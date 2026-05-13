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Combien coûterait Kylian Mbappé ? Il faudrait débourser un package de transfert de 400 millions d'euros pour s'attacher les services de la superstar du Real Madrid, déjà placé dans la même catégorie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en termes d'image de marque
Le coût astronomique d'un départ sans précédent
Selon le Dr Rob Wilson, expert en finance sportive, tout transfert visant à faire quitter le Real Madrid à Kylian Mbappé nécessiterait un engagement financier colossal. Dans une interview accordée à GamblingArabia.com, M. Wilson a expliqué que, bien que Mbappé ait rejoint le club en tant que joueur libre, l’investissement total réalisé par les « Blancos » rendrait impossible un départ à moindre coût.
« Pour que le Real Madrid envisage de le laisser partir, la relation entre le club et le joueur devra se détériorer bien plus qu’elle ne l’a déjà fait », explique-t-il. « Mbappé est l’un des actifs footballistiques les plus précieux, et donc les plus chers, au monde. Certes, il est arrivé à Madrid en tant que joueur libre, mais le Real s’est en réalité engagé à investir près de 300 millions d’euros sur la durée de son contrat, en comptant sa prime de signature, les clauses de fidélité, les droits à l’image et autres. »
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Un budget de 400 millions d’euros pour bouleverser le marché des transferts
Le montant du transfert à lui seul battrait probablement tous les records existants. Selon Wilson, le président du Real, Florentino Pérez, exigerait une somme supérieure au record mondial de 222 millions d’euros déboursés par le Paris Saint-Germain pour Neymar. Ajoutez à cela le salaire astronomique du joueur, et l’opération devient un obstacle que seules quelques entités sur la planète sont en mesure de surmonter.
« Il faudrait une somme considérable pour que le Real envisage de le vendre cet été », explique Wilson. « Le Real Madrid pourrait en effet s'attendre à un montant supérieur à celui que le Paris Saint-Germain a payé pour recruter Neymar au FC Barcelone, et établir ainsi un nouveau record mondial. En intégrant son salaire et les autres paramètres d’un éventuel accord, le coût total de l’opération s’élèverait au minimum à 350 millions d’euros (411,9 millions de dollars), ce qui désigne presque automatiquement l’Arabie saoudite comme destination. » Cette perspective intervient alors que spécialistes et supporters s’interrogent sur la pertinence de l’arrivée de l’attaquant, les Merengue restant bredouilles de trophées majeurs depuis deux saisons.
Le tournoi des marques Messi et Ronaldo
Ce qui distingue Mbappé des autres attaquants d’élite, c’est son poids commercial. Tout comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Mbappé est considéré comme une marque de luxe mondiale. C’est cette valeur de marque qui pourrait inciter le Fonds public d’investissement saoudien (PIF) à battre ses propres records de transfert, le Français s’inscrivant parfaitement dans ses objectifs stratégiques de visibilité en vue de la Coupe du monde 2034.
Wilson ajoute : « Sa valeur de marque en dehors du terrain transforme toute offre de transfert en un actif qui a aussi de la valeur en dehors du jeu, à l'image de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mbappé n'est pas qu'un simple attaquant ; c'est une marque mondiale d'athlète de luxe, soutenue par des sponsors clés comme Nike ou EA Sports, et dotée d'un attrait transversal que seule une poignée de superstars a connue par le passé. Un départ au Moyen-Orient viendrait renforcer les liens existants entre Mbappé, l’Afrique et notamment l’Afrique du Nord, tout en mobilisant son audience mondiale de jeunes supporters, dont le PSG a longtemps tiré profit et dont le Real Madrid bénéficie aujourd’hui. »
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La pression toxique et la réaction hostile des fans
Si la situation financière reste complexe, l’ambiance sur le terrain à Madrid devient de plus en plus tendue. Le projet Mbappé visait à redorer le blason du club, mais les déséquilibres tactiques impliquant des joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham ont provoqué un désastre en termes de relations publiques et une vague de protestations en ligne sans précédent de la part des supporters.
« Troisièmement, il y a l’aspect politique : si les supporters commencent à le voir comme une force perturbatrice, un joueur qui se croit plus important que le club, alors la pression qui pèse sur lui et sur la direction peut très vite devenir toxique », avertit Wilson. Cette tension est illustrée par une pétition en ligne demandant son départ, qui a déjà récolté plus de 70 millions de signatures. Si le Français ne parvient pas à inverser la tendance sur le terrain, la déception commerciale pour le Real Madrid pourrait contraindre le club à envisager une issue que personne n’envisageait il y a douze mois à peine.