Combien coûterait Kylian Mbappé ? Il faudrait débourser un package de transfert de 400 millions d'euros pour s'attacher les services de la superstar du Real Madrid, déjà placé dans la même catégorie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en termes d'image de marque

Selon le Dr Rob Wilson, expert en finance sportive, tout transfert visant à faire quitter le Real Madrid à Kylian Mbappé nécessiterait un engagement financier colossal. Dans une interview accordée à GamblingArabia.com, M. Wilson a expliqué que, bien que Mbappé ait rejoint le club en tant que joueur libre, l’investissement total réalisé par les « Blancos » rendrait impossible un départ à moindre coût.

« Pour que le Real Madrid envisage de le laisser partir, la relation entre le club et le joueur devra se détériorer bien plus qu’elle ne l’a déjà fait », explique-t-il. « Mbappé est l’un des actifs footballistiques les plus précieux, et donc les plus chers, au monde. Certes, il est arrivé à Madrid en tant que joueur libre, mais le Real s’est en réalité engagé à investir près de 300 millions d’euros sur la durée de son contrat, en comptant sa prime de signature, les clauses de fidélité, les droits à l’image et autres. »







