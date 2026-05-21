Malgré son talent indéniable, Foden a connu une saison en dents de scie à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, ne disputant que 22 matches de Premier League et inscrivant sept buts.

Selon The Athletic, Cole Palmer, auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 33 matchs sous les couleurs de Chelsea, fait également les frais de ce choix. Dans le même temps, l’ancien attaquant de Brentford Ivan Toney, aujourd’hui sous contrat avec le club saoudien Al-Ahli, devrait intégrer le groupe de Tuchel pour la Coupe du monde, malgré moins de cinq minutes de jeu avec les Three Lions sous les ordres du technicien allemand.