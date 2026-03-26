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Combien coûtera Jack Grealish ? On évoque un montant de 50 millions de livres sterling, alors qu'Everton, Wrexham et des équipes de la MLS seraient intéressés par l'ailier de Manchester City
Une blessure et une opération ont mis un terme à la saison 2025-2026 de Grealish
Après avoir constaté que l'ancien meneur de jeu d'Aston Villa avait bien démarré son aventure au Hill Dickinson Stadium, Everton devrait entamer des négociations en vue d'un contrat à temps plein avec Grealish dès la fin de la saison 2025-2026.
Il a subi une fracture de stress au pied gauche lors de la victoire 1-0 contre son ancien club, Villa, le 18 janvier. Il a ensuite été opéré, ce qui a malheureusement mis un terme prématuré à sa saison.
Il avait alors inscrit deux buts et délivré six passes décisives pour les Toffees – remportant au passage le titre de Joueur du mois de la Premier League en août –, mais ses rêves de contribuer à la course d'Everton vers l'Europe et d'intégrer la sélection anglaise pour la Coupe du monde ont été anéantis.
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Everton va-t-il chercher à transformer le prêt de Grealish en transfert définitif ?
Son expérience et son talent – en tant que vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions – présenteraient un intérêt évident pour David Moyes à l'avenir. Il reste toutefois à voir si Grealish débutera la saison 2026-2027 dans un environnement familier ou dans un cadre totalement nouveau.
Interrogé sur la possibilité que les Toffees concluent un accord, Dunne – lors d’une interview exclusive accordée à GOAL en collaboration avec Betinia – a déclaré : « Je pense que Grealish a suffisamment prouvé, lors de la première partie de la saison, qu’il serait un joueur précieux pour Everton. Je ne sais pas s’ils pourront dépenser 50 millions pour lui ; ils essaieront peut-être de renégocier un peu, mais Everton doit avoir la volonté d’acquérir un joueur de cette qualité à temps plein, de le faire venir pour une saison complète.
« Ils se débrouillent très bien, j’espère qu’ils décrocheront une place européenne cette année, ce qui renforcerait l’attrait non seulement de l’arrivée de Grealish, mais aussi de quelques autres joueurs de haut niveau. Je pense qu’Everton a le bon entraîneur en place. Ils n’ont pas besoin de recruter 10 joueurs, ils doivent commencer à ajouter deux ou trois éléments de qualité, et Jack Grealish est certainement l’un d’entre eux. »
Combien coûtera un transfert de Grealish lors du mercato estival ?
Si la blessure de Grealish sera prise en compte dans toute négociation de transfert, il en va de même pour le fait qu’il fêtera ses 31 ans en septembre. Dans ce contexte, un prix demandé de 50 millions de livres sterling pourrait être jugé un peu ambitieux.
Interrogé plus en détail sur les efforts déployés par les clubs qui entament des négociations pour faire baisser ce montant, Dunne a ajouté : « Je suppose que le prêt est conclu sur la base de 50 millions et oui, nous le ferons, mais lorsque le contrat sera effectif et que les frais de transfert seront renégociés, je pense que le montant pourrait être un peu moins élevé.
« Il a plus de 30 ans, il a été blessé cette saison, il ne fait pas partie de la sélection anglaise pour le moment, donc il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Everton pourrait essayer de faire baisser le prix. Ils savent que s’ils parviennent à le faire baisser, ils obtiennent tout de même un joueur qui vaut 50 millions, un joueur de très grande qualité, mais ils adoreront toujours essayer de l’obtenir un peu moins cher.
« Je pense que c’est une période passionnante pour Everton, car le club a le potentiel de s’imposer enfin grâce à son nouveau stade, pour devenir une équipe capable de se battre régulièrement parmi les six ou sept meilleures. »
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Arabie saoudite, États-Unis, Pays de Galles : où finira Grealish ?
Grealish pourrait souhaiter s'associer à ce projet, après avoir apprécié son bref passage chez les Toffees. D'autres options devraient toutefois être proposées à ce joueur capricieux originaire des West Midlands. Il semblerait qu'il ait suscité l'intérêt de la Saudi Pro League.
On parle également de clubs de la MLS qui se montreraient intéressés, alors qu'un autre grand nom s'apprête à rejoindre les États-Unis aux côtés de Lionel Messi et Son Heung-min. De son côté, Wrexham – dont les copropriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob Mac tirent les ficelles – a été encouragé à tenter de recruter Grealish s'il accède à la Premier League grâce à une quatrième promotion consécutive, ce qui constituerait un record.