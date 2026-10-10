Palmer a officiellement prolongé son contrat avec Chelsea, s’engageant avec le club de l’ouest de Londres jusqu’en 2034. L’international anglais de 24 ans, initialement lié jusqu’en 2033, a été récompensé par de meilleures conditions après son ascension fulgurante en tant que figure emblématique et leader du vestiaire à Stamford Bridge.

Depuis son arrivée en provenance de Manchester City pour 42,5 millions de livres sterling en 2023, Palmer s’est transformé en l’un des meilleurs talents offensifs du football mondial. Il a cumulé 91 contributions décisives en 138 apparitions avec Chelsea, menant le club à des sacres en Coupe du monde des clubs de la FIFA et en Ligue Conférence de l’UEFA, tout en raflant des distinctions individuelles.

Cette prolongation historique place Palmer aux côtés d’Erling Haaland, de Manchester City, et de ses coéquipiers à Chelsea, Joao Pedro et Geovany Quenda, parmi les joueurs sous les plus longs contrats de Premier League.











