Getty
Traduit par
Combien de temps Erling Haaland restera-t-il à Manchester City ? Les pronostics d'un ancien défenseur, alors que le Real Madrid est averti que le montant du transfert d'un nouveau « Galactico » « ne sera pas négligeable »
Haaland a signé un contrat de 10 ans, valable jusqu'en 2034.
Ce contrat exceptionnel avait fait grand bruit à sa signature, Haaland s'engageant pour dix années supplémentaires après avoir déjà remporté, lors des deux premières, la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup.
Son incroyable efficacité lui a permis de s’imposer parmi l’élite mondiale, avec un total de 162 buts marqués en 198 apparitions. Sa réputation, en constante progression, s’est encore renforcée lorsqu’il a brillé sous les couleurs de la Norvège lors de la Coupe du monde 2026, après avoir qualifié son pays pour la première fois depuis 1998 pour le tournoi phare de la FIFA.
À quelques jours de ses 26 ans, il dispose encore de plusieurs saisons au plus haut niveau. Manchester City souhaite évidemment qu’il les passe à Manchester, afin d’assurer la transition entre Pep Guardiola et le nouvel entraîneur Enzo Maresca grâce à son talent de premier plan.
- Getty/GOAL
Le père de Haaland laisse la porte ouverte à un transfert vers le Real Madrid.
Rien n’indique que Haaland soit impatient de partir, malgré tout ce qu’il a accompli en Angleterre. Les records tombent régulièrement, et d’autres exploits historiques pourraient suivre.
Lescott est convaincu que ce puissant attaquant continuera à briller sur les terrains de Premier League à court terme. Toutefois, les rumeurs l’envoyant au Real Madrid ou à Barcelone, deux cadors de la Liga, demeurent persistantes.
Le père du joueur, Alf Inge, a récemment commenté ces bruits de couloir : « Un transfert au Real Madrid ? Il est très heureux à Manchester City et il a un contrat à long terme. Nous attendons la nouvelle saison, mais tout footballeur rêve de jouer pour Madrid. Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. »
Combien de saisons Haaland va-t-il encore passer à Manchester City ?
Interrogé sur la durée du séjour de Haaland à l’Etihad, l’ancien défenseur de City, Lescott – s’exprimant en partenariat avec Unibet Online Casino – a confié à GOAL : « Je serais surpris qu’il reste huit ans. Je ne le vois pas partir de sitôt.
Il pourrait même viser le record de buts en Premier League, ce qui pourrait nourrir son ambition. Je ne m’inquiète pas de le voir partir au cours des deux ou trois prochaines saisons.
« Un contrat de huit ans protège le club contre d’éventuels prétendants. Je ne pense pas que sa valeur va baisser d’ici là, c’est donc un facteur qui a pesé dans la durée du contrat. »
Interrogé sur l’attrait exercé par le Real Madrid, alors que Haaland n’a pas d’attaches fortes à Manchester, l’ancien défenseur a ajouté : « C’est certain, même pour les joueurs de Manchester ou les joueurs anglais, le Real Madrid fait rêver.
Mais concernant les Galacticos, le club les recrute sans toujours les acheter, ce qui compte. Haaland n’est pas donné et il est l’un des joueurs clés de l’effectif de Manchester City ; les Citizens en tiendront compte s’ils doivent le céder.
« Ils ne vont pas le céder parce qu’il ne marque pas ; il sera donc au sommet de son art, dans l’une des meilleures équipes du monde, alors qu’un autre club, et peut-être un rival en Ligue des champions, cherche à l’acheter ; son transfert ne sera donc pas bon marché.
« Pour Erling Haaland, je pense que le club est très bien placé pour le conserver dans un avenir proche. »
- Getty
Haaland se remet de sa participation à la Coupe du monde avec la Norvège
Erling Haaland savoure actuellement un congé post-Coupe du monde, après que l’Angleterre a brisé ses rêves lors d’un quart de finale haletant. L’attaquant norvégien retrouvera bientôt les terrains d’entraînement de Manchester City pour la préparation estivale.
Les Citizens défieront Arsenal lors du Community Shield avant d’entamer leur nouvelle campagne de Premier League à domicile contre Bournemouth, le 23 août. Reste à voir combien de conquêtes de trophées Haaland ajoutera à son palmarès.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles