Columbus obtient officiellement une franchise d’expansion de la NWSL, portant à 18 le nombre total d’équipes de la ligue

Le tout nouveau club de la NWSL évoluera au ScottsMiracle-Gro Field, une enceinte en gazon naturel de 21 700 places située en centre-ville de Columbus. Inauguré en 2021, ce stade accueille déjà le Columbus Crew, franchise de la Major League Soccer. Des travaux de rénovation seront entrepris pour adapter le site aux exigences de la NWSL, notamment la création de vestiaires dédiés et la mise en place des infrastructures nécessaires.

« L’arrivée de Columbus, marché du football bien établi, doté de supporters passionnés et d’infrastructures de classe mondiale, illustre l’intérêt grandissant pour la NWSL et le sport féminin en général », a indiqué la ligue dans un communiqué. « En parallèle de nos projets à Boston, Denver et Atlanta, notre développement se fait de manière ciblée, et Columbus correspond exactement au type de marché et de groupe de propriétaires avec lequel nous voulons grandir. »