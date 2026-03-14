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Combien de temps Vitor Pereira tiendra-t-il ? Une ancienne star de Nottingham Forest revient sur cette saison « de folie » marquée par quatre entraîneurs
Pourquoi Nottingham Forest a-t-il eu quatre entraîneurs au cours de la saison 2025-2026 ?
Malgré toutes les critiques qui leur ont été adressées au cours d’une saison tumultueuse, les dirigeants de Forest – en particulier l’énigmatique propriétaire Evangelos Marinakis – ont été contraints d’agir à bien des égards. Nuno a orchestré son départ en septembre, Postecoglou n’a remporté aucun de ses huit matchs sur le banc et Dyche – bien qu’il ait pu se prévaloir de liens antérieurs avec le club – n’a pas réussi à convaincre avec son style de jeu.
Les rênes ont été confiées à Pereira, mais celui-ci a lui aussi connu des débuts difficiles dans ce qui est devenu le poste le plus exigeant qui soit. Son mandat a débuté de manière impressionnante par une victoire en Ligue Europa à l’extérieur contre Fenerbahçe, mais cela reste son seul succès en six rencontres – les Reds ayant essuyé quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs.
Des questions inévitables se posent quant à l'avenir à court et à long terme de Forest, alors que le club se bat pour éviter la relégation hors de la Premier League, avec un autre été chargé qui s'annonce d'une manière ou d'une autre.
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Des signaux contradictoires : un manque de stabilité au City Ground
Interrogé sur ce qui se passe au City Ground, l'ancien attaquant des Reds Harewood – s'exprimant en partenariat avec casinos zonder cruks – a déclaré à GOAL : « C'est fou, n'est-ce pas ? C'est dingue, c'est vraiment, vraiment dingue. De toute évidence, l'époque où un entraîneur restait en poste un certain temps pour s'imposer est révolue. Aucun entraîneur n'a le temps de s'installer aujourd'hui. C'est littéralement « couler ou nager ».
« Je comprends, mais en même temps, il faut de la stabilité, quelle que soit la direction que l'on prend. Et tout cela va de pair. Que ce soit Forest – qui me tient évidemment très à cœur – ou n’importe quel club, si un propriétaire arrive et nomme un entraîneur, les joueurs ont besoin de voir le propriétaire et l’entraîneur sur la même longueur d’onde, quelle que soit la situation, car il faut du temps.
« C'est tellement difficile d'être entraîneur. J'ai passé mes diplômes et je sais ce que c'est que d'entraîner des enfants. Il faut du temps pour leur faire comprendre ce que vous voulez qu'ils essaient d'accomplir. Et aujourd’hui, on n’a tout simplement pas le temps de s’y consacrer. Surtout quand on dispute des matchs très intenses, des matchs qui comptent beaucoup, des matchs qu’il faut gagner pour passer aux étapes suivantes quand on veut progresser, aller chercher un trophée. Et on n’a pas le temps pour les « si », les « mais » ou les « peut-être », parce qu’il faut aller sur le terrain avec l’intention de gagner des matchs. »
Explications : les raisons des difficultés de Forest en Premier League
Harewood a évoqué les raisons des difficultés rencontrées par Forest lors de la saison 2025-2026, alors que son redoutable attaquant Chris Wood – auteur de 20 buts en Premier League la saison dernière – a manqué une grande partie de la saison pour cause de blessure : « Actuellement, Forest peine à marquer des buts, quelle qu’en soit la raison, car ces deux dernières années, le club s’était illustré par sa capacité à remporter des matchs et à marquer des buts décisifs.
« Je pense que vous avez perdu une part très importante de cela avec Chris, car il était incroyable pour Forest : en tant qu’attaquant, buteur, pour son jeu de pointe, dans les couloirs, pour son entrée dans la surface, pour récupérer les ballons sur les centres et pour marquer des buts. Et pour être honnête, il marquait toutes sortes de buts différents. C’était vers lui qu’on se tournait quand on avait besoin d’un but. Et je pense que Forest a eu du mal à le remplacer.
« On dirait que la philosophie est toujours là, qu’il y a encore de très bons joueurs, mais je pense juste qu’il faut quelqu’un comme lui pour mettre le ballon au fond des filets. Et c’est là que je pense qu’ils ont échoué cette année, parce que ce sont les buts qui font gagner les matchs. Et si tu as un attaquant comme ça, capable de créer des occasions même quand tu ne joues pas très bien, même s’il ne marque pas, il fait quelque chose pour mettre quelqu’un d’autre en position de marquer. Car lui et Morgan Gibbs-White formaient un très bon duo. Ils savaient où se trouvait l’autre et savaient où il fallait être. Et c’est ce genre de duos qu’il faut créer dans toute l’équipe. Je pense qu’ils ont eu du mal sans lui, ce qui n’est pas agréable à dire. Mais ils n’ont eu personne pour le remplacer. »
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Calendrier de Nottingham Forest pour la saison 2025-2026 : le grand choc contre Tottenham approche à grands pas
Forest et Pereira ont neuf matchs pour sauver une saison qui semble déjà compromise. Ils reprendront la compétition dimanche lors d'un match décisif à domicile contre Fulham.
Ils disputeront ensuite le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Midtjylland, avant d'affronter Tottenham, autre équipe en bas du classement, lors d'un match qui s'annonce décisif pour le maintien, le 22 mars.
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