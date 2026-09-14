Interrogé sur l’éventuel rôle qu’Estevao pourrait jouer dans ce système de Chelsea, l’ancien défenseur des Blues Huth, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de connectingbrands.co.uk, spécialiste de l’activation de sponsoring, a déclaré à GOAL : « Franchement, je n’aime pas trop enfermer les joueurs dans une case.

« Rogers peut-il jouer dans l’axe ? Oui. Peut-il jouer sur un côté ? Oui. Je veux dire, ce sont des joueurs techniques, rapides, capables d’utiliser leur pied gauche comme leur pied droit, athlétiques, qui ont la capacité d’éliminer n’importe quel défenseur, à peu près à n’importe quel poste sur le terrain.

« Le fait de vouloir l’enfermer dans une case, comme on l’a fait par le passé, en disant qu’il ne peut jouer qu’à ce poste, ou seulement à celui-là... Bien sûr, il y aura toujours une zone où les joueurs se sentent le plus à l’aise, mais ce sont des joueurs offensifs.

« Le tableau ne change pas vraiment. Ils essaient toujours de faire la même chose, feinter, armer une frappe, faire un passement de jambes, déborder leur latéral. Ce n’est pas vraiment quelque chose qui m’inquiète.

« On peut mettre Estevao en numéro neuf et ce serait un cauchemar. Peut-être pas dos au but, peut-être que non. Mais il a toujours sa qualité de toucher de balle, sa vitesse, son énergie. On peut le placer à n’importe quel poste dans le tiers offensif.

« On ne peut pas le défendre quand il a le ballon. Et c’est pareil pour Rogers, pareil pour Pedro et évidemment pour Palmer aussi. Ces gars-là ont énormément de talent. Donc j’aimerais leur donner un peu plus de liberté, ce qui est quelque chose qui, par le passé, a été très structuré.

« Donc pour le moment, espérons qu’ils pourront être un peu plus libres et peut-être ne pas jouer à l’instinct. Ce n’est peut-être pas le bon terme, mais il faut aussi faire confiance aux joueurs, à ce qu’ils peuvent faire. Et ils sont sans aucun doute incroyablement talentueux, et j’espère qu’on pourra leur laisser un peu plus de liberté. »