Cole Palmer rejouera-t-il avec l’Angleterre sous Thomas Tuchel ? Darren Bent explique pourquoi l’« engagement » et Jude Bellingham posent problème au meneur de jeu de Chelsea
Palmer n’a pas été retenu pour la Coupe du monde 2026
Après avoir été écarté pour la Coupe du monde 2026, il a obtenu son rappel pour la première série de rencontres automnales de la Ligue des nations de l’UEFA. Tuchel n’a pas retenu pour le voyage en Amérique du Nord un joueur qui a connu une baisse de forme en club lors de la dernière saison de Premier League.
Un bon début de saison 2026-2027, avec son ami proche Morgan Rogers à ses côtés à Stamford Bridge, a permis à Palmer de repartir de zéro. Un léger problème physique aurait entraîné son forfait, même si tout le monde n’était pas convaincu que les inquiétudes concernant son état physique aient entièrement motivé cette décision.
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Palmer en concurrence avec Bellingham, Rogers et consorts
Alors que la relation de travail entre Palmer et Tuchel fait débat, d’autres joueurs à vocation créative ont été préférés avant les rencontres face à la Croatie et à l’Espagne. Le sélectionneur de l’Angleterre a déclaré, au sujet des choix importants qu’il avait faits : « Ce sont toujours ceux qui sont présents au rassemblement, ceux qui ne déclarent pas forfait. Ceux qui joignent les actes à la parole, viennent au rassemblement, montrent que cela compte pour eux et apportent leur qualité. C’est ce que nous récompenserons toujours. »
On pourrait y voir un rappel à l’attaquant vedette de Chelsea : il ne peut pas choisir à sa guise les moments où il se rend disponible. Bent reconnaît que c’est désormais le cas, d’autant que l’Angleterre dispose actuellement de nombreux numéros 10 : Bellingham, « Galactique » du Real Madrid, Rogers, vedette de Chelsea, Morgan Gibbs-White, capitaine de Nottingham Forest, Eberechi Eze, sacré champion avec Arsenal, Josh King, jeune prodige de Fulham, et Phil Foden, pilier de Manchester City, se disputent tous des places similaires en attaque.
Palmer aura-t-il du mal à retrouver sa place dans la sélection de Tuchel ?
Interrogé sur la possibilité de revoir Palmer jouer pour l’Angleterre sous les ordres de Tuchel, Bent, ancien attaquant de l’Angleterre, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec MrQ Online Casino, a déclaré à GOAL : « Vous savez quoi ? D’abord, ses performances doivent s’améliorer. C’est la base, non ? »
« Mais il doit aussi montrer son engagement envers Tuchel et l’équipe d’Angleterre. Cole Palmer a un talent exceptionnel. C’est un très, très grand joueur. Quand il joue vraiment bien, il fait partie des meilleurs joueurs dont dispose l’Angleterre. C’est un fait. Mais malheureusement, compte tenu de son manque de régularité dans les sélections avec l’Angleterre et de ses performances récentes, il ne peut pas se permettre de choisir, ou presque, les rassemblements auxquels il participe et ceux auxquels il ne participe pas. »
« Ce n’est pas comme Harry Kane, Jordan Pickford ou Declan Rice, qui sont toujours là. Ou Jude Bellingham : ces joueurs montrent leur engagement, répondent présent rassemblement après rassemblement et jouent bien. Même quand ils traînent une petite blessure, ils sont là et prêts à jouer pour Tuchel. »
« On ne peut pas prétendre montrer le même engagement quand on vient une fois, qu’on s’absente la suivante, puis qu’on veut gérer sa charge de travail. Thomas Tuchel est un trop bon entraîneur pour laisser passer ça. Il ne le fera pas. »
« Je pense que tant qu’il ne montrera pas cet engagement et ne sera pas présent rassemblement après rassemblement, avec toute la créativité et tous les bons joueurs dont nous disposons à ce poste, Tuchel ne sélectionnera tout simplement pas Cole Palmer. »
« Morgan Rodgers peut jouer en numéro 10, Eze peut jouer en numéro 10 et Jude Bellingham est le meilleur numéro 10 dont nous disposons. Pour l’instant, il ne délogera aucun de ces trois joueurs, tout simplement parce qu’ils montrent leur engagement et ont fait leurs preuves en sélection. »
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Combien de sélections le numéro 10 de Chelsea compte-t-il avec l’Angleterre ?
Face à une concurrence féroce pour les places, Palmer peut rendre sa candidature à une sélection impossible à ignorer. S’il survole la Premier League semaine après semaine, marquant des buts et délivrant des passes décisives pour Chelsea, il devrait être sélectionné sur la base de ses performances.
Il doit toutefois rétablir ses relations avec Tuchel, un entraîneur allemand réputé difficile à satisfaire. Celui-ci se montre extrêmement fidèle à ceux qui adhèrent pleinement à ses plans et à son projet. Il faudra donc peut-être du temps avant que Palmer, élu joueur masculin de l’année de l’équipe d’Angleterre en 2024, ait l’occasion d’ajouter une sélection à ses 14 capes.
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