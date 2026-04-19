Coleen accompagnera-t-elle Wayne Rooney à la Coupe du monde 2026 ? Des « souvenirs » douloureux resurgissent alors que la légende de Manchester United s’apprête à retourner aux États-Unis

Rooney s’apprête à effectuer un retour très médiatisé en Amérique du Nord, mais la légende de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre pourrait voyager sans son épouse. Selon des sources proches, Coleen verrait ce tournoi de six semaines comme une pause nécessaire dans leur relation. Le couple a récemment fêté les 40 ans de Coleen dans sa propriété du Cheshire estimée à 20 millions de livres sterling, mais l’atmosphère demeure tendue après les récentes frasques de Rooney.

Selon une source interrogée par Heat World, « Coleen est toujours furieuse contre Wayne à cause de son comportement aux BRIT Awards – une fois de plus, tous les regards sont braqués sur leur mariage, ce qui détourne l'attention de son propre travail ». Cette tension fait suite aux soirées tardives de l’ancien attaquant en février, déjà largement médiatisées.