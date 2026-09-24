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Cole Palmer ne « joue pas de petits jeux » : la légende de Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink répond aux questions sur la « blessure » à l’origine de son forfait avec l’Angleterre
Palmer rappelé après avoir manqué la Coupe du monde 2026
Palmer faisait partie de ceux qui sont restés déçus cet été pendant qu’Angleterre préparait son plan pour tenter de décrocher la gloire mondiale en Amérique du Nord. Sa baisse de forme en club a fait que le talentueux joueur de 24 ans a dû suivre cela de loin, aux côtés notamment de Trent Alexander-Arnold, Phil Foden et Morgan Gibbs-White.
Il a retrouvé de l’étincelle au début de la saison en cours, avec son ami proche et coéquipier en sélection Morgan Rogers à ses côtés, avec quatre buts et deux passes décisives au compteur en sept apparitions toutes compétitions confondues.
Il en a fait assez pour attirer de nouveau l’attention de Tuchel, mais n’ajoutera pas à sa collection de 14 sélections chez les A. C’est parce que Palmer fait partie des cinq joueurs retirés de la liste initiale de 27 joueurs annoncée pour affronter l’Espagne, la Tchéquie et la Croatie.
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Aucun risque ne sera pris avec la condition physique de Palmer
Des problèmes de forme ont parfois freiné Palmer la saison dernière, et il faut le gérer avec précaution. Son club de l’ouest de Londres ne veut certainement pas voir le moindre risque inutile être pris avec son n°10 talismanique.
Il passera la première trêve de 2026-2027 à entretenir sa condition sous l’œil attentif de Xabi Alonso, plutôt que de Tuchel. La question de savoir si Palmer avait besoin de ce repos a parfois été posée, ainsi que celle de savoir s’il adresse à son tour un camouflet à un entraîneur qui l’avait jugé excédentaire il y a seulement quelques semaines.
Palmer est-il blessé ou joue-t-il avec Tuchel ?
Interrogé sur le fait de savoir si ce type de « jeux » était en train d’être joué, l’ancien attaquant de Chelsea Hasselbaink, qui s’exprimait avec l’aimable concours de MrQ, a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas que ce soit le genre de personne à jouer à des jeux.
« Le garçon veut jouer au football. Tout tourne autour du football pour lui. Et n’oublions pas qu’il a joué beaucoup de matches ces dernières années. Et c’est pour ça qu’il a été blessé l’année dernière. Et je pense qu’à chaque petite blessure maintenant, il veut simplement bien prendre soin de lui afin de pouvoir faire une bonne saison.
« Donc oui, je pense qu’il est blessé. Il a quelque chose. Et n’oublions pas qu’il veut aussi donner la bonne impression quand il est là avec l’Angleterre et être le meilleur possible. Et s’il est blessé, il ne rendra service à personne. »
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Gibbs-White a sa chance de marquer des points avec l’Angleterre
La place de Palmer au sein de la sélection anglaise a été attribuée au meneur de jeu de Nottingham Forest Gibbs-White. Il a écourté des vacances en famille afin de rejoindre l’Angleterre et de tirer le meilleur parti d’une opportunité inattendue de se faire remarquer et de prouver sa valeur.
Avec Tuchel très attaché à la continuité et à la stabilité, il reste à voir si un élément majeur de Stamford Bridge reviendra dans ses plans en novembre. Ce sera à Palmer de présenter à nouveau une candidature sérieuse à une sélection.
Si ses performances en club sont suffisamment bonnes, alors il sera impossible de l’ignorer. Il a été nommé joueur de l’année 2024 de l’équipe d’Angleterre masculine et a clairement un rôle à jouer pour son pays lorsqu’il est en pleine forme et à son meilleur niveau.
L’Angleterre dispose toutefois actuellement d’une abondance de profils créatifs, et les minutes sur les terrains d’entraînement comme en match, sous les yeux de Tuchel, sont impératives pour ceux qui nourrissent l’ambition de devenir des habitués au cours de la dernière campagne de Ligue des nations puis des qualifications pour l’Euro 2028.
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