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Cole Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro : Chelsea possède-t-il la meilleure attaque de Premier League ? La légende des Blues Ruud Gullit répond à cette question
Palmer était annoncé dans le viseur de Manchester United pour un transfert
Palmer, n°10 talismanique, qui a inscrit 25 buts lors de sa première saison à Stamford Bridge et a remporté la Conference League ainsi que la Coupe du monde des clubs de la FIFA avec Chelsea, a vécu une campagne 2025-2026 difficile qui l’a conduit à manquer une place dans la sélection de l’Angleterre pour la Coupe du monde.
Il a été question à un moment d’un départ, le joueur originaire de Manchester envisageant apparemment un retour à ses racines à Manchester United, mais il est lié par un contrat de longue durée et a retrouvé le sourire après avoir été rejoint dans la capitale par son proche ami Rogers, lui aussi issu du centre de formation de Manchester City.
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Palmer et Rogers se placent derrière Pedro
Deux influences créatives ont été intégrées au même onze de départ par Xabi Alonso, alors qu’elles se positionnent juste derrière l’avant-centre brésilien Pedro, un autre joueur qui a un point à prouver après avoir été écarté de la sélection pour la Coupe du monde.
Chelsea a marqué beaucoup de buts en ce début de saison 2026-2027, avec neuf réalisations en trois matches de Premier League et de Carabao Cup, et beaucoup les voient devenir les principaux challengers du tenant du titre Arsenal.
Chelsea a-t-il la meilleure attaque de Premier League ?
Palmer, Rogers et Pedro auront des rôles majeurs à jouer dans toute quête de trophées, et l’ancien joueur et entraîneur des Blues Gullit, qui s’exprimait pour le compte de SportsCasting.com, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Chelsea avait constitué le trio offensif le plus dévastateur de Premier League : « La réponse courte est oui. On peut voir le potentiel de Chelsea, mais cela tient davantage à la philosophie collective d’Alonso.
« Ils ont joué avec trois défenseurs contre Fulham, mais j’ai pu voir un milieu de terrain très fort, avec une forme de liberté accordée à Cole Palmer sans Enzo Fernandez, ce qui, pour l’instant, est un choix un peu controversé. Je pense vraiment que Chelsea a une équipe forte, une équipe très forte.
« J’ai encore quelques doutes sur les arrivées de [Danny] Welbeck et [Jordan] Henderson en ce qui concerne le type de mentorat qu’ils voulaient dans le système. Je me souviens m’être plaint dans les médias qu’ils devaient faire venir un joueur d’expérience, mais je voulais quelqu’un destiné à être titulaire, plutôt que quelqu’un qui sera dans le groupe et jouera de temps en temps, juste pour garder le moral élevé et tirer l’équipe vers le haut quand elle traverse une mauvaise série.
« Donc oui, je pense qu’il y a un effectif très, très solide. Palmer voudra prendre sa revanche. Il n’a pas participé à la Coupe du monde. L’Angleterre y a bien fait ; elle a atteint les demi-finales. Mais tout le monde pouvait voir qu’avec lui, dans le bon cadre disciplinaire, il aurait pu performer.
« Il a montré qu’il était prêt immédiatement pour ce nouveau défi. L’an dernier, on a parlé de son départ vers Manchester United, et il y a eu beaucoup de discussions autour d’un éventuel maintien. Il est resté, donc c’est une bonne saison pour lui.
« Il n’y a pas d’autre compétition cette saison, pas de compétition européenne, rien d’autre, donc il doit être performant. Au minimum, on veut le voir impliqué, et s’il reste une quelconque déception liée à son absence à la Coupe du monde, j’espère que Chelsea en bénéficiera une fois que le club aura aussi réglé ses problèmes avec les joueurs. »
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Calendrier de Chelsea 2026-27 : déplacement à Arsenal en prochain match
Le plus gros problème que Chelsea doit régler concerne son secteur défensif, l’équipe d’Alonso ayant été prise à défaut à cinq reprises lors de ses deux premiers matches de Premier League. Le gardien champion du monde Emi Martinez a été recruté pour contribuer à ce chantier.
Si les brèches peuvent être colmatées derrière, alors Palmer, Rogers et Pedro devraient représenter une menace suffisante à l’autre bout du terrain pour permettre à Chelsea de continuer à prendre de précieux points. Les Blues retrouveront la compétition dimanche, après la fermeture d’un nouveau mercato animé, avec un déplacement à l’Emirates Stadium pour un test face au tenant du titre, Arsenal.
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