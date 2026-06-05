Plusieurs sélections peuvent se targuer d’un effectif plus profond que celui de l’Angleterre, et Thomas Tuchel aurait pu composer deux groupes capables de briller lors du tournoi estival. Malgré tout, la décision du sélectionneur des Three Lions d’écarter Cole Palmer de sa liste définitive de 26 joueurs a surpris.

Si l’attaquant a connu des soucis de forme et de condition physique lors de sa saison à Chelsea, ses capacités à changer le cours d’un match, qu’il soit titulaire ou remplaçant, ne font aucun doute. C’est également un tireur de penaltys expérimenté, mais l’homme qui avait marqué le but de l’Angleterre en finale de l’Euro 2024 n’était pas dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord deux ans plus tard.

Il partage d’ailleurs ce constat avec plusieurs autres cadres : Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire et Luke Shaw ont également été écartés, tandis que les non-sélections de Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton et Lewis Hall, auteurs de saisons convaincantes en Premier League, ont de même interpellé les observateurs.