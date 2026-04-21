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Columbus obtient officiellement une franchise d’expansion de la NWSL, portant à 18 le nombre total d’équipes de la ligue
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Columbus obtient la 18e franchise de la NWSL.
Mardi 21 avril, en direct du ScottsMiracle-Gro Field, Columbus (Ohio) a officiellement été dévoilée comme 18e franchise de la Ligue nationale de football féminin.
La ville rejoint ainsi Boston, Denver et Atlanta parmi les récents clubs d’expansion. Columbus et Atlanta feront leurs débuts sur les terrains au printemps 2028.
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La famille Haslam sera à la tête de la nouvelle franchise d’expansion de la NWSL à Columbus.
« Nous sommes ravis d'annoncer que la NWSL accorde officiellement une franchise d'expansion à Columbus. Le club appartiendra à la famille Haslam et sera géré par Haslam Sports Group — l'organisation à l'origine du Columbus Crew (MLS), des Cleveland Browns (NFL) et des Milwaukee Bucks (NBA) —, Dee et Jimmy Haslam étant à la tête du groupe de propriétaires aux côtés des associés gérants Whitney Haslam Johnson et JW Johnson. »
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« Columbus correspond parfaitement au profil de marché et de groupe d’investisseurs avec lequel nous voulons construire notre projet sportif. »
Le tout nouveau club de la NWSL évoluera au ScottsMiracle-Gro Field, une enceinte en gazon naturel de 21 700 places située en centre-ville de Columbus. Inauguré en 2021, ce stade accueille déjà le Columbus Crew, franchise de la Major League Soccer. Des travaux de rénovation seront entrepris pour adapter le site aux exigences de la NWSL, notamment la création de vestiaires dédiés et la mise en place des infrastructures nécessaires.
« L’arrivée de Columbus, marché du football bien établi, doté de supporters passionnés et d’infrastructures de classe mondiale, illustre l’intérêt grandissant pour la NWSL et le sport féminin en général », a indiqué la ligue dans un communiqué. « En parallèle de nos projets à Boston, Denver et Atlanta, notre développement se fait de manière ciblée, et Columbus correspond exactement au type de marché et de groupe de propriétaires avec lequel nous voulons grandir. »
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Quelle est la prochaine étape ?
Selon Sportico, les Haslam auraient déboursé 205 millions de dollars pour acquérir cette équipe d’expansion de la NWSL. Le précédent record de frais d’expansion dans la ligue, détenu par Atlanta, s’élevait à 165 millions de dollars.
Le groupe Haslam Sports avait officialisé son intérêt pour la NWSL en février dernier.
La NWSL pose ainsi ses valises à Columbus.