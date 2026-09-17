Selon The Sun, Palmer devrait être la principale surprise de la liste que Tuchel dévoilera vendredi pour l’Angleterre, en vue de quatre matches de Ligue des nations contre l’Espagne, la Croatie, ainsi qu’une double confrontation aller-retour face à la République tchèque. L’attaquant polyvalent a eu la déception d’être écarté de la sélection pour la Coupe du monde après une baisse de forme la saison dernière, mais il a répondu de manière éclatante sous les ordres du nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso.

Son possible retour intervient après un début de campagne tonitruant, avec deux buts et deux passes décisives pour la star de Chelsea lors de ses quatre premières apparitions en Premier League. Cette forme étincelante tombe à point nommé pour Tuchel, qui cherche à tourner la page d’un été conclu par une défaite en demi-finale contre l’Argentine, futur finaliste, un tournoi où l’Angleterre a terminé troisième malgré les critiques visant l’approche tactique de l’Allemand lors de la phase à élimination directe.