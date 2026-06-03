Pendant que ses coéquipiers de l’équipe nationale atterrissaient en Floride pour entamer leur préparation en vue de la Coupe du monde, Palmer a été aperçu en train de profiter du soleil en Méditerranée. L’attaquant de 24 ans est retourné à Ibiza pour se consoler après la déception d’avoir été écarté de la sélection nationale pour le tournoi de cet été.

Il a été aperçu aux côtés de Lineker, propriétaire de l’O Beach Ibiza, et le duo a posé pour des photos destinées aux réseaux sociaux dans ce célèbre club de plage. Lieu familier pour l’attaquant de Chelsea, qui s’était déjà rendu dans l’établissement de l’entrepreneur de 63 ans l’été dernier après sa participation à la Coupe du monde des clubs. Cette fois-ci, toutefois, ses vacances traduisent moins une célébration de fin de saison qu’une exclusion de l’équipe nationale.











