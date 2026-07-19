Colina : « Les sacrifices des arbitres me donnent la chair de poule… Et c'est la technologie qui a tranché la polémique autour du match de l'Angleterre. »

La Coupe du monde 2026 a été le théâtre d’une vive polémique lors du quart de finale Angleterre-Norvège. Les « Three Lions » ont égalisé après que le ballon, semble-t-il, a heurté un câble de caméra, déviant ainsi sa trajectoire.
Colina a réagi avec fermeté à cet incident, déclarant : « Il est étonnant que les gens ne soient pas convaincus que le ballon n’ait touché aucun câble… Un graphique a été présenté, montrant que lorsqu’un joueur ou un objet touche le ballon, une courbe ou un pic net apparaît sur le tracé. »
Colina a poursuivi : « Dans ce cas précis, le graphique est resté parfaitement plat depuis le moment où le gardien a relancé le ballon jusqu’à ce que l’autre joueur s’en empare. Il n’y a eu qu’une ondulation extrêmement faible liée à l’air. Il en allait de même pour la rotation du ballon, et la caméra est restée stable et immobile. La technologie est là pour éclairer et trancher ces situations. »
Le capteur intégré au ballon a aussi été décisif lors de la victoire du Portugal (2-1) contre la Croatie, permettant d’annuler pour hors-jeu l’égalisation tardive des Croates.
Colina a commenté : « Là encore, le graphique était très clair. On observe un pic lorsque le ballon a touché la tête de l’attaquant croate, puis une ligne plate, suivie d’un autre pic lorsqu’il a frappé le dos du défenseur portugais. »
Le président de la Commission des arbitres de la FIFA a conclu : « Comme le système ne détecte pas le contact avec les cheveux, le pic du graphique correspond au choc direct avec la tête. »