Après la défaite choquante en Afrique du Sud, où Al Ahli a été battu 2-1 par les Sundowns, samedi, en finale de la Coupe intercontinentale des clubs, la colère des supporters d'Al Ahli a explosé face à la poursuite du flottement et du déclin de l'équipe sacrée championne de la Ligue des champions d'Asie de l'élite lors des deux dernières saisons.

Avec le départ de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle vers le club anglais de Newcastle United, ainsi que la résiliation de contrat et le non-renouvellement de plusieurs stars de l'équipe, notamment Riyad Mahrez et Franck Kessié, Al Ahli a abordé la saison en cours dans la confusion à tous les niveaux.

En même temps que la défaite d'Al Ahli face aux Sundowns, le club de Newcastle célébrait sa victoire avant la trêve internationale sur Hull City 2-1, occupant la huitième place avec 8 points en Premier League, à 4 points d'Arsenal, dauphin, et de Manchester City, leader, qui pourrait porter l'écart à 7 points avec les Magpies aujourd'hui lorsqu'il affrontera Sunderland.

Mais il semble que l'expression de la satisfaction du club anglais après cette victoire ait été interprétée d'une tout autre manière parmi les supporters d'Al Ahli et les partisans de ses rivaux locaux !