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Cole Palmer et Morgan Rogers vont-ils freiner le développement d’Estevao ? Une ancienne star de Chelsea explique pourquoi le prodige brésilien peut encore s’épanouir dans le nouveau système
Messinho a suscité beaucoup d’enthousiasme à Chelsea
Après avoir eu 18 ans à l’été 2025, Estevao, présenté comme « Messinho » (petit Messi), a bouclé un transfert très médiatisé vers l’ouest de Londres en provenance de Palmeiras. Il est arrivé avec beaucoup de faste, le jeune joueur aux appuis vifs étant considéré comme la prochaine grande superstar sud-américaine.
Une blessure par-ci par-là a perturbé sa première saison en Angleterre et a anéanti ses rêves de Coupe du monde en sélection, mais huit buts ont été inscrits en 36 apparitions, et les supporters de Chelsea ont rapidement adopté cet attaquant insaisissable.
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Chelsea joue avec deux numéros 10 et sans ailiers
On s’attendait à voir davantage de potentiel exploité en 2026-27, mais le mercato estival et un nouveau changement sur le banc ont conduit à l’adoption d’une nouvelle approche. L’international anglais Rogers a été recruté dans le cadre d’un transfert record de 117 millions de livres sterling (158 M$), et il n’a jamais été question qu’il soit un remplaçant de luxe.
Il a été intégré à l’équipe d’Alonso aux côtés de son ami proche Palmer, qui a retrouvé son sourire et son étincelle après une campagne 2025-26 éprouvante. Chelsea aligne désormais deux meneurs de jeu créatifs en position de numéro 10 derrière l’avant-centre Joao Pedro, avec des pistons chargés d’apporter de la largeur.
Ce système ne laisse aucune place à Estevao, qui a été contraint de se contenter d’entrées en jeu en cours de match en Premier League cette saison. Des questions ont déjà commencé à être posées sur son avenir à long terme à Stamford Bridge.
Y a-t-il un rôle pour Estevao dans le nouveau système de Chelsea ?
Interrogé sur l’éventuel rôle qu’Estevao pourrait jouer dans ce système de Chelsea, l’ancien défenseur des Blues Huth, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de connectingbrands.co.uk, spécialiste de l’activation de sponsoring, a déclaré à GOAL : « Franchement, je n’aime pas trop enfermer les joueurs dans une case.
« Rogers peut-il jouer dans l’axe ? Oui. Peut-il jouer sur un côté ? Oui. Je veux dire, ce sont des joueurs techniques, rapides, capables d’utiliser leur pied gauche comme leur pied droit, athlétiques, qui ont la capacité d’éliminer n’importe quel défenseur, à peu près à n’importe quel poste sur le terrain.
« Le fait de vouloir l’enfermer dans une case, comme on l’a fait par le passé, en disant qu’il ne peut jouer qu’à ce poste, ou seulement à celui-là... Bien sûr, il y aura toujours une zone où les joueurs se sentent le plus à l’aise, mais ce sont des joueurs offensifs.
« Le tableau ne change pas vraiment. Ils essaient toujours de faire la même chose, feinter, armer une frappe, faire un passement de jambes, déborder leur latéral. Ce n’est pas vraiment quelque chose qui m’inquiète.
« On peut mettre Estevao en numéro neuf et ce serait un cauchemar. Peut-être pas dos au but, peut-être que non. Mais il a toujours sa qualité de toucher de balle, sa vitesse, son énergie. On peut le placer à n’importe quel poste dans le tiers offensif.
« On ne peut pas le défendre quand il a le ballon. Et c’est pareil pour Rogers, pareil pour Pedro et évidemment pour Palmer aussi. Ces gars-là ont énormément de talent. Donc j’aimerais leur donner un peu plus de liberté, ce qui est quelque chose qui, par le passé, a été très structuré.
« Donc pour le moment, espérons qu’ils pourront être un peu plus libres et peut-être ne pas jouer à l’instinct. Ce n’est peut-être pas le bon terme, mais il faut aussi faire confiance aux joueurs, à ce qu’ils peuvent faire. Et ils sont sans aucun doute incroyablement talentueux, et j’espère qu’on pourra leur laisser un peu plus de liberté. »
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Estevao rappelé par le Brésil après avoir manqué la Coupe du monde 2026
Estevao n’a eu droit qu’à cinq minutes en sortie de banc lors du dernier match de Premier League de Chelsea, la jeune pépite brésilienne n’ayant eu que très peu de temps pour tenter de changer l’issue finale du match nul 2-2 contre Hull City.
Chelsea n’a plus qu’un match à disputer, un derby contre son voisin Brentford, vendredi avant la première trêve internationale. Estevao rejoindra alors sa sélection, après avoir été rappelé avec bonheur par le patron de la Seleção, Carlo Ancelotti.
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