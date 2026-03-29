Cole Palmer serait « déçu » à Chelsea après le départ de Nicolas Jackson, alors qu'un transfert de 150 millions de livres sterling vers Manchester United serait sur la table

Cette situation a mis Manchester United en alerte maximale, tout comme le Real Madrid et le Bayern de Munich. Alors que Chelsea considère en interne Palmer comme « intouchable » et qu’il est sous contrat jusqu’en 2033, une valeur de 150 millions de livres sterling (200 millions de dollars) a été avancée pour ce talentueux attaquant. Palmer, supporter de Manchester United depuis son enfance, ferait selon de nombreuses rumeurs partie d’un club londonien où il ne se sentirait pas à l’aise. L'intérêt de United est renforcé par la présence du directeur sportif Jason Wilcox, qui dirigeait auparavant le centre de formation de Manchester City lors de l'ascension de Palmer. Wilcox est un grand admirateur du joueur, ayant déjà déclaré qu'il était convaincu qu'« un des produits du centre de formation de City pourrait un jour remporter le Ballon d'Or ». Avec Wilcox et le directeur général Omar Berrada à la tête du recrutement, les liens entre City et Old Trafford sont plus forts que jamais.