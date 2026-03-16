Cole Palmer serait « très tenté » par un transfert à Manchester United, mais une légende de l'équipe d'Angleterre estime que l'attaquant de Chelsea ne ferait même pas partie du onze de départ

Dans une interview exclusive accordée à Ozoon, Waddle a livré son point de vue sur la situation actuelle du joueur à Londres et sur la façon dont l'attrait d'Old Trafford pourrait lui faire tourner la tête.

« Palmer est sans aucun doute un joueur talentueux, et je suis un grand fan. Je sais qu’il a connu des hauts et des bas et qu’il n’a pas été régulier depuis son arrivée à Chelsea. Qu’il s’agisse de problèmes en dehors du terrain ou d’un mal-être à Londres, nous n’en savons rien, lui seul peut répondre à cette question. Chelsea dispose d’un effectif très large, il alterne donc entre repos, temps de jeu, repos et entrées en cours de match. Il souhaite probablement disputer tous les matchs, comme tous les joueurs. S’il est originaire de Manchester et qu’il est supposément fan de United, je suis sûr qu’il serait très tenté », a expliqué Waddle.

Si la qualité de Palmer est incontestable, Waddle s’inquiète de la concurrence pour une place de titulaire s’il devait revenir dans le nord-ouest. Avec des joueurs comme Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha qui occupent tous des postes offensifs, l’ancien ailier anglais n’est pas convaincu que Palmer serait automatiquement titulaire devant les habitués actuels.

Il a ajouté : « Cependant, avec Matheus Cunha et Bruno Fernandes, on ne peut pas aligner un nombre illimité de joueurs créatifs. Va-t-il intégrer l’équipe ? Dans la plupart des équipes, on répondrait oui, mais Fernandes et Cunha sont en grande forme en ce moment. Oui, Cunha peut jouer plus en avant, à gauche ou à droite, mais il aime se déplacer librement. Alors, où ferait-on jouer Palmer ? Mais comme je l’ai dit plus tôt, United devra faire de la place. Il y a quelques joueurs âgés dont ils chercheront probablement à se débarrasser. »