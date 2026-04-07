Le travail de Carlo Ancelotti plaît à la fédération brésilienne, qui a tenu ces dernières semaines à lui témoigner sa confiance en renouvelant son contrat de sélectionneur de la Seleçao. En attendant l'annonce officielle, c'est la chaîne brésilienne d'ESPN qui a révélé cette information, donnant également quelques détails et coulisses concernant le nouvel accord entre Ancelotti et le Brésil.
Traduit par
Combien gagne Ancelotti après avoir prolongé son contrat avec le Brésil : son salaire en tant que sélectionneur et les détails de son nouveau contrat
DÉTAILS ET CHIFFRES DE L'ACCORD
Selon les informations disponibles, le salaire du sélectionneur restera fixé à 10 millions d'euros par an, soit le même montant que celui convenu précédemment ; en revanche, les termes du nouveau contrat changeront, celui-ci étant divisé en deux parties : l'accord initial portera sur deux ans, à l'issue desquels interviendra un renouvellement automatique dont les détails ont déjà été convenus et qui s'étendra sur deux années supplémentaires, de manière à couvrir la période jusqu'à la Coupe du monde 2030. En ce qui concerne le staff, la rémunération des collaborateurs d'Ancelotti augmentera à la demande expresse de l'entraîneur, qui a été satisfaite par la fédération.
LE BRÉSIL À LA COUPE DU MONDE ET L'AFFAIRE NEYMAR
Le Brésil de Carlo Ancelotti a été versé dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, aux côtés du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse, et les trois matches se dérouleront aux États-Unis (le reste du tournoi se partage entre le Canada et le Mexique). Arrivé en mai dernier sur le banc de la Seleçao, il avait décroché la qualification pour le tournoi un mois plus tard grâce à une dernière victoire décisive 1-0 contre le Paraguay. Lors des matchs amicaux d'avant-Mondial, il a battu la Croatie et s'est incliné face à la France. Reste à voir comment il gérera Neymar, dont la non-sélection pour les derniers matchs amicaux à domicile a fait grand bruit. Sa présence à la Coupe du monde reste incertaine.