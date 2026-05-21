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Cole Palmer et Phil Foden pourraient être écartés de la liste définitive de l’Angleterre pour la Coupe du monde, après la fuite du groupe de Thomas Tuchel
Foden et Palmer devraient être écartés
Malgré son talent indéniable, Foden a connu une saison en dents de scie à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, ne disputant que 22 matches de Premier League et inscrivant sept buts.
Selon The Athletic, Cole Palmer, auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 33 matchs sous les couleurs de Chelsea, fait également les frais de ce choix. Dans le même temps, l’ancien attaquant de Brentford Ivan Toney, aujourd’hui sous contrat avec le club saoudien Al-Ahli, devrait intégrer le groupe de Tuchel pour la Coupe du monde, malgré moins de cinq minutes de jeu avec les Three Lions sous les ordres du technicien allemand.
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Le remaniement défensif laisse Shaw et Tomori sur le banc
Le poste d’arrière gauche alimente les débats depuis des mois, et il semble que Shaw ne résoudra pas les problèmes de Tuchel. Bien qu’il ait figuré dans la liste provisoire initiale de 55 joueurs et que le public ait vivement réclamé son inclusion, l’arrière latéral de Manchester United devrait finalement être écarté, une décision intervenue après la confirmation par Maguire de son absence de la sélection finale. En revanche, Dan Burn (Newcastle United) et le jeune Nico O’Reilly (Manchester City) devraient être appelés.
Fikayo Tomori, défenseur vedette de l’AC Milan, fait également les frais du remaniement défensif opéré par Tuchel. Malgré ses performances régulières en Serie A, Tomori devrait être écarté au même titre que Maguire. Cette double exclusion profite à John Stones, qui retrouve logiquement sa place au cœur de la défense. Bien que le joueur de City ait connu une fin de saison perturbée par des blessures, Tuchel reste un grand admirateur de ses qualités techniques et de son expérience au plus haut niveau.
Les stars d’Arsenal et Henderson conservent leur place
Alors que plusieurs cadres quittent l’équipe, Levi Colwill (Chelsea), de retour de blessure, espère encore être retenu. La situation est en revanche plus claire pour les Gunners. Selon The Athletic, Noni Madueke devrait figurer dans la liste finale et rejoindre ses coéquipiers des Gunners Bukayo Saka et Declan Rice, formant ainsi un véritable noyau nord-londonien au sein de la sélection. Le milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, devrait également embarquer pour l’Amérique du Nord.
Dans une optique de leadership et de continuité, le milieu de terrain de Brentford Jordan Henderson devrait conserver sa place. Pilier sous Tuchel, le vétéran apporte une influence appréciée dans le vestiaire. Pour la phase de groupes délicate qui débute le 11 juin, le sélectionneur allemand s’appuiera donc sur un mélange de lieutenants de confiance et d’attaquants en forme.
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Le parcours vers la Coupe du monde débute
Les préparatifs de l'Angleterre entreront dans le vif du sujet avec des matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, offrant aux 26 joueurs sélectionnés une dernière occasion de peaufiner leur cohésion avant le coup d'envoi de la compétition. Les Three Lions débuteront leur parcours en Coupe du monde face à la Croatie le 17 juin, un test immédiat pour valider les choix audacieux de Tuchel. Ils enchaîneront ensuite contre le Ghana et le Panama pour conclure la phase de groupes.