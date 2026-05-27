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Combien de joueurs Wrexham va-t-il recruter ? Phil Parkinson évoque des « nouvelles recrues » à l’approche d’un mercato qui pourrait voir Ryan Reynolds et Rob Mac打破转会纪录
S'appuyer sur les succès remportés en championnat
Après trois promotions consécutives historiques, la première saison de Wrexham en deuxième division depuis 43 ans s’est avérée remarquable. L’été dernier, Parkinson a profondément remanié son effectif en recrutant treize nouveaux joueurs, dont Nathan Broadhead, Kieffer Moore et le capitaine Dominic Hyam, tous arrivés pour des transferts record. Ces renforts ont remplacé des piliers tels que Paul Mullin, Ollie Palmer et Eoghan O’Connell, acteurs clés de l’ascension du club à travers les divisions.
Cette refonte a porté ses fruits : l’équipe galloise s’est imposée comme un prétendant sérieux aux barrages, terminant finalement septième du classement, à seulement deux points du top 6. Si Parkinson se dit satisfait des bases actuellement en place à STōK Cae Ras, il est convaincu qu’il faut encore renforcer la qualité de l’effectif pour que Wrexham reste compétitif dans le haut du tableau de la Championship.
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L'intégration des nouveaux talents
Interrogé sur le prochain mercato, Parkinson a reconnu sans détour la nécessité de renforcer l’effectif, tout en gardant le silence sur les cibles potentielles. « Le point positif, c’est que nous avons un groupe compétitif pour le Championship et c’est avec cette base que nous abordons l’été », a souligné l’entraîneur de Wrexham.
Il a toutefois précisé que le département recrutement était déjà à l’œuvre pour dénicher de nouveaux renforts.
« Nous travaillons déjà sur le profil de l’équipe que nous voulons pour la saison prochaine et nous nous efforçons de constituer un effectif à nouveau compétitif. Nous devons continuer à améliorer le groupe, et c’est précisément ce que nous comptons faire. Bien sûr, il y aura des nouveaux visages, mais il est encore trop tôt pour dire combien », a-t-il conclu.
Un plan de jeu clair pour progresser
Sous la houlette de Reynolds et Mac, la stratégie de recrutement de Wrexham se veut méticuleuse, le club ciblant prioritairement des joueurs évoluant dans des divisions supérieures pour nourrir son ambition. Selon Parkinson, le processus de scouting est déjà engagé depuis plusieurs mois, quel que soit le niveau de la compétition où le club se trouve. L’objectif est de s’assurer que chaque nouvelle recrue corresponde au « profil » précis conçu pour résister aux rigueurs d’une saison de 46 matchs.
« Comme vous pouvez l’imaginer, quelle que soit la division dans laquelle nous allions nous retrouver, nous avons observé des joueurs au cours des derniers mois », a expliqué Parkinson. « Nous avons une vision claire de l’objectif que nous devons atteindre, mais comme toujours, surtout avec la Coupe du monde, cela va prendre du temps. Nous savons quels postes renforcer, mais pour l’instant nous gardons cela en interne. Nous continuons de travailler comme nous l’avons toujours fait, afin de bâtir un effectif capable de rester compétitif la saison prochaine. »
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Conserver son avantage concurrentiel
Le mercato hivernal a également vu l’arrivée de Zak Vyner, Davis Keillor-Dunn et Bailey Cadamarteri, preuve que le club est prêt à investir toute l’année pour maintenir son élan. En refusant de dévoiler le nombre exact de nouveaux joueurs nécessaires, Parkinson garde ses cartes bien cachées tout en maintenant les standards élevés qui sont devenus la marque de fabrique de l’ère « Welcome to Wrexham ».