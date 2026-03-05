Cole Palmer se moque de la célébration habituelle de la star d'Aston Villa après la victoire de Chelsea, alors qu'il bat enfin le record bizarre de « non-penalty » qui durait depuis 107 matchs

Onana fait souvent le buzz pour sa façon de célébrer les victoires en comptant jusqu'à trois de manière humoristique et en mettant ses doigts dans ses poches alors qu'il regagne les vestiaires après les matchs. Cependant, Palmer s'est moqué d'Onana sur Instagram en partageant une vidéo de la célèbre routine du Belge ainsi que plusieurs photos de ses célébrations lors de la victoire de Chelsea contre Villa.

À la fin de l'année dernière, le défenseur d'Arsenal Gabriel Magalhaes est également devenu viral après avoir imité le style d'Onana à la suite de la victoire 4-1 des Gunners contre Villa. Le défenseur a marqué le premier but de ce match et a imité le style du milieu de terrain de Villa dans le tunnel.