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imago-sport-1079768298.jpgDeFodi Images
Hussein Hamdy

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Colina : « Les sacrifices des arbitres me donnent la chair de poule… Et c'est la technologie qui a tranché la polémique autour du match de l'Angleterre. »

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Les sujets chauds

Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a reconnu que désigner l’arbitre de la finale de la Coupe du monde n’avait pas été une mince affaire. Il s’est également dit surpris par les doutes exprimés : selon lui, il est évident que le ballon n’a touché aucun câble lors du match Norvège-Angleterre.

Colina s'est confié au journal italien « La Gazzetta dello Sport » à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026, qui oppose ce jour l'Espagne à l'Argentine.

  • La finale de la Coupe du monde

    L'ancien arbitre italien avait dirigé de nombreux matchs majeurs au cours de sa carrière, notamment la finale de la Coupe du monde 2002, lors de laquelle le Brésil s'était imposé face à l'Allemagne sur le score de 2-0 grâce à un doublé de la star Ronaldo.

    Collina, souvent considéré comme le meilleur arbitre de l’histoire du football, a désigné son homologue slovène Slavko Vinčić pour officier la finale de la Coupe du monde ce soir.

    « Il a réalisé un très beau parcours », a déclaré Collina. « Je suis heureux pour lui, tout comme je le suis pour les autres qui étaient ici ; prendre cette décision et choisir l’arbitre de la finale n’a pas été chose facile. »

    L’arbitre slovène Slavko Vinčić n’a pu retenir ses larmes en apprenant sa désignation pour la finale de la Coupe du monde.

    Commentant cette séquence, Collina a déclaré : « À chaque fois, j’en ai la chair de poule. Je sais ce que ces hommes et ces femmes ont accompli au fil des années, et les sacrifices considérables qu’ils ont consentis, notamment vis-à-vis de leurs familles. Je m’attendais à ce que Vinčić soit ému et bouleversé, c’est exactement ce que j’ai moi-même ressenti par le passé. »

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  • Décisions controversées

    L'ancien arbitre italien est revenu sur la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) et sur certaines des décisions les plus controversées de cette Coupe du monde.

    Le président de la commission des arbitres de la FIFA a expliqué : « La technologie a été introduite dans le football pour résoudre une situation paradoxale. Sur le terrain, plus de 80 000 spectateurs pouvaient voir ce qui se passait en temps réel, mais la seule personne qui n’en était pas capable était celle qui devait prendre les décisions. »

    Colina a poursuivi : « Deux options s’offraient à nous : soit créer une sorte de communauté “amish” sur le terrain où la technologie serait totalement interdite, soit offrir aux arbitres les mêmes chances que tout le monde. Nous investissons des millions, en espérant qu’ils seront gaspillés ; car cela signifierait que les arbitres ont bien fait leur travail et n’en ont pas eu besoin. »

    Il a ajouté : « Depuis les années 1990, le football a profondément changé. Les joueurs ne sont plus les mêmes et le jeu se déroule à un rythme et à une vitesse bien plus élevés. Dans ce contexte, la technologie a joué un rôle extrêmement important, notamment en matière d’assistance aux arbitres. »

    L’ancienne star de l’arbitrage a alors partagé ses souvenirs : « Je me souviens de la finale entre le Brésil et l’Allemagne : lorsque j’ai demandé à l’équipe japonaise locale de me fournir des vidéos contenant des extraits des deux équipes, ils m’ont regardé d’un air étrange. Aujourd’hui, il existe le système FIFA iPro, développé en collaboration avec Lenovo, qui peut fournir des informations extrêmement utiles pour la préparation des matchs. »

  • La Croatie a-t-elle été lésée face à l'Angleterre ?

    La Coupe du monde 2026 a été le théâtre d’une vive polémique lors du quart de finale Angleterre-Norvège. Les « Three Lions » ont égalisé après que le ballon, semble-t-il, a heurté un câble de caméra, déviant ainsi sa trajectoire.

    Colina a réagi avec fermeté à cet incident, déclarant : « Il est étonnant que les gens ne soient pas convaincus que le ballon n’ait touché aucun câble… Un graphique a été présenté, montrant que lorsqu’un joueur ou un objet touche le ballon, une courbe ou un pic net apparaît sur le tracé. »

    Colina a poursuivi : « Dans ce cas précis, le graphique est resté parfaitement plat depuis le moment où le gardien a relancé le ballon jusqu’à ce que l’autre joueur s’en empare. Il n’y a eu qu’une ondulation extrêmement faible liée à l’air. Il en allait de même pour la rotation du ballon, et la caméra est restée stable et immobile. La technologie est là pour éclairer et trancher ces situations. »

    Le capteur intégré au ballon a aussi été décisif lors de la victoire du Portugal (2-1) contre la Croatie, permettant d’annuler pour hors-jeu l’égalisation tardive des Croates.

    Colina a commenté : « Là encore, le graphique était très clair. On observe un pic lorsque le ballon a touché la tête de l’attaquant croate, puis une ligne plate, suivie d’un autre pic lorsqu’il a frappé le dos du défenseur portugais. »

    Le président de la Commission des arbitres de la FIFA a conclu : « Comme le système ne détecte pas le contact avec les cheveux, le pic du graphique correspond au choc direct avec la tête. »

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  • Absence d'émotion

    Colina a souligné que la technologie VAR et les autres innovations technologiques dans le football contribuent à améliorer le jeu, plutôt que de priver les supporters de l'émotion et du suspense.

    Il a poursuivi : « Cette affirmation est historiquement inexacte. En ce qui concerne les situations de hors-jeu, il y a un délai de quelques secondes pour confirmer la décision, mais le joueur célèbre dès qu’il marque le but. »

    Si le but est validé, on assiste à une seconde célébration ; s’il est refusé, c’est l’équipe adverse qui exulte. Je considère qu’il est plus juste et équitable que l’émotion suive une décision correcte, plutôt qu’un fait controversé pendant des semaines, voire des décennies. Aujourd’hui encore, soixante ans plus tard, on se demande si le ballon a bien franchi la ligne lors du but anglais en finale 1966. »