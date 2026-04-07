Combien gagne Ancelotti après avoir prolongé son contrat avec le Brésil : son salaire en tant que sélectionneur et les détails de son nouveau contrat

Le Brésil de Carlo Ancelotti a été versé dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, aux côtés du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse, et les trois matches se dérouleront aux États-Unis (le reste du tournoi se partage entre le Canada et le Mexique). Arrivé en mai dernier sur le banc de la Seleçao, il avait décroché la qualification pour le tournoi un mois plus tard grâce à une dernière victoire décisive 1-0 contre le Paraguay. Lors des matchs amicaux d'avant-Mondial, il a battu la Croatie et s'est incliné face à la France. Reste à voir comment il gérera Neymar, dont la non-sélection pour les derniers matchs amicaux à domicile a fait grand bruit. Sa présence à la Coupe du monde reste incertaine.



