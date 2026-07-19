Colina : « Les sacrifices des arbitres me donnent la chair de poule… Et c'est la technologie qui a tranché la polémique autour du match de l'Angleterre. »

L'ancien arbitre italien avait dirigé de nombreux matchs majeurs au cours de sa carrière, notamment la finale de la Coupe du monde 2002, lors de laquelle le Brésil s'était imposé face à l'Allemagne sur le score de 2-0 grâce à un doublé de la star Ronaldo.

Collina, souvent considéré comme le meilleur arbitre de l’histoire du football, a désigné son homologue slovène Slavko Vinčić pour officier la finale de la Coupe du monde ce soir.

« Il a réalisé un très beau parcours », a déclaré Collina. « Je suis heureux pour lui, tout comme je le suis pour les autres qui étaient ici ; prendre cette décision et choisir l’arbitre de la finale n’a pas été chose facile. »

L’arbitre slovène Slavko Vinčić n’a pu retenir ses larmes en apprenant sa désignation pour la finale de la Coupe du monde.

Commentant cette séquence, Collina a déclaré : « À chaque fois, j’en ai la chair de poule. Je sais ce que ces hommes et ces femmes ont accompli au fil des années, et les sacrifices considérables qu’ils ont consentis, notamment vis-à-vis de leurs familles. Je m’attendais à ce que Vinčić soit ému et bouleversé, c’est exactement ce que j’ai moi-même ressenti par le passé. »