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Cole Palmer serait « très tenté » par un transfert à Manchester United, mais une légende de l'équipe d'Angleterre estime que l'attaquant de Chelsea ne ferait même pas partie du onze de départ
Waddle donne son avis sur le retrait de Manchester United
Waddle, légende de Tottenham et de Newcastle, estime que Palmer aurait du mal à refuser un transfert à Old Trafford, d'autant plus qu'il serait, selon certaines sources, un supporter de longue date du club. S'exprimant sur l'avenir du joueur, Waddle a souligné que l'attrait d'un retour à ses racines à Manchester pourrait jouer un rôle déterminant dans toute décision prise cet été.
- AFP
Palmer serait « très tenté » par Manchester United
Dans une interview exclusive accordée à Ozoon, Waddle a livré son point de vue sur la situation actuelle du joueur à Londres et sur la façon dont l'attrait d'Old Trafford pourrait lui faire tourner la tête.
« Palmer est sans aucun doute un joueur talentueux, et je suis un grand fan. Je sais qu’il a connu des hauts et des bas et qu’il n’a pas été régulier depuis son arrivée à Chelsea. Qu’il s’agisse de problèmes en dehors du terrain ou d’un mal-être à Londres, nous n’en savons rien, lui seul peut répondre à cette question. Chelsea dispose d’un effectif très large, il alterne donc entre repos, temps de jeu, repos et entrées en cours de match. Il souhaite probablement disputer tous les matchs, comme tous les joueurs. S’il est originaire de Manchester et qu’il est supposément fan de United, je suis sûr qu’il serait très tenté », a expliqué Waddle.
Si la qualité de Palmer est incontestable, Waddle s’inquiète de la concurrence pour une place de titulaire s’il devait revenir dans le nord-ouest. Avec des joueurs comme Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha qui occupent tous des postes offensifs, l’ancien ailier anglais n’est pas convaincu que Palmer serait automatiquement titulaire devant les habitués actuels.
Il a ajouté : « Cependant, avec Matheus Cunha et Bruno Fernandes, on ne peut pas aligner un nombre illimité de joueurs créatifs. Va-t-il intégrer l’équipe ? Dans la plupart des équipes, on répondrait oui, mais Fernandes et Cunha sont en grande forme en ce moment. Oui, Cunha peut jouer plus en avant, à gauche ou à droite, mais il aime se déplacer librement. Alors, où ferait-on jouer Palmer ? Mais comme je l’ai dit plus tôt, United devra faire de la place. Il y a quelques joueurs âgés dont ils chercheront probablement à se débarrasser. »
Bridge met en garde Palmer contre cette initiative
Waddle n'est pas le seul ancien professionnel à se prononcer sur ces rumeurs. Wayne Bridge, ancien arrière gauche de l'équipe d'Angleterre, de Manchester City et de Chelsea, estime que si les Red Devils accueilleraient évidemment Palmer à bras ouverts, un transfert serait un désastre pour les Blues.
S'adressant à 10bet, Bridge a lancé un avertissement sans détour au jeune attaquant. Il a déclaré : « Cela a probablement du sens pour Cole Palmer, car c'est un fan de Man United. Mais personnellement, je ne le connais pas, donc je ne sais pas ce qu'il en pense.
« Cela pourrait avoir du sens pour Manchester United – tous les clubs adoreraient recruter Cole Palmer – mais cela n’a aucun sens pour Chelsea. En tant qu’ancien joueur de Chelsea, je serais dévasté s’il partait là-bas. Je lui parlerais et je lui dirais : « Écoute, souviens-toi de ce qui est arrivé à Mason Mount, allez, ne pars pas. » C'est l'homme de la situation à Chelsea. Chelsea veut construire l'équipe autour de Cole Palmer. »
- Getty Images Sport
Un prix record
Tout transfert éventuel du lauréat du titre de « Jeune joueur de l'année 2024 » décerné par la PFA aurait un coût élevé. Chelsea se trouve en position de force dans les négociations, étant donné que le contrat de Palmer court jusqu'en 2033, et le club exigerait probablement une somme colossale pour envisager ne serait-ce qu'un transfert. Selon certaines rumeurs, Manchester United devrait mettre les bouchées doubles pour s'assurer les services de sa cible, car d'après les experts, il faudrait un transfert record au Royaume-Uni, d'un montant supérieur à 150 millions de livres sterling, pour convaincre les Blues de se séparer de leur attaquant le plus influent.
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