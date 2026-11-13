Interrogé sur la possibilité de revoir Palmer jouer pour l’Angleterre sous les ordres de Tuchel, Bent, ancien attaquant de l’Angleterre, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec MrQ Online Casino, a déclaré à GOAL : « Vous savez quoi ? D’abord, ses performances doivent s’améliorer. C’est la base, non ? »

« Mais il doit aussi montrer son engagement envers Tuchel et l’équipe d’Angleterre. Cole Palmer a un talent exceptionnel. C’est un très, très grand joueur. Quand il joue vraiment bien, il fait partie des meilleurs joueurs dont dispose l’Angleterre. C’est un fait. Mais malheureusement, compte tenu de son manque de régularité dans les sélections avec l’Angleterre et de ses performances récentes, il ne peut pas se permettre de choisir, ou presque, les rassemblements auxquels il participe et ceux auxquels il ne participe pas. »

« Ce n’est pas comme Harry Kane, Jordan Pickford ou Declan Rice, qui sont toujours là. Ou Jude Bellingham : ces joueurs montrent leur engagement, répondent présent rassemblement après rassemblement et jouent bien. Même quand ils traînent une petite blessure, ils sont là et prêts à jouer pour Tuchel. »

« On ne peut pas prétendre montrer le même engagement quand on vient une fois, qu’on s’absente la suivante, puis qu’on veut gérer sa charge de travail. Thomas Tuchel est un trop bon entraîneur pour laisser passer ça. Il ne le fera pas. »

« Je pense que tant qu’il ne montrera pas cet engagement et ne sera pas présent rassemblement après rassemblement, avec toute la créativité et tous les bons joueurs dont nous disposons à ce poste, Tuchel ne sélectionnera tout simplement pas Cole Palmer. »

« Morgan Rodgers peut jouer en numéro 10, Eze peut jouer en numéro 10 et Jude Bellingham est le meilleur numéro 10 dont nous disposons. Pour l’instant, il ne délogera aucun de ces trois joueurs, tout simplement parce qu’ils montrent leur engagement et ont fait leurs preuves en sélection. »