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Cole Palmer rejoint Wayne Lineker à Ibiza, alors que la star de Chelsea tourne la page après sa déception de ne pas avoir été retenu dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde
Retrouvailles à Ibiza alors que la préparation de l'Angleterre commence
Pendant que ses coéquipiers de l’équipe nationale atterrissaient en Floride pour entamer leur préparation en vue de la Coupe du monde, Palmer a été aperçu en train de profiter du soleil en Méditerranée. L’attaquant de 24 ans est retourné à Ibiza pour se consoler après la déception d’avoir été écarté de la sélection nationale pour le tournoi de cet été.
Il a été aperçu aux côtés de Lineker, propriétaire de l’O Beach Ibiza, et le duo a posé pour des photos destinées aux réseaux sociaux dans ce célèbre club de plage. Lieu familier pour l’attaquant de Chelsea, qui s’était déjà rendu dans l’établissement de l’entrepreneur de 63 ans l’été dernier après sa participation à la Coupe du monde des clubs. Cette fois-ci, toutefois, ses vacances traduisent moins une célébration de fin de saison qu’une exclusion de l’équipe nationale.
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Tuchel face à un choix cornélien concernant la star de Chelsea
La décision de laisser Palmer à la maison a été l'un des choix les plus marquants de Tuchel. Bien qu'il ait été une révélation lors de sa première année à Stamford Bridge, l'ancien joueur de Manchester City a eu du mal à conserver ce niveau de jeu exceptionnel au cours de la dernière saison. Une saison perturbée par des blessures mineures et un manque de régularité lui a finalement coûté sa place dans l'avion à destination des États-Unis.
Au cours de la saison 2024-2025, il a inscrit 15 buts en Premier League, soit cinq de moins que lors de la première année d’Enzo Maresca à la tête des Blues. Ces performances irrégulières ont poussé Tuchel à se tourner vers d’autres options pour finaliser son groupe en vue du plus grand rendez-vous du football mondial.
Chaleur anglaise ou vie insulaire : le débat est lancé
Le contraste entre l’environnement de Palmer et celui des Three Lions est frappant. Alors que l’attaquant a été photographié sur un canapé jaune vif, une bouteille de vodka à portée de main, les joueurs anglais s’entraînaient sous 32 °C à Miami. Le groupe de Tuchel s’est immédiatement acclimaté à l’humidité du Belgrove Resort and Spa de Palm Beach.
L’Angleterre affrontera la Nouvelle-Zélande à Tampa Bay ce samedi pour son premier match de préparation, puis elle conclura ses tests par une rencontre face au Costa Rica le 10 juin. Elle rejoindra ensuite son camp de base à Kansas City afin de peaufiner sa préparation avant une phase de groupes où elle retrouvera la Croatie, le Ghana et le Panama. Pendant ce temps, Palmer devrait savourer sa première longue pause loin des projecteurs depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester.
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Un nouveau départ bienvenu pour Palmer
Depuis son arrivée à l’ouest de Londres en 2023, Cole Palmer n’a guère eu l’occasion de souffler, s’imposant comme un pilier tant à Chelsea qu’en équipe d’Angleterre sous les ordres de Sir Gareth Southgate. Les exigences physiques et mentales de ces douze derniers mois semblent avoir laissé des traces, rendant cette période de repos forcé potentiellement bénéfique pour la longévité de sa carrière au sein du club.
Désormais, il vise une préparation estivale complète avec les Blues afin de retrouver son meilleur niveau, celui qui l’avait imposé comme l’une des révélations de la Premier League, et de se réinsérer dans les plans à long terme de Tuchel.