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Cole Palmer signe un énorme nouveau contrat avec Chelsea alors que la star de l’Angleterre s’engage avec Stamford Bridge jusqu’en 2034
Palmer s’engage sur le long terme avec Chelsea
Palmer a officiellement prolongé son contrat avec Chelsea, s’engageant avec le club de l’ouest de Londres jusqu’en 2034. L’international anglais de 24 ans, initialement lié jusqu’en 2033, a été récompensé par de meilleures conditions après son ascension fulgurante en tant que figure emblématique et leader du vestiaire à Stamford Bridge.
Depuis son arrivée en provenance de Manchester City pour 42,5 millions de livres sterling en 2023, Palmer s’est transformé en l’un des meilleurs talents offensifs du football mondial. Il a cumulé 91 contributions décisives en 138 apparitions avec Chelsea, menant le club à des sacres en Coupe du monde des clubs de la FIFA et en Ligue Conférence de l’UEFA, tout en raflant des distinctions individuelles.
Cette prolongation historique place Palmer aux côtés d’Erling Haaland, de Manchester City, et de ses coéquipiers à Chelsea, Joao Pedro et Geovany Quenda, parmi les joueurs sous les plus longs contrats de Premier League.
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« Chelsea compte beaucoup pour moi »
« Chelsea représente beaucoup pour moi et je pense que le club va dans la bonne direction, donc je suis ravi de signer et je suis évidemment très heureux », a déclaré Palmer au site officiel du club après avoir finalisé les formalités.
Le milieu offensif a crédité la direction de Stamford Bridge d’avoir facilité sa décision. « En parlant avec les propriétaires, les directeurs sportifs et évidemment l’entraîneur, ils m’ont donné beaucoup de confiance, donc c’était tout naturel de signer », a-t-il ajouté.
Palmer a également souligné l’ambition collective au sein du vestiaire comme un facteur clé. « En parlant aussi avec les joueurs, tout le monde a les mêmes ambitions. J’ai l’impression que nous remportons ici régulièrement de grands trophées et je veux en faire partie et y jouer un grand rôle aussi », a-t-il conclu.
Surmonter des récents problèmes de forme
Ce nouveau contrat intervient après que Palmer a traversé une période frustrante sur le terrain. Il a composé avec un problème persistant à l’aine tout au long de la campagne précédente, ce qui lui a finalement coûté une place dans l’effectif de l’Angleterre pour la Coupe du monde l’été dernier. Après avoir manqué la récente trêve internationale pour récupérer, le sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel a fait remarquer de manière appuyée que l’attaquant « manque trop d’occasions » sur la scène internationale.
Malgré ces pépins physiques, Palmer a bien entamé la nouvelle saison sous les ordres du nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso. Il a rapidement noué un partenariat dynamique avec la recrue estivale et ami proche Morgan Rogers, arrivé en provenance d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert record pour le club de 117 M£, et compte déjà quatre buts et deux passes décisives en sept apparitions cette saison.
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Alonso soutient Palmer avant le test contre Bournemouth
Chelsea espère que sa star, dont le contrat vient d’être prolongé, pourra relancer son redressement sur la scène nationale lors du déplacement à Bournemouth samedi. L’équipe d’Alonso végète actuellement à la 10e place du classement de Premier League après cinq matches, ayant encaissé 12 buts lors d’un début de saison marqué par de grosses lacunes défensives.
Interrogé sur la disponibilité de Palmer avant le week-end, Alonso a confirmé que l’attaquant était prêt à retrouver la compétition. « Absolument. Il est impliqué, mais il doit être totalement apte pour jouer », a expliqué le technicien espagnol. « Et quand il sera totalement apte, il aura du temps de jeu. Nous avons besoin de lui à ce moment-là. Le club et l’équipe nationale aussi. Il s’est entraîné la semaine dernière et se sentait mieux, mais nous ne voulions pas précipiter les choses. »
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