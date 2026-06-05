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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Cole Palmer, Rodrygo et les autres grandes stars qui manqueront à la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
C. Palmer
Rodrygo
Estevao
X. Simons
T. Alexander-Arnold
J. Pedro
E. Camavinga
F. Lopez
P. Foden
D. Huijsen
H. Ekitike
J. Cardoso
Angleterre
Brésil
France
Espagne
Allemagne
Pays-Bas
Etats-Unis
Mexico
H. Maguire
Eder Militao
S. Gnabry
M. de Ligt
K. Mitoma
C. Baumgartner
Autriche
Japon
FEATURES

La Coupe du monde 2026 se profile à l’horizon. Après plusieurs années de préparation, des éliminatoires riches en rebondissements et un cortège de bonnes – comme de mauvaises – nouvelles entourant la compétition phare de la FIFA, joueurs et entraîneurs achèvent leurs derniers réglages tout en convergeant vers les États-Unis, le Mexique et le Canada pour le plus grand tournoi international de football jamais organisé.

À mesure que l’effervescence monte en flèche à l’approche du coup d’envoi, fixé le 11 juin à Mexico, les supporters du monde entier ont retenu leur souffle ces dernières semaines chaque fois qu’une star se blessait, ou ont assisté, consternés, à l’exclusion de tel ou tel joueur de la sélection de son pays.

Si certaines stars mondiales sont déjà écartées en raison de l’élimination de leur pays en qualifications, la liste s’allonge de jour en jour : blessures, choix sportifs ou manque de convaincant auprès des sélectionneurs, et le tableau final se précise avant le coup d’envoi.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Cole Palmer (Angleterre)

    Plusieurs sélections peuvent se targuer d’un effectif plus profond que celui de l’Angleterre, et Thomas Tuchel aurait pu composer deux groupes capables de briller lors du tournoi estival. Malgré tout, la décision du sélectionneur des Three Lions d’écarter Cole Palmer de sa liste définitive de 26 joueurs a surpris.

    Si l’attaquant a connu des soucis de forme et de condition physique lors de sa saison à Chelsea, ses capacités à changer le cours d’un match, qu’il soit titulaire ou remplaçant, ne font aucun doute. C’est également un tireur de penaltys expérimenté, mais l’homme qui avait marqué le but de l’Angleterre en finale de l’Euro 2024 n’était pas dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord deux ans plus tard.

    Il partage d’ailleurs ce constat avec plusieurs autres cadres : Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire et Luke Shaw ont également été écartés, tandis que les non-sélections de Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton et Lewis Hall, auteurs de saisons convaincantes en Premier League, ont de même interpellé les observateurs.

    • Publicité
  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Joao Pedro (Brésil)

    Palmer n’était pas la seule star de Chelsea écartée de manière surprenante : Carlo Ancelotti a également laissé Joao Pedro en dehors de sa sélection brésilienne, malgré les 20 buts marqués par l’attaquant à Stamford Bridge cette saison.

    L’attaquant semblait pourtant en pole position pour endosser le maillot n°9 tant convoité de la Seleção après avoir débuté en pointe lors du deuxième match amical de mars, une victoire 3-1 contre la Croatie. Il a toutefois été devancé par Igor Thiago, de Brentford, et devra donc patienter pour ajouter de nouvelles sélections à son palmarès, déjà composé de huit capes.

    Des joueurs tels que Richarlison, Savinho et Joelinton ont également été écartés, illustrant la profondeur de l’effectif dont dispose Ancelotti à l’approche de son premier grand tournoi comme sélectionneur, sans compter les joueurs déjà forfait en raison de blessures.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brésil)

    L’ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dû se passer des services de l’attaquant Rodrygo durant l’été, suite à la rupture du ligament croisé antérieur (LCA) subie par le Brésilien début mars.

    À peine revenu d’une précédente blessure, l’attaquant s’est effondré en se tenant le genou droit lors de la victoire madrilène contre Getafe. Les examens du lendemain ont confirmé ses pires craintes : le joueur de 25 ans manquera donc l’occasion de se rattraper après avoir vu son penalty arrêté lors de la défaite aux tirs au but de la Seleção face à la Croatie en quarts de finale du tournoi 2022.

    Le Brésil, déjà touchée par une série de pépins physiques, doit aussi se passer de son coéquipier madrilène Eder Militao, opéré de la cuisse en avril et absent jusqu’en octobre.

    La plus grande déception reste toutefois l’absence de la jeune pépite Estevao, victime d’une lésion aux ischio-jambiers en avril sous le maillot de Chelsea et pas encore rétabli. À 19 ans, l’attaquant avait inscrit cinq buts lors de ses six dernières sélections ; il devra donc attendre pour briller sur la plus grande scène internationale.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    Dean Huijsen (Espagne)

    Alors que le Brésil a dû se passer de deux de ses joueurs évoluant au Real Madrid, l’Espagne a pris une décision historique : ne convoquer aucun élément du club merengue pour la première fois de son histoire en Coupe du monde.

    L’absence la plus surprenante est celle de Dean Huijsen, dont la première saison au Bernabéu a été irrégulière après son arrivée en provenance de Bournemouth. Malgré tout, le jeune défenseur était pressenti pour figurer dans la liste de Luis de la Fuente et même pour être titulaire chez les champions d’Europe, puisqu’il avait été aligné à six reprises sur les sept derniers matchs où il était disponible pour la Roja.

    À l’autre bout de sa carrière, Dani Carvajal, laissé à la maison, pourrait avoir disputé son dernier match international.

    Les blessures ont aussi frappé la Roja : Fermín López, auteur de 30 buts et passes décisives cette saison, a été opéré du pied et déclaré inapte pour le tournoi. Samu Omorodion, l’attaquant de Porto, est également forfait après avoir subi une rupture des ligaments croisés en février.

  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    Eduardo Camavinga (France)

    Nouvelle déception pour un autre Madrilène : le sélectionneur Didier Deschamps a écarté Eduardo Camavinga de son dernier tournoi à la tête des Bleus.

    Le milieu de terrain, qui a connu une seconde partie de saison délicate à Madrid, avait déjà perdu du terrain dans la hiérarchie des Bleus au poste de sentinelle. Sa non-sélection dans le groupe final de 26 joueurs n’a donc surpris personne.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (France)

    Deschamps savait déjà qu’il devrait se passer d’Hugo Ekitike, l’attaquant s’étant déchiré le tendon d’Achille en avril, une blessure qui doit l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de l’année 2026.

    L’attaquant, qui avait fait ses débuts en équipe de France en septembre, s’était rapidement imposé dans le secteur offensif tricolore grâce à une première saison convaincante à Liverpool (17 buts sous les ordres d’Arne Slot) et à une réalisation décisive lors de la victoire des Bleus contre le Brésil en mars.

    Il devra donc suivre la compétition depuis les tribunes cet été.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Pays-Bas)

    Qualifiés pour les demi-finales de l’Euro 2024, les Pays-Bas envisagent sérieusement de briguer le titre cet été. Toutefois, leurs espoirs ont subi un coup d’arrêt fin avril lorsque Xavi Simons s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors d’un match de Tottenham contre Wolverhampton.

    Si le jeune meneur a connu des difficultés à s’imposer lors de sa première saison en Premier League après son arrivée en provenance du RB Leipzig, il s’était imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de Ronald Koeman durant le cycle mondial, et sa capacité à créer des occasions à partir de rien manquera cruellement à des Oranje déjà pauvres en génies capables de faire basculer une rencontre.

    Le défenseur de Manchester United, Matthijs de Ligt, est confronté à un problème identique : il a dû se faire opérer du dos pour soigner une blessure qui le tient à l’écart d’Old Trafford depuis fin novembre. Il espérait initialement reporter l’intervention à après l’épreuve estivale, mais a finalement renoncé.

    Par ailleurs, le sélectionneur a décidé d’écarter le latéral vif de Liverpool, Jeremie Frimpong, ainsi que le milieu de terrain très courtisé de l’AZ Alkmaar, Kees Smit.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Allemagne)

    L’Allemagne aborde la Coupe du monde avec quelques incertitudes concernant son pouvoir de frappe en Amérique du Nord. Julian Nagelsmann espérait donc s’appuyer sur Serge Gnabry pour animer l’attaque de la Mannschaft, l’ailier ayant trouvé le chemin des filets lors de quatre des sept derniers matchs précédant l’annonce de la liste.

    Après une saison 2023-2024 de haut niveau au Bayern Munich, où il évoluait en soutien d’une attaque menée par Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz, l’ailier avait dépassé la barre des dix buts et dix passes décisives. Mais une déchirure de l’adducteur survenue lors d’un entraînement en avril l’écarte de nouveau de la Coupe du monde, comme en 2018.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaoru Mitoma (Japon)

    Le Japon, souvent présenté comme un outsider crédible de la compétition, aligne l’une des équipes les plus solides jamais réunies par une nation asiatique. Pourtant, si les Samurai Blue veulent franchir pour la première fois le cap des huitièmes de finale en Coupe du monde, ils devront se passer de leur meilleur atout : Kaoru Mitoma.

    L’ailier, auteur du but victorieux lors du match amical face à l’Angleterre en mars, s’est déchiré le tendon d’Achille lors des dernières semaines de la saison de Premier League sous les couleurs de Brighton et ne sera pas rétabli à temps pour jouer un rôle significatif cet été.

    Déjà privé de Takumi Minamino, forfait depuis sa rupture des ligaments croisés en décembre, le secteur offensif japonais perd ainsi de son efficacité potentielle.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    Johnny Cardoso (États-Unis)

    Si aucun joueur ne souhaite manquer la sélection pour une Coupe du monde, c’est encore plus douloureux pour ceux qui devaient représenter le pays hôte. On ne peut donc s’empêcher de compatir au sort du milieu de terrain américain Johnny Cardoso, contraint de subir une opération de la cheville en mai, ce qui a anéanti tout espoir pour le joueur de l’Atlético Madrid d’intégrer la sélection de Mauricio Pochettino.

    Il rejoint ainsi l’attaquant Patrick Agyemang, lui aussi contraint de suivre la compétition depuis son canapé après avoir subi une rupture du tendon d’Achille en avril, alors qu’il évoluait avec Derby County. Agyemang avait pourtant pris part aux deux matchs amicaux des États-Unis en mars, inscrivant un but contre le Portugal pour porter son total à six réalisations en seulement quatorze sélections, mais il devra désormais patienter pour augmenter ce total.

    Enfin, décision plus controversée encore, Pochettino a écarté le milieu offensif Diego Luna, pourtant l’un des joueurs les plus réguliers de la sélection américaine au cours des douze derniers mois.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Mexique)

    Le Mexique, coorganisateur de la compétition, a lui aussi été frappé par une blessure de dernière minute avant le tournoi : le gardien titulaire Luis Angel Malagon s’est rompu le tendon d’Achille alors qu’il jouait pour le Club América en Ligue des champions de la CONCACAF. « El Tri » devra donc se passer, pour cette édition, du vainqueur du Gant d’or de la Gold Cup de l’année dernière.

    Si le rêve de Coupe du monde de l’un s’arrête net, il offre à un autre l’occasion de briller : l’absence de Malagon profite ainsi au gardien chevronné Guillermo Ochoa, qui disputera sa sixième Coupe du monde à la veille de ses 41 ans.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    Christoph Baumgartner (Autriche)

    Entraîneurs et supporters espèrent qu'aucune autre blessure ne viendra frapper leurs équipes durant les stages de préparation et les matchs amicaux. Pourtant, plusieurs joueurs clés ont déjà dû déclarer forfait à quelques jours du coup d'envoi.

    Auteur de 17 buts et 8 passes décisives sous les couleurs du RB Leipzig cette saison, Christoph Baumgartner devait être l’un des hommes clés de l’Autriche cet été. Mais, lors de l’échauffement précédant le match amical face à la Tunisie, le milieu offensif s’est blessé et a dû quitter le terrain.

    Le diagnostic confirmé le lendemain a révélé une déchirure musculaire à la cuisse, nécessitant une intervention chirurgicale et l’écartant définitivement du voyage en Amérique du Nord.

    L’Écosse subit le même sort : le milieu de terrain clé Billy Gilmour, auteur d’une bonne performance lors de la victoire contre Curaçao à Hampden Park, souffre d’une blessure au genou et doit lui aussi renoncer à la compétition, privant ainsi Steve Clarke d’un élément essentiel.