de contrat. Outre le Portugais de Manchester City, la Juve a également inscrit sur sa liste le défenseur central argentin de Bournemouth, Marcos Senesi, avec lequel des contacts ont déjà eu lieu, ainsi que l'Autrichien Xaver Schlager, de Leipzig, pour lequel elle s'était déjà intéressée en janvier alors que le prix demandé était de 10 millions d'euros. Au milieu de terrain, le nom à retenir est celui de Franck Kessié, en fin de contrat avec Al-Ahli et première véritable alternative à Sandro Tonali de Newcastle. Parmi les joueurs qui pourraient être disponibles gratuitement à la fin de la saison, les Bianconeri ont également été associés à Celik de la Roma et Lewandowski de Barcelone.