Interrogé sur la durée du séjour de Haaland à l’Etihad, l’ancien défenseur de City, Lescott – s’exprimant en partenariat avec Unibet Online Casino – a confié à GOAL : « Je serais surpris qu’il reste huit ans. Je ne le vois pas partir de sitôt.

Il pourrait même viser le record de buts en Premier League, ce qui pourrait nourrir son ambition. Je ne m’inquiète pas de le voir partir au cours des deux ou trois prochaines saisons.

« Un contrat de huit ans protège le club contre d’éventuels prétendants. Je ne pense pas que sa valeur va baisser d’ici là, c’est donc un facteur qui a pesé dans la durée du contrat. »

Interrogé sur l’attrait exercé par le Real Madrid, alors que Haaland n’a pas d’attaches fortes à Manchester, l’ancien défenseur a ajouté : « C’est certain, même pour les joueurs de Manchester ou les joueurs anglais, le Real Madrid fait rêver.

Mais concernant les Galacticos, le club les recrute sans toujours les acheter, ce qui compte. Haaland n’est pas donné et il est l’un des joueurs clés de l’effectif de Manchester City ; les Citizens en tiendront compte s’ils doivent le céder.

« Ils ne vont pas le céder parce qu’il ne marque pas ; il sera donc au sommet de son art, dans l’une des meilleures équipes du monde, alors qu’un autre club, et peut-être un rival en Ligue des champions, cherche à l’acheter ; son transfert ne sera donc pas bon marché.

« Pour Erling Haaland, je pense que le club est très bien placé pour le conserver dans un avenir proche. »