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FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-HULLAFP
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Colère immense : Newcastle a-t-il délibérément provoqué Al-Ahly après le choc contre les Sundowns ?

Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Newcastle vs Hull
Newcastle
Hull
Premier League
M. Jaissle
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Angleterre
Allemagne

Le commentaire des « Magpies » enflamme les supporters saoudiens

Après la défaite choquante en Afrique du Sud, où Al Ahli a été battu 2-1 par les Sundowns, samedi, en finale de la Coupe intercontinentale des clubs, la colère des supporters d'Al Ahli a explosé face à la poursuite du flottement et du déclin de l'équipe sacrée championne de la Ligue des champions d'Asie de l'élite lors des deux dernières saisons.

Avec le départ de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle vers le club anglais de Newcastle United, ainsi que la résiliation de contrat et le non-renouvellement de plusieurs stars de l'équipe, notamment Riyad Mahrez et Franck Kessié, Al Ahli a abordé la saison en cours dans la confusion à tous les niveaux.

En même temps que la défaite d'Al Ahli face aux Sundowns, le club de Newcastle célébrait sa victoire avant la trêve internationale sur Hull City 2-1, occupant la huitième place avec 8 points en Premier League, à 4 points d'Arsenal, dauphin, et de Manchester City, leader, qui pourrait porter l'écart à 7 points avec les Magpies aujourd'hui lorsqu'il affrontera Sunderland.

Mais il semble que l'expression de la satisfaction du club anglais après cette victoire ait été interprétée d'une tout autre manière parmi les supporters d'Al Ahli et les partisans de ses rivaux locaux !

  • En quête de réponses : pourquoi Yaisle est-il parti ?

    Le compte arabe du club de Newcastle a publié une photo de Yaissle souriant, après le match, en écrivant : « La sensation d'entrer dans la trêve internationale en étant vainqueur ».



    De leur côté, les supporters saoudiens n'ont pas manqué de réagir à ce tweet, certains le considérant comme un message provocateur à l'égard d'Al-Ahli, tandis que plusieurs supporters du club se sont interrogés avec amertume sur les raisons du départ de Yaissle de la « forteresse des trophées ».

    Le compte Abu Nawar a écrit : « Quelles sont les raisons du départ de Matias ? Si tu as la réponse, j'aimerais que tu nous éclaires ».



    Le compte SH a écrit : « Mon Dieu, aie pitié d'eux », tandis que le compte fayez_1976f a écrit : « C'est intentionnel ».

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  • Minimisation et éloge : accusation de démantèlement d'Al Ahly

    Quant à hani, qui semble être un supporter d'Al-Ahli, il a commenté dans un autre sens, minimisant l'entraîneur allemand et l'attaquant durement, en disant : « Vois-le, c'était un entraîneur qui était porté par Mahrez et Kessié, ne te laisse pas berner, le temps vous le montrera et tu le verras, et il se moque de toi, misérable Angleterre. »



    De son côté, le compte de Saad Al-Hariri a écrit : « Cet entraîneur a la passion de l'entraînement et est présent sur le plan technique. Newcastle a changé avec lui et est devenu une équipe redoutable, et puis le championnat est l'un des meilleurs championnats du monde. »



    « Abou Battal », un supporter d'Al-Ahli, a écrit : « Ce tweet vient clairement de la même personne qui a démantelé Al-Ahli après 2016. »

    Un autre s'est concentré sur le moment du tweet et a dit : « Un manque de respect, je le jure devant Dieu. »

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