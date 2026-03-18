Combien gagne Bernardo Silva à Manchester City : salaire, date d'expiration de son contrat et contacts avec la Juventus

À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier leurs stratégies de mercato. Les premiers contacts sont pris avec les joueurs ciblés, dans le but de devancer les autres clubs et de prendre de l'avance sur la concurrence. La Juventus, dans cette optique, scrute le marché à la recherche d'opportunités à moindre coût. Parmi les profils les plus suivis figure celui de Bernardo Silva. Le Portugais arrive en fin de contrat avec Manchester City, qui lui a déjà fait savoir que son renouvellement ne figurait pas dans les projets futurs du club. À la fin de la saison, leurs chemins se sépareront donc, et les Bianconeri commencent à se mobiliser pour déterminer si et quand ils doivent tenter leur chance.



