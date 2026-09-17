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Cole Palmer sur le point de faire son retour avec l’Angleterre alors que Thomas Tuchel s’apprête à dévoiler la liste pour les matches de Ligue des nations
Palmer retrouve la forme sous Alonso
Selon The Sun, Palmer devrait être la principale surprise de la liste que Tuchel dévoilera vendredi pour l’Angleterre, en vue de quatre matches de Ligue des nations contre l’Espagne, la Croatie, ainsi qu’une double confrontation aller-retour face à la République tchèque. L’attaquant polyvalent a eu la déception d’être écarté de la sélection pour la Coupe du monde après une baisse de forme la saison dernière, mais il a répondu de manière éclatante sous les ordres du nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso.
Son possible retour intervient après un début de campagne tonitruant, avec deux buts et deux passes décisives pour la star de Chelsea lors de ses quatre premières apparitions en Premier League. Cette forme étincelante tombe à point nommé pour Tuchel, qui cherche à tourner la page d’un été conclu par une défaite en demi-finale contre l’Argentine, futur finaliste, un tournoi où l’Angleterre a terminé troisième malgré les critiques visant l’approche tactique de l’Allemand lors de la phase à élimination directe.
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Tuchel mise sur un rajeunissement de l’effectif
Au-delà du possible retour de Palmer, Tuchel devrait intégrer plusieurs étoiles montantes au moment d’entamer un nouveau cycle avec la sélection nationale. L’ailier de Liverpool Rio Ngumoha, 18 ans, et le milieu de Bournemouth Alex Scott, 23 ans, figurent tous deux en très bonne place sur la liste du sélectionneur pour les prochaines rencontres. Les deux joueurs faisaient partie d’un groupe de quatre éléments qui a rejoint l’équipe première pour son camp de préparation d’avant-Coupe du monde, où Ngumoha a fait ses débuts à seulement 17 ans, en entrant en jeu lors d’une victoire 1-0 en match amical contre la Nouvelle-Zélande, en Floride.
En revenant sur sa philosophie de sélection lors d’une récente conversation avec l’ancien attaquant de l’Angleterre Daniel Sturridge, Tuchel a clairement affiché ses intentions concernant la prochaine génération. Le technicien de 53 ans a déclaré : « Je suis enthousiaste à l’idée d’avoir de nouveaux jeunes joueurs que nous pouvons faire venir au stage et qui peuvent apprendre. »
Absents et inquiétudes liées aux blessures
Si Palmer fait son retour, plusieurs noms bien établis manqueront à l’appel dans la liste en raison de problèmes de forme physique. Le défenseur de l’Inter Milan John Stones est officiellement forfait en raison d’une blessure à la cuisse, tandis que son coéquipier en club Djed Spence et le défenseur Dan Burn ont tous deux connu des pépins physiques cette saison. Pendant ce temps, Harry Maguire ne devrait pas être rappelé en sélection, après avoir précédemment déclaré avoir été « choqué et anéanti » d’avoir été écarté du groupe pour la Coupe du monde.
Le secteur des gardiens pose également un casse-tête au staff. Avec Dean Henderson écarté à cause d’une blessure à la cheville et Nick Pope comme Aaron Ramsdale qui manquent actuellement de temps de jeu en club, Tuchel pourrait être contraint de se tourner vers d’autres options pour se couvrir. Carl Rushworth, le gardien de Coventry City, serait en bonne position pour connaître sa première convocation chez les A.
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L’histoire de l’Angleterre en Ligue des nations
Le meilleur parcours de l’Angleterre en Ligue des nations remonte à l’édition inaugurale 2018-2019, où elle a décroché la troisième place. Après avoir évolué en Ligue B la saison dernière, l’Angleterre a réussi à obtenir une remontée immédiate dans l’élite pour la campagne en cours.
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