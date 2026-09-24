Palmer faisait partie de ceux qui sont restés déçus cet été pendant qu’Angleterre préparait son plan pour tenter de décrocher la gloire mondiale en Amérique du Nord. Sa baisse de forme en club a fait que le talentueux joueur de 24 ans a dû suivre cela de loin, aux côtés notamment de Trent Alexander-Arnold, Phil Foden et Morgan Gibbs-White.

Il a retrouvé de l’étincelle au début de la saison en cours, avec son ami proche et coéquipier en sélection Morgan Rogers à ses côtés, avec quatre buts et deux passes décisives au compteur en sept apparitions toutes compétitions confondues.

Il en a fait assez pour attirer de nouveau l’attention de Tuchel, mais n’ajoutera pas à sa collection de 14 sélections chez les A. C’est parce que Palmer fait partie des cinq joueurs retirés de la liste initiale de 27 joueurs annoncée pour affronter l’Espagne, la Tchéquie et la Croatie.