Combien de temps Vitor Pereira tiendra-t-il ? Une ancienne star de Nottingham Forest revient sur cette saison « de folie » marquée par quatre entraîneurs

Harewood a évoqué les raisons des difficultés rencontrées par Forest lors de la saison 2025-2026, alors que son redoutable attaquant Chris Wood – auteur de 20 buts en Premier League la saison dernière – a manqué une grande partie de la saison pour cause de blessure : « Actuellement, Forest peine à marquer des buts, quelle qu’en soit la raison, car ces deux dernières années, le club s’était illustré par sa capacité à remporter des matchs et à marquer des buts décisifs.

« Je pense que vous avez perdu une part très importante de cela avec Chris, car il était incroyable pour Forest : en tant qu’attaquant, buteur, pour son jeu de pointe, dans les couloirs, pour son entrée dans la surface, pour récupérer les ballons sur les centres et pour marquer des buts. Et pour être honnête, il marquait toutes sortes de buts différents. C’était vers lui qu’on se tournait quand on avait besoin d’un but. Et je pense que Forest a eu du mal à le remplacer.

« On dirait que la philosophie est toujours là, qu’il y a encore de très bons joueurs, mais je pense juste qu’il faut quelqu’un comme lui pour mettre le ballon au fond des filets. Et c’est là que je pense qu’ils ont échoué cette année, parce que ce sont les buts qui font gagner les matchs. Et si tu as un attaquant comme ça, capable de créer des occasions même quand tu ne joues pas très bien, même s’il ne marque pas, il fait quelque chose pour mettre quelqu’un d’autre en position de marquer. Car lui et Morgan Gibbs-White formaient un très bon duo. Ils savaient où se trouvait l’autre et savaient où il fallait être. Et c’est ce genre de duos qu’il faut créer dans toute l’équipe. Je pense qu’ils ont eu du mal sans lui, ce qui n’est pas agréable à dire. Mais ils n’ont eu personne pour le remplacer. »