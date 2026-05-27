Interrogé sur le prochain mercato, Parkinson a reconnu sans détour la nécessité de renforcer l’effectif, tout en gardant le silence sur les cibles potentielles. « Le point positif, c’est que nous avons un groupe compétitif pour le Championship et c’est avec cette base que nous abordons l’été », a souligné l’entraîneur de Wrexham.

Il a toutefois précisé que le département recrutement était déjà à l’œuvre pour dénicher de nouveaux renforts.

« Nous travaillons déjà sur le profil de l’équipe que nous voulons pour la saison prochaine et nous nous efforçons de constituer un effectif à nouveau compétitif. Nous devons continuer à améliorer le groupe, et c’est précisément ce que nous comptons faire. Bien sûr, il y aura des nouveaux visages, mais il est encore trop tôt pour dire combien », a-t-il conclu.