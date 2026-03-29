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Cole Palmer serait « déçu » à Chelsea après le départ de Nicolas Jackson, alors qu'un transfert de 150 millions de livres sterling vers Manchester United serait sur la table
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La frustration grandit chez la star de Chelsea
Selon The Sun, le joueur de 23 ans serait frustré par un récent changement de tactique opéré par Chelsea sous la houlette de l'entraîneur Liam Rosenior. Palmer estimerait que ces ajustements structurels l'ont privé de l'espace nécessaire sur le terrain pour influencer le cours des matchs, comme il le faisait lors de sa première saison à l'ouest de Londres. Son mécontentement est encore accentué par le départ de Nicolas Jackson, parti en septembre au Bayern Munich dans le cadre d'un prêt d'une saison, car leurs styles de jeu s'accordaient bien sur le terrain. Avec le départ de Jackson et l'arrivée à Chelsea de Joao Pedro et Liam Delap, la complicité dans le dernier tiers a eu du mal à retrouver le niveau de la saison dernière.
Manchester United et les grands clubs européens sont en état d'alerte
Cette situation a mis Manchester United en alerte maximale, tout comme le Real Madrid et le Bayern de Munich. Alors que Chelsea considère en interne Palmer comme « intouchable » et qu’il est sous contrat jusqu’en 2033, une valeur de 150 millions de livres sterling (200 millions de dollars) a été avancée pour ce talentueux attaquant. Palmer, supporter de Manchester United depuis son enfance, ferait selon de nombreuses rumeurs partie d’un club londonien où il ne se sentirait pas à l’aise. L'intérêt de United est renforcé par la présence du directeur sportif Jason Wilcox, qui dirigeait auparavant le centre de formation de Manchester City lors de l'ascension de Palmer. Wilcox est un grand admirateur du joueur, ayant déjà déclaré qu'il était convaincu qu'« un des produits du centre de formation de City pourrait un jour remporter le Ballon d'Or ». Avec Wilcox et le directeur général Omar Berrada à la tête du recrutement, les liens entre City et Old Trafford sont plus forts que jamais.
Une période difficile à Stamford Bridge
La saison a été difficile pour Palmer. Ses frustrations ont récemment atteint leur paroxysme lors d’une lourde défaite 3-0 contre Everton, où on l’a vu exprimer sa colère envers son coéquipier Pedro Neto pour lui avoir bloqué une occasion de but évidente. Malgré ces accès de colère, des sources au sein du club affirment que le joueur n’a pas « baissé les bras », même si ses performances ont manqué de leur éclat habituel. La forme générale de Chelsea est également un facteur déterminant dans l’état d’esprit du joueur. Les Blues occupent actuellement la sixième place de la Premier League et doivent livrer une bataille acharnée pour s'assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine. Après une élimination humiliante en Ligue des champions sur un score cumulé de 8-2 face au Paris Saint-Germain, la perspective d'une nouvelle année sans compétition européenne de haut niveau rendrait encore plus difficile pour le club de convaincre Palmer de rester.
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Le plan de recrutement de Manchester United
Même si les postes prioritaires de Manchester United pour le mercato estival seraient le milieu de terrain central et le flanc gauche, l'occasion de recruter un joueur du calibre de Palmer pourrait être trop belle pour être laissée passer. Les Red Devils avaient déjà tenté de recruter Delap avant que celui-ci ne choisisse Chelsea, et ils tiennent à éviter de passer à nouveau à côté d'un talent national de premier plan sous la direction de Sir Jim Ratcliffe.