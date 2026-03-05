Getty Images Sport
Traduit par
Cole Palmer se moque de la célébration habituelle de la star d'Aston Villa après la victoire de Chelsea, alors qu'il bat enfin le record bizarre de « non-penalty » qui durait depuis 107 matchs
Palmer silences Villa Park
Chelsea s'est hissé à la cinquième place du classement de la Premier League après avoir écrasé Villa 4-1 dans les West Midlands. Alors que Joao Pedro a fait la une des journaux avec un triplé clinique, Palmer a fait en sorte que les discussions d'après-match se concentrent sur ses frasques sur les réseaux sociaux et sur une percée statistique attendue depuis longtemps. Cette victoire marque un tournant important pour l'équipe de Liam Rosenior, qui a dépassé Liverpool et se rapproche de Manchester United et d'Aston Villa, respectivement troisième et quatrième du classement.
Explosion sur les réseaux sociaux
Onana fait souvent le buzz pour sa façon de célébrer les victoires en comptant jusqu'à trois de manière humoristique et en mettant ses doigts dans ses poches alors qu'il regagne les vestiaires après les matchs. Cependant, Palmer s'est moqué d'Onana sur Instagram en partageant une vidéo de la célèbre routine du Belge ainsi que plusieurs photos de ses célébrations lors de la victoire de Chelsea contre Villa.
À la fin de l'année dernière, le défenseur d'Arsenal Gabriel Magalhaes est également devenu viral après avoir imité le style d'Onana à la suite de la victoire 4-1 des Gunners contre Villa. Le défenseur a marqué le premier but de ce match et a imité le style du milieu de terrain de Villa dans le tunnel.
Palmer marque enfin en jeu ouvert contre un adversaire classé parmi les cinq premiers
Au-delà des provocations, Palmer a franchi une étape importante dans sa carrière en marquant enfin un but sans penalty contre un adversaire classé parmi les cinq premiers au début de la journée. Malgré son statut de l'un des meilleurs buteurs de la division, cette période de disette « sans penalty » avait étonnamment duré 107 apparitions en Premier League.
Cette statistique était devenue une note de bas de page bizarre dans la carrière par ailleurs brillante de Palmer, les critiques soulignant sa dépendance aux coups de pied arrêtés dans les matchs à enjeux élevés. Son but en jeu ouvert à Villa Park a effectivement fait taire ces rumeurs, prouvant qu'il est capable de marquer contre les meilleures défenses du championnat.
- AFP
La course pour les quatre premières places s'intensifie
Chelsea cherchera à tirer parti de cette dynamique alors qu'il se prépare pour une série de matchs cruciaux. Avant d'affronter le Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine, les Blues affronteront d'abord Wrexham samedi lors du cinquième tour de la FA Cup. Palmer cherchera certainement à marquer à nouveau pour continuer à faire taire ses détracteurs et gagner sa place dans l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde.
Publicité