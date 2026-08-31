Cole Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro : Chelsea possède-t-il la meilleure attaque de Premier League ? La légende des Blues Ruud Gullit répond à cette question

Palmer, Rogers et Pedro auront des rôles majeurs à jouer dans toute quête de trophées, et l’ancien joueur et entraîneur des Blues Gullit, qui s’exprimait pour le compte de SportsCasting.com, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Chelsea avait constitué le trio offensif le plus dévastateur de Premier League : « La réponse courte est oui. On peut voir le potentiel de Chelsea, mais cela tient davantage à la philosophie collective d’Alonso.

« Ils ont joué avec trois défenseurs contre Fulham, mais j’ai pu voir un milieu de terrain très fort, avec une forme de liberté accordée à Cole Palmer sans Enzo Fernandez, ce qui, pour l’instant, est un choix un peu controversé. Je pense vraiment que Chelsea a une équipe forte, une équipe très forte.

« J’ai encore quelques doutes sur les arrivées de [Danny] Welbeck et [Jordan] Henderson en ce qui concerne le type de mentorat qu’ils voulaient dans le système. Je me souviens m’être plaint dans les médias qu’ils devaient faire venir un joueur d’expérience, mais je voulais quelqu’un destiné à être titulaire, plutôt que quelqu’un qui sera dans le groupe et jouera de temps en temps, juste pour garder le moral élevé et tirer l’équipe vers le haut quand elle traverse une mauvaise série.

« Donc oui, je pense qu’il y a un effectif très, très solide. Palmer voudra prendre sa revanche. Il n’a pas participé à la Coupe du monde. L’Angleterre y a bien fait ; elle a atteint les demi-finales. Mais tout le monde pouvait voir qu’avec lui, dans le bon cadre disciplinaire, il aurait pu performer.

« Il a montré qu’il était prêt immédiatement pour ce nouveau défi. L’an dernier, on a parlé de son départ vers Manchester United, et il y a eu beaucoup de discussions autour d’un éventuel maintien. Il est resté, donc c’est une bonne saison pour lui.

« Il n’y a pas d’autre compétition cette saison, pas de compétition européenne, rien d’autre, donc il doit être performant. Au minimum, on veut le voir impliqué, et s’il reste une quelconque déception liée à son absence à la Coupe du monde, j’espère que Chelsea en bénéficiera une fois que le club aura aussi réglé ses problèmes avec les joueurs. »