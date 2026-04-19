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Coleen accompagnera-t-elle Wayne Rooney à la Coupe du monde 2026 ? Des « souvenirs » douloureux resurgissent alors que la légende de Manchester United s’apprête à retourner aux États-Unis
Les tensions récentes et un été marqué par la distance
Rooney s’apprête à effectuer un retour très médiatisé en Amérique du Nord, mais la légende de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre pourrait voyager sans son épouse. Selon des sources proches, Coleen verrait ce tournoi de six semaines comme une pause nécessaire dans leur relation. Le couple a récemment fêté les 40 ans de Coleen dans sa propriété du Cheshire estimée à 20 millions de livres sterling, mais l’atmosphère demeure tendue après les récentes frasques de Rooney.
Selon une source interrogée par Heat World, « Coleen est toujours furieuse contre Wayne à cause de son comportement aux BRIT Awards – une fois de plus, tous les regards sont braqués sur leur mariage, ce qui détourne l'attention de son propre travail ». Cette tension fait suite aux soirées tardives de l’ancien attaquant en février, déjà largement médiatisées.
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Des souvenirs douloureux des États-Unis
Ce retour aux États-Unis suscite des sentiments partagés au sein de la famille Rooney. Wayne y a déjà vécu comme joueur puis entraîneur du D.C. United, mais son passage a été terni par plusieurs incidents extra-sportifs, dont une arrestation pour ivresse publique à l’aéroport en 2018. Selon une source proche, cette expérience aurait convaincu Coleen de ne pas s’y réinstaller ni d’y assister à de nombreux matches lors du prochain tournoi.
Selon une source proche, « Coleen n'a pas de bons souvenirs de l'année qu'elle a passée aux États-Unis, elle n'a donc pas envie d'y retourner, à moins que l'Angleterre ne fasse un bon parcours. Si c'est le cas, elle emmènera les garçons voir quelques matchs. »
Un ultime passage sur le plateau des experts
Sa carrière d’entraîneur n’ayant pas pris son envol comme prévu, Wayne Rooney s’est tourné vers les médias. Selon une source proche, son épouse lui aurait toutefois adressé un avertissement sévère concernant son comportement lorsqu’il représente la chaîne publique sur la scène internationale. La Coupe du monde à venir est perçue comme un moment décisif pour l’ancien attaquant : l’occasion de consolider son statut d’analyste de premier plan et de laisser derrière lui l’image de « fêtard » qui lui colle à la peau depuis ses années de joueur.
« Elle espère qu’il se tiendra à carreau pendant la Coupe du monde. Il est là-bas pour travailler, et ça ne fera pas bonne impression s’il se saoule alors qu’il est payé par la BBC », ajoute la source. « Maintenant qu’il a un poste à temps plein dans l’émission Match Of The Day, elle lui a dit qu’il ne devait pas gâcher cette opportunité, car elle lui permettra de faire progresser sa carrière. »
- Instagram: @waynerooney @coleen_rooney
Concilier vie professionnelle et vie familiale Dans le football comme dans la vie, trouver l’équilibre entre carrière et foyer demeure un enjeu majeur pour chaque joueur.
Alors que Wayne se consacre à ses obligations médiatiques aux États-Unis, la carrière de Coleen est au sommet de sa gloire. Après son passage dans « I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! » en 2024, elle a lancé une gamme de produits à base de collagène, une ligne de vêtements en collaboration avec Primark et tourne actuellement une émission de téléréalité pour Disney+. Ce planning chargé présente cette séparation comme une solution pratique plutôt que comme une rupture définitive.
« Coleen a toujours soutenu Wayne, et bien sûr, elle a hâte de le retrouver après la Coupe du monde, mais elle pense que cette pause lui fera du bien », conclut la source. « Elle peut partir avec les enfants, la famille et les amis, et lui peut se concentrer sur son travail. Ils passeront des vacances en famille avant le tournoi, qui seront entièrement consacrées aux enfants, puis elle pourra profiter d’un peu de temps pour elle-même – ce qu’elle mérite pleinement. »