Combien coûtera Jack Grealish ? On évoque un montant de 50 millions de livres sterling, alors qu'Everton, Wrexham et des équipes de la MLS seraient intéressés par l'ailier de Manchester City

Si la blessure de Grealish sera prise en compte dans toute négociation de transfert, il en va de même pour le fait qu’il fêtera ses 31 ans en septembre. Dans ce contexte, un prix demandé de 50 millions de livres sterling pourrait être jugé un peu ambitieux.

Interrogé plus en détail sur les efforts déployés par les clubs qui entament des négociations pour faire baisser ce montant, Dunne a ajouté : « Je suppose que le prêt est conclu sur la base de 50 millions et oui, nous le ferons, mais lorsque le contrat sera effectif et que les frais de transfert seront renégociés, je pense que le montant pourrait être un peu moins élevé.

« Il a plus de 30 ans, il a été blessé cette saison, il ne fait pas partie de la sélection anglaise pour le moment, donc il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Everton pourrait essayer de faire baisser le prix. Ils savent que s’ils parviennent à le faire baisser, ils obtiennent tout de même un joueur qui vaut 50 millions, un joueur de très grande qualité, mais ils adoreront toujours essayer de l’obtenir un peu moins cher.

« Je pense que c’est une période passionnante pour Everton, car le club a le potentiel de s’imposer enfin grâce à son nouveau stade, pour devenir une équipe capable de se battre régulièrement parmi les six ou sept meilleures. »