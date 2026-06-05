Qualifiés pour les demi-finales de l’Euro 2024, les Pays-Bas envisagent sérieusement de briguer le titre cet été. Toutefois, leurs espoirs ont subi un coup d’arrêt fin avril lorsque Xavi Simons s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors d’un match de Tottenham contre Wolverhampton.
Si le jeune meneur a connu des difficultés à s’imposer lors de sa première saison en Premier League après son arrivée en provenance du RB Leipzig, il s’était imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de Ronald Koeman durant le cycle mondial, et sa capacité à créer des occasions à partir de rien manquera cruellement à des Oranje déjà pauvres en génies capables de faire basculer une rencontre.
Le défenseur de Manchester United, Matthijs de Ligt, est confronté à un problème identique : il a dû se faire opérer du dos pour soigner une blessure qui le tient à l’écart d’Old Trafford depuis fin novembre. Il espérait initialement reporter l’intervention à après l’épreuve estivale, mais a finalement renoncé.
Par ailleurs, le sélectionneur a décidé d’écarter le latéral vif de Liverpool, Jeremie Frimpong, ainsi que le milieu de terrain très courtisé de l’AZ Alkmaar, Kees Smit.